Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности - 25.06.2026 Украина.ру
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Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности - 25.06.2026 Украина.ру
Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
Российские военные уничтожили украинского офицера, который входил в подразделение, отвечавшее за безопасность иностранных советников при ВСУ. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на силовые структуры
2026-06-25T13:45
2026-06-25T13:45
сво
спецоперация
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вооруженные силы украины
нато
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Речь идет о лейтенанте ВСУ Александре Попилевиче 1999 года рождения. По данным источника, офицер проходил службу в засекреченной части, занимавшейся обеспечением безопасности иностранных делегаций.Наличие иностранных военных специалистов на Украине официально не признается Киевом и его западными союзниками. Однако регулярно поступающая информация о присутствии натовских инструкторов, советников и сотрудников частных военных компаний указывает на прямое участие Запада в конфликте. Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что любые иностранные военные, находящиеся на территории Украины, являются законными целями для российских войск.В Москве подчеркивали, что страны НАТО, направляя своих советников и инструкторов, фактически становятся стороной конфликта, а их присутствие лишь увеличивает риски прямой эскалации между Россией и альянсом.О других событиях с фронта — в публикации Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО.
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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, нато
СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО

Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности

13:45 25.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМорские пехотинцы группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Морские пехотинцы группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные уничтожили украинского офицера, который входил в подразделение, отвечавшее за безопасность иностранных советников при ВСУ. Об этом сообщили российские информационные агентства со ссылкой на силовые структуры
Речь идет о лейтенанте ВСУ Александре Попилевиче 1999 года рождения. По данным источника, офицер проходил службу в засекреченной части, занимавшейся обеспечением безопасности иностранных делегаций.
"Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций. Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет", — рассказал собеседник агентства.
Наличие иностранных военных специалистов на Украине официально не признается Киевом и его западными союзниками. Однако регулярно поступающая информация о присутствии натовских инструкторов, советников и сотрудников частных военных компаний указывает на прямое участие Запада в конфликте.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что любые иностранные военные, находящиеся на территории Украины, являются законными целями для российских войск.
В Москве подчеркивали, что страны НАТО, направляя своих советников и инструкторов, фактически становятся стороной конфликта, а их присутствие лишь увеличивает риски прямой эскалации между Россией и альянсом.
О других событиях с фронта — в публикации Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО.
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