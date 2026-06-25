https://ukraina.ru/20260625/cherez-mesyats-vozniknet-perelom---razrabotchik-dronov-rasskazal-o-perspektivakh-svo-1080626460.html

"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО

"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО - 25.06.2026 Украина.ру

"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО

Пока на Украине делают коррупционный гешефт на западной военной помощи, в России разрабатывают новые виды дронов. Об этом 22 июня рассказал "Комсомольской правде" разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач

2026-06-25T13:27

2026-06-25T13:27

2026-06-25T13:33

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Армии России нужны дроны-перехватчики и больше мобильных огневых групп (МОГ) для борьбы с БПЛА ВСУ, уверен Товкач. "Дроны-перехватчики у нас есть. Та же "Елка", "Молот" - это классные варианты. Но есть попроще. Несколько стоят на госзаказе уже. Но нужно расширять номенклатуру", - сказал он.Разработчик российских дронов указал на цену вопроса разработки новых образцов."Пять миллионов рублей – это средний чек, который нужен молодой команде разработчиков для того, чтобы построить минимальный прототип, для того, чтобы его опробовать на земле", - сказал он.Товкач при этом указал на венчурные издержки. "Даже если из 10 проектов 9 окажется полным фуфлом, это все равно экономически выгодно. Потому что мы найдем одну изюминку, в которую дальше можно вкладывать. И уже она может прорасти фундаментальным сдвигом на фронте. Как например, в свое время стали дроны на оптоволокне. Которые, скажем, очень помогли выгнать украинских боевиков из Курской области", - пояснил он.По его мнению, ситуация по противодействию вражеским дронам вскоре изменится."Мое личное мнение - где-то через месяц возникнет перелом в этой ситуации. А осенью перелом будет сто процентов. Это я знаю, потому что в курсе некоторых разработок, которые ведутся с нашей стороны. И некоторых стратегических решений, которые ведутся с нашей стороны. Уверен, к осени украинцам станет очень грустно. Это сто процентов. Но наращивание, скажем, средств перехвата у нас сейчас займет месяц-полтора", - сообщил Товкач.Тем временем БПЛА ВСУ продолжают наносить удары по регионам России. Подробности в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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киев, украина, россия, вооруженные силы украины, бпла, пво, дроны, минобороны рф, прогнозы сво, военный эксперт, сво, спецоперация