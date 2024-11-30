Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения расчетов ракетного комплекса "Искандер-М" в Краснодарском крае
Вооружение силы России ударили по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 30 ноября сообщило Минобороны РФ
Удары наносились по военным аэродромам, объектам энергетики, которые питают ВПК Украины, и скоплениям военной техники в 132 районах страны. Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
Накануне стало известно, что налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку.
Вчера, 11:07"Таинственный сигнал": на Украине оправдали неудачное отражение "Гераней"Налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку. Об этом в ночь на 29 ноября написал ряд украинских пабликов
Недавно сообщалось об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.