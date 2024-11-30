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Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны

Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны - 30.11.2024 Украина.ру

Авиация и артиллерия ВС РФ накрыли аэродромы и технику ВСУ в 130 районах Украины - Минобороны

Вооружение силы России ударили по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом 30 ноября сообщило Минобороны РФ

2024-11-30T14:07

2024-11-30T14:07

2024-11-30T14:07

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Удары наносились по военным аэродромам, объектам энергетики, которые питают ВПК Украины, и скоплениям военной техники в 132 районах страны. Цели поражались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.Накануне стало известно, что налету российских дронов "Герань" на военную инфраструктуру и энергообъекты Киева сопутствовало появление неизвестного сигнала, который мешал украинским средствам ПВО отражать атаку.Недавно сообщалось об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской областиТелеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране."Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФТем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: "Наблюдали даже в Одессе": ВС РФ ударили по запасам ATACMS и Storm Shadow на Украине

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