Гаспарян ответил, куда на сей раз прилетит "Орешник", если Зеленский выстрелит на посошок
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Если президент РФ Владимир Путин объявит "цветение Орешника", то рассчитывать остаться в Киеве или Лондоне никто не сможет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
“Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия”, — отметил Гаспарян.
Он отметил, что Западу наплевать, сколько в Киеве погибнет должников по ЖКХ.
“А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"? Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода”, — считает Гаспарян.
Эксперт напомнил, что президент сказал: “Мы будем предупреждать мирных жителей перед каждой такой атакой”.
“А теперь представьте, что начнется, если Путин вдруг скажет: "27 ноября в 20:00 будет "цветение Орешника". У вас есть сутки, чтобы уехать". Это же будет коллапс по всей Украине. Никто не будет рассчитывать, что можно остаться в Киеве и на него не прилетит”, — предположил Гаспарян.
25 ноября, 13:28Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — РябковМосква способна находить новые военные ответы на вызовы Запада, "отплачивая ему той же монетой": обращение президента РФ Владимира Путина после применения "Орешника" стало тому доказательством. Об этом 25 ноября в комментарии "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов также обратил внимание, что ответ России конвенциональным оружием был слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался Западом как невозможный.
“В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам”, — объяснил свою точку зрения Анпилогов.
Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.