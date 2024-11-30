https://ukraina.ru/20241130/1059326632.html

Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка

Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка - 30.11.2024 Украина.ру

Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка

Вот, собственно, и все: просроченный эрзац-фюрер неонацистского режима в Украине Владимир Зеленский и его клика пошли ва-банк в эскалации войны между Россией и США (всем коллективным Западом) в Украине. Они выбрали войну, как бы борясь за мир.

2024-11-30T13:34

2024-11-30T13:34

2024-11-30T13:36

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вооруженные силы украины

служба внешней разведки

мнения

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Речь идет, конечно же, о том, что Зеленский сотоварищи взялись шантажировать Запад ультиматумом о вступлении обрезанных спецвоенной операцией (СВО) остатков Украины в НАТО. В обмен на мир. То есть под видом якобы удовлетворения просьб Запада о мире или перемирии с заморозкой военных действий в Украине он хочет втянуть ее в Альянс.В интервью британскому 24-часовому новостному телеканалу Sky News Зеленский заявил, что готов приостановить конфликт на Украине в обмен на ее членство в НАТО. Немедленное и с агрессивными антироссийскими оговорками. Зеленский согласен на вступление остатков Украины в НАТО без тех территорий, что Украина уже потеряла с 2014 года (Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонские области, вошедшие в состав России). Но с одним важным условием: НАТО берет в свои ряды ВСЮ Украину -- в границах 1991 года. Но не сразу, а со временем.Просто возвращение потерянного Зеленский видит "дипломатическим путем". Типа – "потом, если Украина захочет". А она хочет, потому что ее к этому "хотению" вынуждает Запада -- спонсор, вдохновитель и организатор ее нынешнего поведения.И это только подтверждает, что Запад, гонящий Зеленского и его Украину в качестве тарана и расходного материала на войну с Россией, не собирается мириться с Москвой окончательно. То есть достижения не перемирия, а прочного, долговременного и окончательного мира с удовлетворением требований России о гарантиях своей безопасности на украинском (юго-западном) направлении, которые были сформулированы президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года.Гарантии, которых требует Россия, связаны исключительно с продвижением НАТО на восток, уменьшающим подлетное время натовских ракет к российским столицам и прочим важным городам. Ради ликвидации этой угрозы началась и длится уже более 2,5 лет СВО.А в том, что озвучил Зеленский в интервью телеканалу Sky News, во-первых,и всплыл, что называется, прежний главный тезис милитаристской мобилизационной пропаганды шайки Зеленского – она-де хочет вернуть Украину к границам 1991 года. Зеленского уже упрекали суперпатриоты, что он забыл об этом. А он не забыл, он просто готовил тезису новую "упаковку" и ждал новые условия для его продвижения. Они, условия, как он думает, и настали. Запад с ними согласенВо-вторых, если сейчас Украина и добьется чего-то на переговорах с Россией, то не мира, а только перемирия-"заморозки" конфликта, чтобы потом подготовиться к войне более тщательно: перевооружиться, перегруппироваться, подготовить армию и вооружение, оснаститься технологически. И после этого опять начать войну.Так, как это случилось сейчас в Сирии, где анклав в Идлибе был использован Турцией и недобитыми противниками режима Башара Асада для мобилизации и перегруппировки сил, которые ударили Сирии, России и Ирану в спину. И уже взяли Алеппо (Халеб), второй город этой страны и главный ее экономический и финансовый центр. Это серьезная потеря для Сирии Асада. И угроза там российским войскам и военной базе.В-третьих, Зеленский готовится, может быть, к последней в своей жизни эскалации в рамках СВО. Но очень хорошо подготовленной и согласованной как внутри Украины, так и за ее пределами.Параллельно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил своим коллегам по НАТО письмо с призывом направить Киеву приглашение присоединиться к Альянсу уже не будущей неделе, когда состоится очередной заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД. "Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", — написал Сибига.С какой целью он это сделал? Очень просто: по его мнению, направление приглашения сейчас "станет сигналом для Владимира Путина, что его цель — не допустить вступления Украины в Альянс — не будет достигнута". Видите, кто главный адресат всех этих укро-телодвижений? Правильно: Россия Путина.И, наконец, в-четвертых, становится понятно, что Зеленский, выдвигая свой ультиматум в виде шантажа или шантажируя всех своим ультиматумом, очень хорошо согласовал и увязал свое поведение с запросами той "ястребиной" части американской и натовский элиты, которая хочет войны. Как решения своих внутренних проблем пребывания у власти и уходя от ответственности за содеянное в прежние годы.В США -- это демократы, кучкующиеся вокруг то ли пребывающего в деменции, то ли умело имитирующего ее пока еще президента Джо Байдена, который всеми силами старается если и не сорвать, то максимально осложнить все миротворческие потуги своего последователя на посту главы США – Дональда Трампа.Эти силы и готовы таранить Россию вплоть до нанесения ей стратегического поражения любой ценой. И если у Зеленского сейчас не получится с вступлением в НАТО с огрызками страны, то у него останется только последняя ставка в повышении игры в эскалацию – начало Третьей мировой войны. Сделать он это может, начав новое наступление на Россию. Вплоть до ударов по ней ядерным оружием, если Запад его -- оружие такое -- ему поставил. И не зря же Зеленский и его клика требовали передать им ракеты "Томагавки" и дать ядерку.Все остальные стадии нагнетания и эскалации, хорошо согласованные с Западом и синхронизированные с другими антироссийскими выпадами по всему миру, неонацистский режим уже прошел или сейчас проходит.В частности, Зеленский серьезно готовится к нападению на Россию в виде очередного "наступа" (наступления). Для этого он усилил "ястребами" военное командование ВСУ. Он сменил командующего Сухопутными войсками ВСУ, назначив на эту должность генерал-майора Михаила Драпатого. И при этом назначил нового замглавкома ВСУ -- командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олега Апостола, подперев таким образом своим верным "человечком" главкома ВСУ Александра Сырского. И заявил, что оба его назначенца доказали свою эффективность в боях.И Драпатый, и Апостол – это военные преступники, которые причастны не только к обстрелам ДНР и ЛНР, но и ко всем остальным военными преступлениям режима. Они давили людей БТР на демонстрациях протеста против госпереворота в 2014-м, все последующие годы обстреливали донецкие республики, убивая мирных жителей сотнями, атаковали Курскую и все остальные приграничные области России и т. д. И поэтому их ждет такая же, как Зеленского скамья подсудимых, уничтоживших народ и страну.Правоохранительные органы России с этим согласны, возбудив против генералов уголовные дела. А Зеленский напутствовал своих протеже так: "Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства".Сейчас они готовят новое наступление на Россию. И очень надеются на то, что НАТО им поможет. И оружием, и живой силой. А не получится, то хоть не дадут России уничтожить режим окончательно, остановив российские войска своими силами.Не зря же ранее СВР России заявила, что страны НАТО собираются ввести на Украину 100 тысяч военнослужащих "миротворческого контингента".По данным СВР, в условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к "заморозке" украинского конфликта. И для этого уже разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев. Параллельно НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования.И все это -- под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". По мнению СВР, это, по сути, будет натовской оккупацией Украины: ее северные области, в том числе столичный регион, станут зоной Великобритании, центр и восток страны – Германии, западные области – Польши, черноморское побережье – Румынии. Вот для этого и нужны упомянутые выше 100 тысяч "миротворцев", введенных в Украину от имени НАТО.При этом, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожина (ТГ-канал Colonelclassad), параллельно раскручивается спираль антироссийской эскалации и по всему миру. По его мнению, в эту спираль входят ракетные удары по России (пресловутый дальнобой), активизация фронта в Сирии, попытка поджечь Кавказ отторжением от России Армении и попыткой установления марионеточного режима в Тбилиси, а также тлеющие волнения в Абхазии.Следующими стадиями и этапами нагнетания эскалации в противостоянии могут стать, как уже было сказано, попытка наступления ВСУ в ближайшие недели, ракетные удары вплоть до ядерных, массовые теракты на территории России и попытки дестабилизации одной из республик Средней Азии. И все выглядит очень логично и последовательно.Противостоять этому могут лишь:– позиция России, у которой в загашнике, по словами Путина, есть не только "Орешники" а ее ВПК выпускает сегодня ракет в 10 раз больше, чем вся НАТО. А Путин о возможной передачи ядерного оружия укро-неонацистам сказал: "Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения, все. Мы этого не допустим.. Мы будем следить за каждым их шагом";– все же имеющиеся реально намерения Трампа довести дело до мира, а также его потуги по нейтрализации агрессивных демократов и лобби ВПК США, готового поживиться на эскалации. В частности, Майк Уолтц, будущий советник Трампа по нацбезопасности дал понять, что его шеф считает эскалацией разрешение Байдена на удары по России. "Избранный президент крайне обеспокоен эскалацией и тем, куда она ведет. Если Северная Корея сделала этот шаг, мы сделали шаг. Россия теперь ответила. Иран вовлечен. Южная Корея думает вмешаться. Теперь наши союзники также расширили дальность своих ракет. Нам необходимо ответственно положить этому конец. Нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и действовать, упреждая виток эскалации, а не отвечая на него", – сказал Уолтц. Но президентом-то будет Трамп;– отсутствие единства в вопросе войны и мира меж союзниками на Западе. И речь идет не только о позиции, например, Венгрии и Словакии по вопросу вступления Украины в НАТО, или Германии по дальнейшему вооружению Киева дальнобойными ракетами, или Италии, не желающей посылать своих солдат в Украину. Речь идет о нежелании и неготовности самих европейцев и, не исключено, американцев воевать за Украину с Россией. Или с Россией в Украине. И даже – что немаловажно для прижимистых и умеющих считать деньги западников – платить за это сомнительное милитаристское "удовольствие".На днях ушедший в историческое небытие бывший главный евродипломат и "садовник" от геополитики Жозеп Боррель рассказал о своем садовнике, который не "цветущий сад золотого миллиарда" защищает от неразвитых и диких "джунглей", а просто работает в саду. С деревьями. Так вот о нем Боррель рассказал: "Мой садовник спросил меня: "Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?". Это справедливый вопрос. Проблема в том, что во многих европейских городах также не понимают, что делать".Хороший садовник у Борреля. А на месте Зеленского и к этому, и к сказанному Путиным, который, кстати, подписал российскую ядерную доктрину, в защитных целях понижающую порог применения Россией своей ядерки, прислушался бы каждый, в ком есть здравый смысл. Но это же Зеленский. Пока живой…О том, как готовят Украину ее власти к будущей эскалации - в статье Ростислава Ищенко "Превращение базовой подготовки в передовое базирование"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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