Очищение от извращенцев. Франция готова принять их и обогреть, чтобы потом отправить умирать в Украину

После того, как в Днепре (бывшем Днепропетровске) ракета "Орешник" на подлете обернулась непреодолимой плазмой и превратила часть "Южмаша" в пыль, труху и пепел, многим в этом мире интересны ответы всего на два вопроса.

Первый: что думает тот, от кого зависят пуски "Орешника" по заданным целям? Второй: что думают те, по кому новые "Орешники" могут прилететь, приведя с собой "Искандеры", "Кинжалы", "Авангарды" и прочие "Ярсы"?Особенно важно это Украине, где все и происходит. Но, увы, только происходит и от Украины не зависит. Она – всего лишь несчастный полигон, на котором схлестнулись производители и потребители "Орешников". То есть Россия и США (если хотите, весь ведомый Вашингтоном "коллективный Запад", "золотой миллиард" и, не к ночи будет помянут, "цветущий сад"), которые и выясняют на украинских черноземах, проданных и перепроданных Западу, кто из них важнее. Точнее – кто имеет право, а кто тварь дрожащая.США уверены, что они – главные. Россия над этим уже посмеивается. А отдуваться придется Украине и остаткам ее населения. По-разному отдуваться, потому что и впредь основные события в противостоянии между Россией и США/Западом будут проходить в Украине.И это в Киеве в первую очередь нужно знать, чувствовать и понимать, что сказал в Астане президент России Владимир Путин, отвечая на первый вопрос. А он напомнил, что в ответ на задирание России при помощи американских ракет ATACMS и англо-французских Storm Shadow/SCALP-EG, Россия только утром 28 ноября нанесла комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. И обнулила их: в результате ударом 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины. А всего за последние дни, напомнил Путин, применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".И это только начало, намекнул Путин. Что, по сути, и является самым главным в понимании проблемы: прилететь может в любой момент и похлеще, помощнее, чем было на "Южмаше". Причем, пообещал российский президент, по центрам принятия решений. В том числе, и в Киеве.И что же по второму вопросу сказали Запад и его говоруны? Одни испугались. Но самые тупые и, увы, принимающие решения начали намекать, что ничего не боятся, а наоборот – готовы передать Украине еще больше своих ракет, может быть, даже поставить ядерное оружие и даже ввести свои воинские контингенты, чтобы остановить "зарвавшихся русских".Во всяком случае, человек, сорвавший мирные переговоры весной 2022 года и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, привычно тряся немытыми растрепанными патлами, потребовал, чтобы его страна и все остальные члены НАТО ввели войска на Украину. "Это должно быть НАТО. Я не вижу никакой альтернативы. Я надеюсь, что это будет то, что понравится и президенту Трампу. Я думаю, что мы должны ввести войска на Украину. Я не думаю, что мы должны посылать туда боевые войска, чтобы противостоять русским. … И я не вижу, чтобы такая европейская операция могла состояться без британцев. Мы должны быть там", – сказал он.А потом тоже привычно переложил финансовые тяготы продолжающейся войны на Украину. "Украина на самом деле очень богатая страна с огромным потенциалом. Они смогут окупить затраты на свою оборону, как это делали мы в течение десятилетий после Второй Мировой войны", - предположил Джонсон.Вот так вот: повторяю, Запад по-прежнему готов воевать в Украине и руками, головами и всеми другим частями тела украинских солдат. Ну, и мирных жителей, которые тоже могут попасть под смертельный замес.Однако бедных украинцев беда может подстерегать совсем с другой стороны – европейской, политкорректной и где-то даже на всю голову толерантной. И очень близкой к заветной мечте любой скачущей майданной и безмозглой девочки – к кружевным трусикам как к пропуску в светлое и безмятежное евробудущее. Потому что людей в подобном бельишке очень скоро может появиться очень много в самой Украине. И прибудут они из Франции.Там, как говорится, сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Впрочем, возможно, не совсем у девчат и очень даже не танцы, но уж теплые и интимно неоднозначные обнимашки. Сестро-братьев или брато-сестер в погонах, родственных душами, закаленных воинскими тяготами и готовыми воевать. Ну, как воевать… Как бы воевать.Именно Франция, судя по всему и, по мнению многих, с подачи, не совсем сексуально однозначного президента Эмманюэля Макрона готова принять у себя 15 тысяч… трансгендеров. В погонах!Да-да, именно тех, кого новый президент США Дональд Трамп уже пригрозился уволить сразу после инаугурации 20 января 2025 года. Как утверждают источники в Белом доме, президентский указ затронет практически всех трансгендеров, служащих в американской армии, которые будут уволены на основании медицинских показаний.И Франция уже заявила, что готова всех их завербовать. Чтобы, как вы понимаете, направить их и в Украину, когда будет принято решение направить европейцев на украинских пампасах защищать свободу и сражаться с конно-подземными путинскими бурятами на подводных крыльях. И когда, как призывает упомянутый выше патлатый Джонсон, будут созданы "многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу, но также помогающие украинцам".Кто же они, эти диковинные в степях Украины пацано-барышни или барышне-пацаны, готовые влиться в стройны ряда защитников европейских ценностей? Британская газеты The Times утверждает, что трансгендеры в армии США имеют довольно длинную историю, но она может закончиться крайне печально для них: новый указ Трампа будет строже, чем его попытка разобраться с "трансами" в свой первый срок: в этот раз будут уволены даже те, кто давно служит в вооруженных силах, и сделавшие карьеру в вооруженных силах.Вкратце же история американских трансгендеров в погонах такова: право служить в вооруженных силах США трансгендеры получили 30 июня 2016 года, когда соответствующий приказ подписал тогдашний президент и главковерх Барак Обама. И, по данным источников и статистики, на 2019 год, число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тыс. человек.Сейчас спецы утверждают, что их может быть гораздо больше, и предполагают, что существуют тысячи других сотрудников, которые идентифицируют себя как трансгендеры. Как пишет The Times, точный подсчет количества трансгендеров на военной службе затрудняется политикой конфиденциальности Пентагона. Но их действительно много, если учесть тех, кто не сделал каминг-аут и не подсел на деньги, выделяемые из военного бюджета на устройство быта и комфортной службы этих людей. А суммы эти исчисляются десятками миллионов долларов, потому что трансгендерам в армии позволено и предусмотрено многое: от выплат на лекарства до обустройства туалетов и душевых. И только в 2021 году гендерную дисфорию (состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус) диагностировали примерно у 2,2 тыс. военнослужащих.Во как! Дисфория, понимаете ли…А гендеров в США насчитывается более сотни, есть же еще ЛГБТ-движение* в самых разных вариациях, куча просто извращенцев, которые помнят, что Конституция США и им дает всякие права, в том числе и на подъедание военного бюджета в армии.Трамп посчитал такое положение дел безобразием и в свой первый срок в марте 2018 года указом запретил трансгендерам вступать в вооруженные силы. Но позволял уже служащим трансгендерам продолжить службу. Они и жировали в армии. Тем более, что победитель Трампа Джо Байден сразу же после инаугурации в январе 2021 года отменил решение предшественника.И сейчас уже заметны последствия антитрансгендерных планов Трампа. Во-первых, завыли сторонники извращенцев, которые утверждают, что без них обязательно будут сорваны мобилизационные планы Пентагона.Эксперты отмечают, что армия США, насчитывающая 3 млн военнослужащих и гражданского персонала по всему миру, нуждается в новобранцах. Источник The Times заявил изданию: "Эти люди (трансгендеры – Авт.) будут вынуждены покинуть свои ряды в то время, когда вооруженные силы не могут набрать достаточное количество людей. Только Корпус морской пехоты выполняет свои цифры по набору, и некоторые люди, которых это коснется, занимают очень высокие должности".А исполнительный директор Ассоциации современных военных Америки Рэйчел Бранаман уточнила: "Внезапное увольнение более 15 тыс. военнослужащих, особенно с учетом того, что в прошлом году военные не выполнили план по набору 41 тыс. новобранцев, увеличивает административную нагрузку на боевые подразделения, подрывает сплоченность подразделений и усугубляет критические пробелы в навыках".При этом Рэйчел еще и предрекла связанные с антитрансгендерностью Трампа дополнительные финансовые затраты, потерю опытных служащих с лидерскими качествами, на замену которых потребуется, "возможно, 20 лет и миллиарды долларов".Во-вторых, по данным американских СМИ, на фоне планов Трампа по трансгендерам в США уже наметился и начался массовый отказ американских компаний от продвижения идеологии ЛГБТ*-сообщества и создания эксклюзивных условий для их членов (звучит-то как двусмысленно!). Предприятия и целые корпорации и отказываются от части инициатив в рамках программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI). И прекращают сотрудничество с правозащитной организацией Human Rights Campaign (HRC).Об этом уже объявили производитель мотоциклов Harley-Davidson, автоконцерн Ford, алкогольная компания Jack Daniel`s, производитель сельскохозяйственной техники John Deere и другие компании. Microsoft также распустила команду по DEI. Даже корпорация Walmart, являющаяся крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, также, по последней информации, отказалась от части инициатив DEI. И заявила о прекращении сотрудничества с HRC и снятии с продажи часть товаров, посвященных ЛГБТ*-сообществу.И, наконец, в-третьих лишатся американских денег и поддержки извращенцы во всем мире. Так, телеведущий Пит Хегсет, ветеран армии США и кандидат Трампа на пост главы Пентагона, который в случае утверждения его Сенатом будет отвечать за армию, уже поддержал все инициативы шефа. И будет заниматься сокращением непрофильного финансирования в рамках военного бюджета. В том числе, и на извращенцев.Другие высокопоставленные трамписты будут сокращать и другие экзотические социальные программы за пределами США. Например, лишится финансирования принятая в декабре 2021 года программа поддержки трансгендеров в… Пакистане.Да-да, в США уверены, что чалмы в этой мусульманской стране плохо защищают извращенцев и им нужно помогать. На эти цели Госдепартамент США выделил до 150 тыс долл ежегодно."Отдел по связям с общественностью миссии США в Пакистане объявляет открытый конкурс заявок на гранты для помощи пакистанским трансгендерам в возрасте от 18 до 40 лет в установлении контактов с американскими специалистами, которые будут оказывать им содействие. …Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана для выработки и реализации программ общественной дипломатии", — на полном серьезе призвали пакистанских извращенцев США. И пообещали им, что американские эксперты помогут пакистанским трансгендерам приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы "для развития их экономических возможностей", а также поспособствуют участникам программы в усвоении "передовых практик" для содействия их большей вовлеченности в жизнь общества.И, вы не поверите, существующая в Пакистане Программа поддержки доходов Беназир Кафалат (BISP) внесла тамошних трансгендеров в разряд нищих и обязалась выплачивать им помощь в размере 7 000 рупий (25,20 долл по курсу на 29 ноября 2024 года). Для этого им нужно только зарегистрироваться в Национальной базе данных и регистрационном органе (NADRA), что является обязательным для получения финансовой поддержки BISP.Федеральный министр Пакистана по борьбе с бедностью и социальному обеспечению и председатель этой самой BISP Шазия Марри даже сообщила, что, по их данным, всего в Пакистане зарегистрировано 50 000 трансгендерных лиц, однако изначально в BISP зарегистрировались три трансгендера. Вот они-то и получили первую помощь по 25 баксов. Мощно да? Совсем по-американски – для проформы: главное -- вручить и отчитаться, а там хоть трава не расти.О дальнейшей судьбе этих "счастливцев" в мусульманской исламской стране не сообщается. Но если они еще живы, то, как говорится, и такая лафа для них закончилась.Облом, скорее всего, ожидает и Грузию, для которой в ноябре 2021-го Агентство США по международному развитию (USAID) запланировало выделить до 20 млн долл на интеграцию этнических и религиозных меньшинств в социальную, политическую и экономическую жизнь. Грузины, правда, и без Трампа, притормозив евроинтеграцию, сами, что называется, стратили и потеряли американские и европейские гранты.Но то другое… Как страшно жить!Но во Франции с таким ее президентом, как Макрон, американские и прочие трансгендеры в погонах – уверен в этом! -- смогут отдохнуть душой. Перед отправкой в Украину, где их, не исключено, ждут операторы "Орешника", у которых совсем иной взгляд не только на извращенцев, но и вообще на всех, кто поднимает руку на Россию.А напоследок у трансгендеров появится возможность слиться в экстазе братства или чего-то еще с украинскими дезертирами, которые покаются перед просроченным президентом неонацистов Владимиром Зеленским и вернутся в ВСУ. Зеленский подписал закон об освобождении от наказания всех дезертиров и военных, ушедших в самоволку и не вернувшихся в окопы, на брустверах которых и происходит защита евросвободы.Число таковых, по разным данным, может превышать в Украине 200 тысяч человек. И лишь 4% "бусифицированных" в процессе живодерской "могилизации" доходят до переднего края в СВО. Но если они вернутся, дойдут и сольются с трансгендерами, то мощнее армии и быть не может. Может, именно так Трамп и хочет укрепить ВСУ…О том, как Россия планирует отвечать на эскалацию военных действий Запада - в статье Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

