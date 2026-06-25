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В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии

В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии - 25.06.2026 Украина.ру

В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии

Возможное слияние Румынии и Молдавии может спровоцировать новый конфликт в Европе. Об этом 25 июня заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью газете "Ридус"

2026-06-25T14:20

2026-06-25T14:20

2026-06-25T14:20

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Румыно-молдавское объединение несёт серьёзные риски для региональной стабильности, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его оценке, подобный сценарий способен привести к новому витку напряжённости в Европе.Рогов отметил, что в Евросоюзе с опасением говорят о возможной эскалации, однако не предпринимают шагов для её предотвращения. Он также обратил внимание на ситуацию в Приднестровье, назвав его жителей русскими по национальной и цивилизационной идентичности. Включение этого региона в состав Румынии, по мнению эксперта, может спровоцировать новый конфликт."Однозначно это готовящийся аншлюс — с учётом позиции [президента Молдавии] Майи Санду, которой рисовали цифры на выборах за счёт трудовых мигрантов в Европе", — заключил собеседник "Ридуса".Ранее нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении с Молдавией, после чего документ направлен на рассмотрение в Сенат. Инициатива была внесена в феврале и получила отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий, однако была принята по механизму "молчаливого согласия": согласно регламенту, проекты, не рассмотренные и не отклонённые в течение 45 дней после внесения, считаются одобренными автоматически.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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