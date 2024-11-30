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Если Киев запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС — политолог

Если Киев запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС — политолог - 30.11.2024 Украина.ру

Если Киев запустит 12 ракет с ядерным боезарядом, то две ракеты точно попадут на Курскую АЭС — политолог

Рано или поздно перед Москвой встанет необходимость принимать экстраординарные меры, чтобы предотвратить массированные удары по российским АЭС

2024-11-30T06:00

2024-11-30T06:00

2024-11-30T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.По его словам, основная проблема России в случае ядерных ударов — защита атомных станций: Курской и Воронежской.Он напомнил, что раньше Запад говорил: Украина должна победить. Теперь он говорит, что Украина не должна проиграть, добавил эксперт.“Если Украина не должна проиграть, она должна быть вооружена так же, как и Россия. У России есть ядерное оружие. Следовательно, такое же оружие должно быть у Украины. Для США в этой ситуации важно то, что ядерные удары будут наноситься на территории Европы, а Европа для них не в приоритете. Поэтому они готовы пойти на передачу ядерного оружия Украине. В частности, они могут разрешить киевскому режиму создать "грязную бомбу" и применить ее”, — поделился своими мыслями Подлесный.Поэтому России надо делать все, чтобы не допустить поставок на Украину ядерного оружия. А самое главное — нужно уничтожить точки входа из Европы на Украину на железнодорожных путях, резюмировал политолог.После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

https://ukraina.ru/20241125/1059190548.html

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новости, украина, россия, европа, нато, владимир путин, курская область, аэс, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали