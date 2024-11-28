https://ukraina.ru/20241128/1059263583.html

Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада

Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада - 28.11.2024 Украина.ру

Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада

Каким будет ответ России на ракетные атаки Запада? Можно предположить, что в первую очередь российская армия будет наносить удары по местам дислокации ракетных установок и пунктам управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-28T03:15

2024-11-28T03:15

2024-11-28T03:15

новости

россия

запад

карпаты

алексей самойлов

польша

ракеты

логистика

спутник

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101448/73/1014487357_0:139:2657:1634_1920x0_80_0_0_e70197dc444442792f2677a2db64a0b6.jpg

По словам эксперта, удар баллистической российской ракетой "Орешник" по Днепропетровску носит именно превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий, отметил он.Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы Киеву. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих, подчеркнул Самойлов.То есть Россия будет устранять непосредственную опасность на украинской территории. Не исключено, что мы будем прекращать функционирование логистических путей, тоннелей в горных массивах Карпат и морских путей доставки, сообщил он."Есть еще один пока замалчиваемый участник ответа. Это спутниковые системы мониторинга земной поверхности. Это спутники-разведчики, которые обеспечивают мониторинг всех наших перемещений. Готовы ли американцы к тому, что "глобализация конфликта", как окрестили выступление нашего президента, коснется и этой сферы?" — риторически отметил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.Подробнее о последних шагах администрации президента США Джо Байдена — в статье Владимира Скачко США Джо Байдена Наследство с кровью. Хромая утка оставляет после себя войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059243533.html

россия

запад

карпаты

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, карпаты, алексей самойлов, польша, ракеты, логистика, спутник, сво, война, ракетный удар, спецоперация, детали, украина