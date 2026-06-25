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НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России

НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России - 25.06.2026 Украина.ру

НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России

Североатлантический альянс готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инновационных разработок для "выключения" аэродромов ВКС. Об этом 25 июня пишет Sputnik Узбекистан

2026-06-25T14:10

2026-06-25T14:10

2026-06-25T14:10

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Штаб сил трансформации НАТО 23 июня заявил, что способность России использовать авиацию с тыловых аэродромов остаётся ключевой асимметрией в конфликте на Украине. Поскольку существующие средства поражения неэффективны, объявлен конкурс беспилотных и ИИ-технологий для блокировки авиабаз. Организаторы подчёркивают, что каждый аэродром уязвим, и его постоянная блокировка сорвёт воздушную кампанию.Схема с "частными инновациями" уже опробована: ударные БПЛА Hornet с ИИ производятся компанией экс-главы Google и поставляются Украине. Только за два месяца российский центр "Рубикон" уничтожил 500 таких дронов. Пентагон уже разворачивает полигоны для тренировок в условиях, приближенных к боевым, а автоконцерны General Motors и Ford переходят на выпуск ракет Tomahawk и систем Patriot.Европа также готовится к конфронтации: Британия, Франция и Германия наладили совместный выпуск дальнобойного оружия. Storm Shadow уже применялись по России. На этом фоне украинские силы объявили о планах логистической блокады Крыма.Автор материала считает, что России необходимо менять стратегию и уничтожать транспортную логистику ВСУ, чтобы обрушить фронт без затяжных штурмов.Ранее президент Сербии Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третья мировая война фактически уже идёт, хотя официально это не объявлено. Он пояснил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые и другие ресурсы началась давно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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