Если Киев запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС — политолог
© Курская АЭС телеграм-канал
© Курская АЭС телеграм-канал
Рано или поздно перед Москвой встанет необходимость принимать экстраординарные меры, чтобы предотвратить массированные удары по российским АЭС
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
По его словам, основная проблема России в случае ядерных ударов — защита атомных станций: Курской и Воронежской.
“Сейчас из шести обычных ракет ATACMS мы сбиваем пять, а одна повреждается. А если киевский режим запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС, у которой нет защитного купола, способного выдержать такое попадание. Нам реально угрожает ядерная катастрофа”, — заметил Подлесный.
“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — поделился своими мыслями Подлесный.
Поэтому России надо делать все, чтобы не допустить поставок на Украину ядерного оружия. А самое главное — нужно уничтожить точки входа из Европы на Украину на железнодорожных путях, резюмировал политолог.
После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.
О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
25 ноября, 15:10Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJРоссийское командование направило в Курскую область свои лучшие части численностью порядка 45 тысяч солдат. Их цель - отбить ранее занятые ВСУ территории области до возможных переговоров, то есть до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Такое сообщение 25 ноября распространило американское издание The Wall Street Journal (WSJ)
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин