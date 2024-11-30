Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны - 30.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241130/1059327251.html
Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны
Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны - 30.11.2024 Украина.ру
Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны
Вооружение силы России ударили по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 30 ноября сообщило Минобороны РФ
2024-11-30T14:07
2024-11-30T14:07
новости
россия
украина
минэнерго
энергосистема украины
энергетика
энергетический кризис
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044784337_490:210:2732:1471_1920x0_80_0_0_8c90f944119b31ac93a1a8aedee53b8e.jpg
Удары наносились по военным аэродромам, объектам энергетики, которые питают ВПК Украины, и скоплениям военной техники в 132 районах страны. Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Накануне стало известно, что налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку.Недавно сообщалось об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской областиТелеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране."Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФТем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: "Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
https://ukraina.ru/20241129/1059301104.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1c/1044784337_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_6801986c0a051cdc6b61cfd9afa8de13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, минэнерго, энергосистема украины, энергетика, энергетический кризис, впк
Новости, Россия, Украина, Минэнерго, Энергосистема Украины, энергетика, энергетический кризис, ВПК

Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны

14:07 30.11.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Учения расчетов ракетного комплекса Искандер-М в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооружение силы России ударили по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 30 ноября сообщило Минобороны РФ
Удары наносились по военным аэродромам, объектам энергетики, которые питают ВПК Украины, и скоплениям военной техники в 132 районах страны. Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Накануне стало известно, что налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Вчера, 11:07
"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов
Недавно сообщалось об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Другие темы: "Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
 
НовостиРоссияУкраинаМинэнергоЭнергосистема Украиныэнергетикаэнергетический кризисВПК
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17"Война закончена, ребята!": подполковник армии США открыл Западу глаза на украинский конфликт
14:53"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для Украины
14:52Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью
14:44Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
14:27То, что говорят в СВР России - серьёзно! О вводе контингента НАТО на Украину и ядерной игре – Шишкин
14:07Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны
13:59"И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
13:34Зеленский идет ва-банк. Шантаж и ультиматум НАТО – его предпоследняя ставка
13:03"Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине
13:00Генеральская мафия и пускание дыма, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 ноября
12:52Превращение базовой подготовки в передовое базирование
12:30Паркетный генерал возглавит ВСУ вместо Сырского - политолог
12:15Зеленский моргнул первым. Журналист Sky News оценил готовность Украины признать потерю территорий
11:34Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана
11:22Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины
10:40Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
10:26"Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцев
10:18Протесты в Тбилиси: полиция Грузии сообщила о раненых сотрудниках и сотне задержанных
09:57Что происходит в Сирии? Мнение экспертов
09:45"Дай" и игра Зеленского, украинский Вальтер Венк. Главное на Украине на утро 30 ноября
Лента новостейМолния