"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии - 25.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260625/on-ne-otkroet-severnoe-more--tramp-raskritikoval-veroyatnogo-premera-britanii-1080630182.html
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии - 25.06.2026 Украина.ру
"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных идеологических расхождениях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера — Энди Бернемом. Соответствующее заявление американский лидер 25 июня сделал журналистам в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
2026-06-25T13:50
2026-06-25T13:50
новости
сша
северное море
вашингтон
дональд трамп
кир стармер
нато
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_11581a1c9312f20587f0e30da07d1375.jpg
Отвечая на вопрос о возможном визите нового главы британского правительства, Трамп дал понять, что не горит желанием принимать его в первую очередь.По словам Трампа, он не видит оснований для теплого приема, поскольку Бернем, по его оценке, придерживается крайне либеральных взглядов. Американский лидер также усомнился, что новый премьер поддержит разработку месторождений в Северном море, что является одним из приоритетов энергетической политики Вашингтона."Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море", — добавил Трамп.Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, однако заявил, что останется главой правительства до избрания нового партийного руководителя. Уже на следующий день влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, получивший депутатский мандат, официально заявил о намерении баллотироваться на пост лидера партии, что автоматически открывает ему путь в премьерское кресло.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
сша
северное море
вашингтон
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080193766_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_37bb431b01798858419809695f62a98b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, северное море, вашингтон, дональд трамп, кир стармер, нато, мир без границ
Новости, США, Северное море, Вашингтон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Мир без границ

"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии

13:50 25.06.2026
 
© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных идеологических расхождениях с вероятным преемником британского премьера Кира Стармера — Энди Бернемом. Соответствующее заявление американский лидер 25 июня сделал журналистам в Белом доме на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Отвечая на вопрос о возможном визите нового главы британского правительства, Трамп дал понять, что не горит желанием принимать его в первую очередь.

"Мы, наверное, придерживаемся разных взглядов", — сказал президент США, комментируя политические позиции Бернема.

По словам Трампа, он не видит оснований для теплого приема, поскольку Бернем, по его оценке, придерживается крайне либеральных взглядов. Американский лидер также усомнился, что новый премьер поддержит разработку месторождений в Северном море, что является одним из приоритетов энергетической политики Вашингтона.
"Я слышал, он крайне либеральный, крайне, а значит, он, наверное, не станет открывать Северное море", — добавил Трамп.
Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, однако заявил, что останется главой правительства до избрания нового партийного руководителя.
Уже на следующий день влиятельный лейборист, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернем, получивший депутатский мандат, официально заявил о намерении баллотироваться на пост лидера партии, что автоматически открывает ему путь в премьерское кресло.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАСеверное мореВашингтонДональд ТрампКир СтармерНАТОМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:22Владимир Рогов: Киевский режим вывозит людей, чтобы ВСУ могли оборудовать огневые позиции
14:20В Общественной палате РФ предупредили о рисках объединения Румынии и Молдавии
14:18Путин обсудил с Совбезом два вопроса
14:14ВСУ готовят Сумы к встрече с наступающей российской армией
14:10НАТО ищет "гениев войны" для блокировки аэродромов России
14:07Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны
13:55Эксперт раскрыл планы Киева в Крыму после слов Зеленского о G7
13:52Зеленский пригрозил Крыму секретным западным оружием
13:50"Он не откроет Северное море" — Трамп раскритиковал вероятного премьера Британии
13:45Трамп рассказал Рютте о "мужественном" Зеленском
13:45Западных инструкторов лишили защиты: ВС РФ ликвидировали офицера безопасности
13:39Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ
13:27"Через месяц возникнет перелом" - разработчик дронов рассказал о перспективах СВО
13:24На Украине поклоняются нацистам. Важные заявления Кремля
13:23Бензовозы с "мангалами" и возрождение системы конвоев: Рогов о защите сухопутного коридора в Крым
13:14Кремль потребует от Apple разъяснений по поводу удаления приложений — Песков
13:1425 июня 2026 года, утренний эфир
13:00Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июня
12:59Рогов: Удары ВСУ по сухопутному коридору в Крым — проблема, требующая федерального контроля
12:57Конотоп под ударом, Севастополь восстанавливает электроснабжение. Новости СВО
Лента новостейМолния