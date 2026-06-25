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Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны

Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны - 25.06.2026 Украина.ру

Совет бежать из Киева остаётся в силе. Эксперты и политики о вероятности большой войны

В экспертном сообществе обсуждают, насколько вероятно масштабирование украинского конфликта, решится ли киевский режим ударить по Белоруссии и чем это грозит. Думают и над тем, готовы ли европейцы платить жизнями за "бесплатный" российский газ.

2026-06-25T14:07

2026-06-25T14:07

2026-06-25T14:07

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Зеленский нарывается на конфликт с Белоруссией, грозя ударами в случае невыполнения Минском ультиматума — в недельный срок убрать будто бы имеющиеся там ретрансляторы, наводящие на цели российские дроны. Время иссякает. Понятно, что нарывается Зеленский не сам по себе, а по заданию западных хозяев. Им нужно распространить войну и на территорию Белоруссии.Зачем? Возможно, для Киева и для Запада притягательной выглядит идея ударить по двум крупным белорусским НПЗ, Мозырскому и Новополоцкому, которые сейчас бомбить нельзя, а они обеспечивают Россию топливом, считает вынужденно покинувший страну украинский журналист, блогер и общественный деятель Анатолий Шарий."А программа-максимум — это вообще свергнуть руководство, завезти в Беларусь Тихановскую, выпустить её из банки в аквариум… и де-факто ликвидировать Союзное государство вообще", - сказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога.При этом он подчеркнул, что для Киева "тут и риски огромные — неизвестно, кому на пользу сыграет расширение линии фронта". Чтобы вести боевые действия в этой местности, где леса укрывают пехоту от дронов, Киеву "понадобятся десятки, если не сотни тысяч новых резервистов".Но где их взять? А если Минск в ответ пойдёт на обострение, то откроется пространство для пролёта БПЛА к целям на Украине. Если же втянутся и силы НАТО, то война будет разгораться на европейском континенте.Итак, ожидать ли масштабирования конфликта? Судя по всему, именно этого этого добивается Лондон. Хотя британский план реализовать будет не так просто, считают некоторые эксперты. В одном из предыдущих обзоров мы приводили мнение украинского политолога Руслана Бизяева, считающего, что Лондон добивается смены режима в Минске и переформатирования Европы с целью будущего доминирования. Для этого пожар войны надо раздувать и раздувать.Но Британия очень сильно рискует, поскольку европейцы в массе своей вовсе не горят желанием лично пойти и воевать с Россией, имея большие шансы сложить голову на этой войне - не то уже в Европе поколение, полагает эксперт.Так думают многие. Но не все.Российский писатель и публицист Игорь Молотов считает заблуждением уверенность в том, что европейские народы воевать не хотят."Якобы сытая и спокойная жизнь в Париже или Берлине не располагает к униформе, военным маршам и прочего "бремени белого человека". Достаточно обратиться к социологии, чтобы убедиться - европейцы стремительно правеют и отдают предпочтение ультраправым политикам, которые обещают вернуть национальную гордость", - говорится в публикации писателя на сайте RT.Автор предполагает, что мы (без уточнения, кто эти "мы") недооценили Европу - "думали, что нам противостоит бесполое существо в разноцветных лосинах, которое ни за что не станет воевать с Россией, а если и станет, то что его - существо - бояться".Всё не так. Европа, в сущности, не скрывает, что готовится воевать с Россией, об этом прямо говорят европейские политики и военные. И воевать будет кому, утверждает Игорь Молотов.По его мнению, можно "не сомневаться в едином порыве норвежцев, немцев, румын и испанцев ввязаться в "драку на Востоке", где, как они искренне уверены, всё незаслуженно принадлежит русским".Публицист пояснил, что "им (европейцам — ред.) не нужен русский газ по дешёвке — им нужен газ бесплатный".И не только газ. Вспомним, как фашисты вывозили эшелонами украинский чернозём, угоняли людей фактически в рабство… По всей видимости, зажравшиеся евроэлитки хотят повторить.Но не всё так просто. Сейчас в ЕС зреет внутренний конфликт, указывает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Он в эфире интернет-канала "Час пик" подчеркнул, что "евротройка" (Париж, Берлин и "примкнувший к ним" Лондон, хотя Британия не является членом ЕС) "демонстрируют, что они выше, чем все остальные члены Евросоюза".Речь шла о том, что, по информации издания Politico, на саммите в Брюсселе лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц будто бы раскритиковали руководство ЕС за попытку наладить контакт с Кремлём и высказали позицию, что сейчас не время вести переговоры с Владимиром Путиным, а когда это время настанет, то инициативу должна взять на себя именно "европейская тройка" (всё те же Париж, Берлин и Лондон)."И это уже вызвало соответствующую реакцию, когда только пять государств поддержали позицию Макрона и Мерца — это, собственно, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Эстония", - сказал Бондаренко, подчеркнув, что даже ориентированные на Британию Литва и Латвия, даже скандинавские страны эту позицию не поддержали.Этот внутриевропейский конфликт, впрочем, может исчерпать себя, предположил политолог, пояснив, что Макрон и Мерц уже слабые фигуры (а Кир Стармер вообще уже покинул пост премьера Британии — ред.), и сейчас они пытаются всех "переломать через колено" в надежде на то, что все боятся не их нынешнего, но их старого статуса.Но Европе надо бы бояться не только этого. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, "все надежды на Запад как честного посредника, давным-давно провалились и их нет нужды воспринимать всерьёз".По словам Лаврова, "реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией".Поэтому-то и добиваются немедленного прекращения огня — не для завершения конфликта, но лишь для того, чтобы остановить наступление ВС РФ и дать киевскому режиму передышку, как это было в период минских договорённостей.Исходя из этого понимания, Россия концентрируется на достижении цели СВО, заявил глава российского внешнеполитического ведомства, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ. Он также отметил, что данная ещё два месяца назад официально рекомендация иностранным посольствам и представителям компаний эвакуироваться из Киева - "остаётся в силе".Что касается угроз Зеленского в отношении Белоруссии, то, по словам Лаврова, Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности Союзного государства.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем"

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Сергей Зуев

россия, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, нпз, нато, эксклюзив