"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО - 25.06.2026 Украина.ру
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"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО
"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО - 25.06.2026 Украина.ру
"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО
Пока на Украине делают коррупционный гешефт на западной военной помощи, в России разрабатывают новые виды дронов. Об этом 22 июня рассказал "Комсомольской правде" разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач
2026-06-25T13:27
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Армии России нужны дроны-перехватчики и больше мобильных огневых групп (МОГ) для борьбы с БПЛА ВСУ, уверен Товкач. "Дроны-перехватчики у нас есть. Та же "Елка", "Молот" - это классные варианты. Но есть попроще. Несколько стоят на госзаказе уже. Но нужно расширять номенклатуру", - сказал он.Разработчик российских дронов указал на цену вопроса разработки новых образцов."Пять миллионов рублей – это средний чек, который нужен молодой команде разработчиков для того, чтобы построить минимальный прототип, для того, чтобы его опробовать на земле", - сказал он.Товкач при этом указал на венчурные издержки. "Даже если из 10 проектов 9 окажется полным фуфлом, это все равно экономически выгодно. Потому что мы найдем одну изюминку, в которую дальше можно вкладывать. И уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте. Как например, в свое время стали дроны на оптоволокне. Которые, скажем, очень помогли выгнать украинских боевиков из Курской области", - пояснил он.По его мнению, ситуация по противодействию вражеским дронам вскоре изменится."Мое личное мнение - где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займет месяц-полтора", - сообщил Товкач.Тем временем БПЛА ВСУ продолжают наносить удары по регионам России. Подробности в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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киев, украина, россия, вооруженные силы украины, бпла, пво, дроны, минобороны рф, прогнозы сво, военный эксперт, сво, спецоперация
Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ПВО, дроны, Минобороны РФ, прогнозы СВО, военный эксперт, СВО, Спецоперация

"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО

13:27 25.06.2026 (обновлено: 13:33 25.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Пока на Украине делают коррупционный гешефт на западной военной помощи, в России разрабатывают новые виды дронов. Об этом 22 июня рассказал "Комсомольской правде" разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач
Армии России нужны дроны-перехватчики и больше мобильных огневых групп (МОГ) для борьбы с БПЛА ВСУ, уверен Товкач.
"Дроны-перехватчики у нас есть. Та же "Елка", "Молот" - это классные варианты. Но есть попроще. Несколько стоят на госзаказе уже. Но нужно расширять номенклатуру", - сказал он.
Разработчик российских дронов указал на цену вопроса разработки новых образцов.
"Пять миллионов рублей – это средний чек, который нужен молодой команде разработчиков для того, чтобы построить минимальный прототип, для того, чтобы его опробовать на земле", - сказал он.
Товкач при этом указал на венчурные издержки.
"Даже если из 10 проектов 9 окажется полным фуфлом, это все равно экономически выгодно. Потому что мы найдем одну изюминку, в которую дальше можно вкладывать. И уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте. Как например, в свое время стали дроны на оптоволокне. Которые, скажем, очень помогли выгнать украинских боевиков из Курской области", - пояснил он.
По его мнению, ситуация по противодействию вражеским дронам вскоре изменится.
"Мое личное мнение - где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займет месяц-полтора", - сообщил Товкач.
Тем временем БПЛА ВСУ продолжают наносить удары по регионам России. Подробности в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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