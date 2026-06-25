НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России - 25.06.2026 Украина.ру
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НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России - 25.06.2026 Украина.ру
НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
Североатлантический альянс готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инновационных разработок для "выключения" аэродромов ВКС. Об этом 25 июня пишет Sputnik Узбекистан
2026-06-25T14:10
2026-06-25T14:10
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Штаб сил трансформации НАТО 23 июня заявил, что способность России использовать авиацию с тыловых аэродромов остаётся ключевой асимметрией в конфликте на Украине. Поскольку существующие средства поражения неэффективны, объявлен конкурс беспилотных и ИИ-технологий для блокировки авиабаз. Организаторы подчёркивают, что каждый аэродром уязвим, и его постоянная блокировка сорвёт воздушную кампанию.Схема с "частными инновациями" уже опробована: ударные БПЛА Hornet с ИИ производятся компанией экс-главы Google и поставляются Украине. Только за два месяца российский центр "Рубикон" уничтожил 500 таких дронов. Пентагон уже разворачивает полигоны для тренировок в условиях, приближенных к боевым, а автоконцерны General Motors и Ford переходят на выпуск ракет Tomahawk и систем Patriot.Европа также готовится к конфронтации: Британия, Франция и Германия наладили совместный выпуск дальнобойного оружия. Storm Shadow уже применялись по России. На этом фоне украинские силы объявили о планах логистической блокады Крыма.Автор материала считает, что России необходимо менять стратегию и уничтожать транспортную логистику ВСУ, чтобы обрушить фронт без затяжных штурмов.Ранее президент Сербии Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третья мировая война фактически уже идёт, хотя официально это не объявлено. Он пояснил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые и другие ресурсы началась давно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр вучич, нато, вкс, google, украина, европа
Новости, Россия, Александр Вучич, НАТО, ВКС, google, Украина, Европа

НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России

14:10 25.06.2026
 
© AP / Vadim Ghirda / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Североатлантический альянс готовится к прямой конфронтации с Россией и объявил международный конкурс инновационных разработок для "выключения" аэродромов ВКС. Об этом 25 июня пишет Sputnik Узбекистан
Штаб сил трансформации НАТО 23 июня заявил, что способность России использовать авиацию с тыловых аэродромов остаётся ключевой асимметрией в конфликте на Украине.
Поскольку существующие средства поражения неэффективны, объявлен конкурс беспилотных и ИИ-технологий для блокировки авиабаз. Организаторы подчёркивают, что каждый аэродром уязвим, и его постоянная блокировка сорвёт воздушную кампанию.
Схема с "частными инновациями" уже опробована: ударные БПЛА Hornet с ИИ производятся компанией экс-главы Google и поставляются Украине. Только за два месяца российский центр "Рубикон" уничтожил 500 таких дронов. Пентагон уже разворачивает полигоны для тренировок в условиях, приближенных к боевым, а автоконцерны General Motors и Ford переходят на выпуск ракет Tomahawk и систем Patriot.
Европа также готовится к конфронтации: Британия, Франция и Германия наладили совместный выпуск дальнобойного оружия. Storm Shadow уже применялись по России. На этом фоне украинские силы объявили о планах логистической блокады Крыма.
Автор материала считает, что России необходимо менять стратегию и уничтожать транспортную логистику ВСУ, чтобы обрушить фронт без затяжных штурмов.
Ранее президент Сербии Вучич в интервью Berliner Zeitung заявил, что третья мировая война фактически уже идёт, хотя официально это не объявлено. Он пояснил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые и другие ресурсы началась давно.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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