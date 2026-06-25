https://ukraina.ru/20260625/evakuatsiya-prigranichya-i-mobilizatsiya-politicheskikh-opponentov-chto-proiskhodit-v-chernigove-1080631724.html

Эвакуация приграничья и мобилизация политических оппонентов. Что происходит в Чернигове

Эвакуация приграничья и мобилизация политических оппонентов. Что происходит в Чернигове - 25.06.2026 Украина.ру

Эвакуация приграничья и мобилизация политических оппонентов. Что происходит в Чернигове

В Черниговской области на текущей неделе объявили принудительную эвакуацию еще из 12 приграничных населенных пунктов (Новгород-Северский и Корюковский районы). Эвакуацию планируют начать с 1 июля

2026-06-25T14:31

2026-06-25T14:31

2026-06-25T14:31

эксклюзив

черниговская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

тцк

украина.ру

украина

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Официально связывают это с ростом опасности и участившимися обстрелами приграничных районов. Кроме того, власти продлили ранее объявленную эвакуацию еще из семи приграничных сел. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, там до сих пор остаются около тысячи жителей, включая 120 детей. Все они преимущественно прячутся, отказываясь уже несколько месяцев эвакуироваться.Однако некоторые украинские эксперты отмечают, что раньше о безопасности гражданского населения власти не особо волновались. В связи с этим высказывается допущение, что убирают из приграничных районов лишние глаза и уши перед началом какой-нибудь новой наступательной авантюры Владимира Зеленского. После саммита "Большой семерки" он находится "на кураже" и спешит доказать западным спонсорам, что ВСУ еще способны наступать.На днях командующий Нацгвардией Александр Пивненко пугал вероятностью наступления ВС РФ на Черниговскую область или в районе Чернобыля, с территории Белоруссии. Целью такого наступления он называл растягивание линии фронта. Правда, для этого, по его словам, России необходимо найти еще 70 тысяч военнослужащих. Он добавил, что Украина готова к вторжению на этих направлениях.Депутат Верховной Рады Анна Скороход на днях говорила, что РФ может открыть новый фронт в Черниговской области, если ВСУ попытаются наступать на Крым. "Когда мы говорим, что мы "откроем фронт Крыма", давайте не забывать, что РФ может точно так же открыть нам Черниговский фронт, Сумской фронт усилить или вообще зайти из Белоруссии", - рассуждала парламентарий.Однако депутат Рады Александр Дубинский пишет, что Зеленский и его кукловоды обязательно постараются дестабилизировать Белоруссию. "Ослабление РФ невозможно без отстранения как Украины, чем Запад системно занимается с 2014 года, а затем - Беларуси. Поэтому Зеленский будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну. Это, безусловно, понимают и Путин, и Лукашенко", - считает депутат, обвиненный в госизмене и заключенный в Менскую колонию Черниговской области без приговора суда.Отставной генерал Сергей Кривонос тоже говорит, что может повториться сценарий вторжения ВСУ в Курскую область, когда все в итоге закончилось разгромом и отступлением.Меж тем главком ВСУ Александр Сырский заявил 25 июня о необходимости создания новых бригад из-за угрозы нападения с территории Белоруссии. "Исходя из слов Сырского, можно предположить, что интенсивность мобилизации в Украине снижать не намерены", - резюмирует его слова украинское издание "Страна.ua".В результате ТЦК хватают в Чернигове на улицах даже иностранцев. В среду 24 июня "Судебно-юридическая газета" сообщила, что суд признал незаконной мобилизацию гражданина Азербайджана. Его насильно мобилизовали в марте на том основании, что у него не было украинских военно-учетных документов, хотя он и показывал сотрудникам ТЦК азербайджанский паспорт. Все это время азербайджанец просидел в ТЦК.Мобилизацию на Украине используют не только как средство пополнения редеющих бригад ВСУ, но и в качестве политических репрессий. Любой оппонент Зеленского может запросто попасть в "мясной" штурмовой полк, вроде "Скалы", что равносильно смертному приговору.В той же Черниговской области на днях был насильно мобилизован блогер и автор YouTube-канала "Неправовое государство" Евгений Савенко, несмотря на официальную отсрочку. На своем канале он освещал нарушения и неправомерные действия органов власти. Он заявил, что его принудительно мобилизовали, и объявил голодовку в знак протеста."Делаю пост здесь, чтобы было видно, что у меня с "Резервом+" (приложение для военнообязанных - ред.) все в порядке. А то сейчас быстро внесут меня в розыск. Зачем это делаю – а затем, что меня "забусярили" (насильно мобилизовали - ред.), – написал Савенко.Он также отметил, что сначала его содержали в киевском ТЦК на ул. Глазового, 1, а затем отвезли в поселок Гончаровский в Черниговской области, где расположены военная часть и полигон.Помимо голодовки мобилизованные используют и другие методы сопротивления. На днях в Черниговской области полиция задержала военнослужащего, который, по данным правоохранителей, самовольно оставил воинскую часть и призывал сослуживцев поступить так же. Во время допроса он заявил, что считает войну спектаклем и не видит смысла погибать за интересы Зеленского и награды командиров-садистов.В начале июня сотрудники СБУ похитили также настоятеля Успенского храма канонической УПЦ Александра Дробязко. После того как сотрудники СБУ узнали, что он является священником, то спросили, к какой конфессии он принадлежит. Услышав ответ об УПЦ, протоиерея незаконно задержали и доставили в здание спецслужбы, сообщает паблик "Первый казацкий". Затем протоиерея доставили в учебную часть в Черниговской области и до сих пор незаконно удерживают его там. Настоятель храма отказывается нарушать священнические обеты и подписывать какие-либо документы.О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру, украина