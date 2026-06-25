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Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием - 25.06.2026 Украина.ру
Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
Владимир Зеленский заявил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, если западные партнеры передадут Киеву обещанное вооружение
2026-06-25T13:52
2026-06-25T13:52
2026-06-25T13:52
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О каком оружии идет речь, он не уточнил.Он подчеркнул, что очень рассчитывает на положительный ответ от партнеров по G7, которые "четко знают, о чем идет речь"."Приказал нашей разведке и армии работать на опережение", - добавил Зеленский, объяснив, что имеет ввиду инфраструктурные объекты на территории России, от которых зависит обеспечение российской армии.Доброволец и публицист Алексей Живов в своем канале в "Макс" призвал не игнорировать слова Зеленского. По его мнению, независимо от того, являются ли они "пустыми угрозами" или отражают реальные планы Киева, оборону Крыма необходимо усиливать. Что касается вооружения с Запада, о котором говорил Зеленский, по его мнению, речь могла идти о баллистических ракетах, десантных лодках и десантных вертолетах.На днях президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что подразделения успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки. Глава государства также осудил агрессивные планы Запада и указывал, что политики в Евросоюзе используют ложные заявления для оправдания милитаризации региона.Подробнее об обстановке в Крыму - в материале Дмитрий Выдрин: Нас ждет последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада на сайте Украина.ру.
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новости, крым, запад, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий выдрин, украина.ру, ес
Новости, Крым, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, ЕС
Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
Владимир Зеленский заявил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, если западные партнеры передадут Киеву обещанное вооружение
О каком оружии идет речь, он не уточнил.
"Наша операция, в частности в Крыму, четко просчитана. Если то, про что говорили с партнерами, у Украины появится, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что очень рассчитывает на положительный ответ от партнеров по G7, которые "четко знают, о чем идет речь".
"Приказал нашей разведке и армии работать на опережение", - добавил Зеленский, объяснив, что имеет ввиду инфраструктурные объекты на территории России, от которых зависит обеспечение российской армии.
Доброволец и публицист Алексей Живов в своем канале в "Макс" призвал не игнорировать слова Зеленского. По его мнению, независимо от того, являются ли они "пустыми угрозами" или отражают реальные планы Киева, оборону Крыма необходимо усиливать. Что касается вооружения с Запада, о котором говорил Зеленский, по его мнению, речь могла идти о баллистических ракетах, десантных лодках и десантных вертолетах.
На днях президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что подразделения успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.
Глава государства также осудил агрессивные планы Запада и указывал, что политики в Евросоюзе используют ложные заявления для оправдания милитаризации региона.