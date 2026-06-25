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"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии - 25.06.2026 Украина.ру
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных идеологических расхождениях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера — Энди Бернемом. Соответствующее заявление американский лидер 25 июня сделал журналистам в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
2026-06-25T13:50
2026-06-25T13:50
2026-06-25T13:50
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Отвечая на вопрос о возможном визите нового главы британского правительства, Трамп дал понять, что не горит желанием принимать его в первую очередь.По словам Трампа, он не видит оснований для теплого приема, поскольку Бернем, по его оценке, придерживается крайне либеральных взглядов. Американский лидер также усомнился, что новый премьер поддержит разработку месторождений в Северном море, что является одним из приоритетов энергетической политики Вашингтона."Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море", — добавил Трамп.Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, однако заявил, что останется главой правительства до избрания нового партийного руководителя. Уже на следующий день влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, получивший депутатский мандат, официально заявил о намерении баллотироваться на пост лидера партии, что автоматически открывает ему путь в премьерское кресло.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
сша
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новости, сша, северное море, вашингтон, дональд трамп, кир стармер, нато, мир без границ
Новости, США, Северное море, Вашингтон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Мир без границ
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных идеологических расхождениях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера — Энди Бернемом. Соответствующее заявление американский лидер 25 июня сделал журналистам в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Отвечая на вопрос о возможном визите нового главы британского правительства, Трамп дал понять, что не горит желанием принимать его в первую очередь.
"Мы, наверное, придерживаемся разных взглядов", — сказал президент США, комментируя политические позиции Бернема.
По словам Трампа, он не видит оснований для теплого приема, поскольку Бернем, по его оценке, придерживается крайне либеральных взглядов. Американский лидер также усомнился, что новый премьер поддержит разработку месторождений в Северном море, что является одним из приоритетов энергетической политики Вашингтона.
"Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море", — добавил Трамп.
Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, однако заявил, что останется главой правительства до избрания нового партийного руководителя.
Уже на следующий день влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, получивший депутатский мандат, официально заявил о намерении баллотироваться на пост лидера партии, что автоматически открывает ему путь в премьерское кресло.