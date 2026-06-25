https://ukraina.ru/20260625/on-ne-otkroet-severnoe-more--tramp-raskritikoval-veroyatnogo-premera-britanii-1080630182.html

"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии

"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии - 25.06.2026 Украина.ру

"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных идеологических расхождениях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера — Энди Бернемом. Соответствующее заявление американский лидер 25 июня сделал журналистам в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

2026-06-25T13:50

2026-06-25T13:50

2026-06-25T13:50

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северное море

вашингтон

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Отвечая на вопрос о возможном визите нового главы британского правительства, Трамп дал понять, что не горит желанием принимать его в первую очередь.По словам Трампа, он не видит оснований для теплого приема, поскольку Бернем, по его оценке, придерживается крайне либеральных взглядов. Американский лидер также усомнился, что новый премьер поддержит разработку месторождений в Северном море, что является одним из приоритетов энергетической политики Вашингтона."Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море", — добавил Трамп.Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, однако заявил, что останется главой правительства до избрания нового партийного руководителя. Уже на следующий день влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, получивший депутатский мандат, официально заявил о намерении баллотироваться на пост лидера партии, что автоматически открывает ему путь в премьерское кресло.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.

сша

северное море

вашингтон

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новости, сша, северное море, вашингтон, дональд трамп, кир стармер, нато, мир без границ