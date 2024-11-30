https://ukraina.ru/20241130/1059229719.html

Гаспарян ответил, куда на сей раз прилетит "Орешник", если Зеленский выстрелит на посошок

Гаспарян ответил, куда на сей раз прилетит "Орешник", если Зеленский выстрелит на посошок - 30.11.2024 Украина.ру

Гаспарян ответил, куда на сей раз прилетит "Орешник", если Зеленский выстрелит на посошок

Если президент РФ Владимир Путин объявит "цветение Орешника", то рассчитывать остаться в Киеве или Лондоне никто не сможет

2024-11-30T05:40

2024-11-30T05:40

2024-11-30T05:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Он отметил, что Западу наплевать, сколько в Киеве погибнет должников по ЖКХ.“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.Эксперт напомнил, что президент сказал: “Мы будем предупреждать мирных жителей перед каждой такой атакой”.“А теперь представьте, что начнется, если Путин вдруг скажет: "27 ноября в 20:00 будет "цветение Орешника". У вас есть сутки, чтобы уехать". Это же будет коллапс по всей Украине. Никто не будет рассчитывать, что можно остаться в Киеве и на него не прилетит”, — предположил Гаспарян.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов также обратил внимание, что ответ России конвенциональным оружием был слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался Западом как невозможный.“В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам”, — объяснил свою точку зрения Анпилогов.Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.Подробнее об этом — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к ХарьковуПолный текст интервью — Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли

https://ukraina.ru/20241125/1059186148.html

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новости, запад, киев, россия, владимир зеленский, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали