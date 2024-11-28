Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада
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Каким будет ответ России на ракетные атаки Запада? Можно предположить, что в первую очередь российская армия будет наносить удары по местам дислокации ракетных установок и пунктам управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По словам эксперта, удар баллистической российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий, отметил он.
Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы Киеву. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих, подчеркнул Самойлов.
"Каким будет наш ответ на ракетные атаки Запада? В первую очередь, предположу, будем наносить удары по местам дислокации ракетных установок, пунктам управления, где должны присутствовать иностранные военные, которые осуществляют сопровождение пусков. Потому что, пока мы будем стрелять по логистическим объектам в том же Жешуве, пуски будут производить по нам", — указал политолог.
То есть Россия будет устранять непосредственную опасность на украинской территории. Не исключено, что мы будем прекращать функционирование логистических путей, тоннелей в горных массивах Карпат и морских путей доставки, сообщил он.
"Есть еще один пока замалчиваемый участник ответа. Это спутниковые системы мониторинга земной поверхности. Это спутники-разведчики, которые обеспечивают мониторинг всех наших перемещений. Готовы ли американцы к тому, что "глобализация конфликта", как окрестили выступление нашего президента, коснется и этой сферы?" — риторически отметил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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