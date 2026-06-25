https://ukraina.ru/20260625/zapadnykh-instruktorov-lishili-zaschity-vs-rf-likvidirovali-ofitsera-bezopasnosti-1080628763.html
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности - 25.06.2026 Украина.ру
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
Российские военные уничтожили украинского офицера, который входил в подразделение, отвечавшее за безопасность иностранных советников при ВСУ. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на силовые структуры
2026-06-25T13:45
2026-06-25T13:45
2026-06-25T13:45
сво
спецоперация
россия
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киев
вооруженные силы украины
нато
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Речь идет о лейтенанте ВСУ Александре Попилевиче 1999 года рождения. По данным источника, офицер проходил службу в засекреченной части, занимавшейся обеспечением безопасности иностранных делегаций.Наличие иностранных военных специалистов на Украине официально не признается Киевом и его западными союзниками. Однако регулярно поступающая информация о присутствии натовских инструкторов, советников и сотрудников частных военных компаний указывает на прямое участие Запада в конфликте. Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что любые иностранные военные, находящиеся на территории Украины, являются законными целями для российских войск.В Москве подчеркивали, что страны НАТО, направляя своих советников и инструкторов, фактически становятся стороной конфликта, а их присутствие лишь увеличивает риски прямой эскалации между Россией и альянсом.О других событиях с фронта — в публикации Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
Российские военные уничтожили украинского офицера, который входил в подразделение, отвечавшее за безопасность иностранных советников при ВСУ. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на силовые структуры
Речь идет о лейтенанте ВСУ Александре Попилевиче 1999 года рождения. По данным источника, офицер проходил службу в засекреченной части, занимавшейся обеспечением безопасности иностранных делегаций.
"Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций. Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет", — рассказал собеседник агентства.
Наличие иностранных военных специалистов на Украине официально не признается Киевом и его западными союзниками. Однако регулярно поступающая информация о присутствии натовских инструкторов, советников и сотрудников частных военных компаний указывает на прямое участие Запада в конфликте.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что любые иностранные военные, находящиеся на территории Украины, являются законными целями для российских войск.
В Москве подчеркивали, что страны НАТО, направляя своих советников и инструкторов, фактически становятся стороной конфликта, а их присутствие лишь увеличивает риски прямой эскалации между Россией и альянсом.