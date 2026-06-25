https://ukraina.ru/20260625/armiya-neprigodnykh-rabov-chto-na-ukraine-govoryat-ob-ubiystvakh-i-izbieniyakh-v-shturmovykh-polkakh-vsu-1080627251.html

Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ

Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ - 25.06.2026 Украина.ру

Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ

На этой неделе на Украине разгорелся громкий скандал, связанный с пытками и убийствами в подразделениях ВСУ. Именно так насильно мобилизованных украинцев пытаются заставить воевать с русскими. В центре скандала вновь оказался печально известный 425-й штурмовой полк "Скала", который называют личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского.

2026-06-25T13:39

2026-06-25T13:39

2026-06-25T13:39

эксклюзив

украина

кропивницкий

кировоград

александр сырский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

тцк

минобороны

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Военнослужащие, которым не повезло оказаться в этом полку, служат обычно недолго, так как полк постоянно используется для "мясных штурмов", в ходе которых состав почти полностью утилизируется. Всего в нем числится около 13 тысяч человек.ВСУ как концлагерьПо данным расследования журналистов издания "Бабель", за полгода в "Скале" зафиксировано уже 26 смертей, но не на поле боя, а в результате избиений и обострения хронических заболеваний. Все они погибли в течение месяца после мобилизации. Официально в документах о смерти говорится о "пневмонии". В полк забирают тяжело больных людей, алкоголиков и наркозависимых, установив в нем порядки настоящего концлагеря. Родственники погибших утверждают, что на телах погибших были следы побоев.Журналисты издания встретилась с 30 свидетелями, среди которых родные мобилизованных и около 10 военнослужащих, которые сбежали из полка или еще проходят там службу.Все они рассказали о жестоких издевательствах над новобранцами, включая избиения, содержание в карцерах, привязывании скотчем и наручниках. Свидетели утверждают, что территорию вокруг лагерей минируют, из-за чего на минах подрываются мобилизованные. Кроме того, новобранцев конвоируют под дулами автоматов, а по беглецам стреляют.Один из собеседников, Александр Семёнов, сбежавший из этого полка, согласился дать показания. По его словам, во время нахождения в "Скале" над ним издевались, били, привязывали к квадроциклу и тащили по земле. Также он рассказал, что был свидетелем не менее девяти самоубийств среди мобилизованных. Кроме ран на голове и стесанного тела, врачи видели у него перебитые пальцы на руках и следы от наручников на запястье.Семёнов продемонстрировал журналистам раны на теле, которые были нанесены во время пыток и издевательств. Мужчина выразил готовность написать заявление правоохранителям и дать показания. Видео, которое опубликовало издание, было записано 23 января 2026 года, но через несколько дней этот свидетель внезапно скончался в больнице.Врач больницы, где умер Семенов, с его слов рассказывает о суицидах, которые распространены в этом подразделении. "Скипа Максим — он повесился на бронежилете. Потом: я лично снимал со шнурка – пацан за бачок туалетный залез и задушил себя. Потом: два человека – первое стрельбище – они по патрону и прострелили себе головы. Короче, за четыре дня девять человек покончили жизнь самоубийство", - передаёт врач слова умершего.Издевательства над мобилизованными в "Скалу" начинаются уже на распределительном пункте, который получил название "Курятник" — это длинное здание на окраине села, переделанное под казарму, где находится одновременно от одной до двух тысяч человек."Вот, привезли нас туда, вывели как из воронка, наголо раздели, обшманали, заставили снять трусы и приседать", — рассказывает об этом "Курятнике" украинский военнослужащий Александр Жикин.Также, по его словам, вооруженную охрану там называют, как в тюрьме "вертухаями". Мобилизованных там даже в туалет и столовую водят как военнопленных под дулами автоматов и пинками. После попытки побега его с сослуживцем полностью замотали скотчем, бросили на бетонный пол и приставили охрану. "И мы неделю прямо под себя ходили. Еду приносили, но я не сильно ел и пил, потому что понимал, что захочется в туалет", - свидетельствует военнослужащий.После второй попытки побега их снова поймали, после чего им пришлось жить и даже спать с прикованными другу к другу наручниками.За любые нарушения мужчин отправляли в карцер, в котором одновременно находилось несколько человек, в том числе алкоголиков и наркоманов в состоянии абстиненции ("ломки"). Чтобы успокоить "буйных", их забрызгивали из газовых баллончиков и всем приходилось дышать газом.Недавно, по данным журналистского расследования, сотрудники ТЦК и представители полка "Скала" забрали 160 наркозависимых, которые пришли в пункт выдачи метадона в Кропивницком (Кировограде). По данным издания, они целенаправленно занимаются принудительной мобилизацией наркозависимых.Примечательно, что после обнародования всех этих фактов власти все равно пытаются стимулировать дезертиров к возвращению на службу, хотя в большинстве случаев бывших дезертиров направляют именно в такие подразделения, чтобы затем побыстрее бросить на убой. Как пишет "Бабель", новобранцев в полку называют "одноразки", намекая на скорую смерть в бою.Буквально месяц назад на Украине уже был скандал из-за смерти сразу пяти мобилизованных из Ивано-Франковской области. Нардеп Марьяна Безуглая тогда признала: "Да, в "Скале" убивают людей". Омбудсмен Украины пообещал разобраться, но как показали последующие события, обещанием дело и закончилось, а мобилизованных продолжают пытать и убивать.Рабы-штурмовикиУкраинское издание "Страна" пишет 24 июня, что подобные зверства и пытки распространены на только в "Скале", но чаще всего это происходит в новых штурмовых полках. По словам военных, обычно избиения и унижения происходят на этапе "передержки" новых мобилизованных в ВСУ. Речь идет о специальных лагерях, предназначенных для проживания тех, кто уже призван и мобилизован, но еще не отправился на курс базовой общевойсковой подготовки."Сейчас 90% из тех, кто был мобилизован, совсем не подходят для боевых задач: огромное количество людей с кучей болячек, многие — алкоголики и наркоманы, лишь малая часть может реально служить. Есть и те, кто симулирует болезни. Но для медчасти баз передержки все, кто жалуется на болезни, — симулянты", - рассказывает изданию капитан ВСУ Виктор К. Тем не менее, по словам капитана, несмотря на охрану и заминированные подступы, мобилизованные все равно массово бегут. Таким образом, через две недели из 100 мобилизованных остается в лучшем случае 50 человек.По словам чиновника Минобороны, которые приводит "Страна", такое происходит почти в любом подразделении, которое ведет штурмовые действия. Добровольцы и мотивированные люди, дескать, уже давно закончились, а пополнение по качеству слабое, воевать никто не хочет, дисциплина на нуле и многие норовят сбежать, оправдывает пытки чиновник украинского минобороны.Бывший украинский военнослужащий Евгений Бекренев ("Арти Грин") говорит, что в целом штурмовые войска Сырского – это механизм по созданию рабской армии, воюющей не за принципы, а по приказу, потому что она состоит из рабовладельцев, надзирателей и рабов.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* пишет, что сейчас пошла волна публикаций по поводу убийств и массовых издевательств в "Скале", показывающая плачевную реальность того, что происходит в некоторых подразделениях. Но, по его словам, это неудивительно, так как правящие мародёры поставили Конституцию на паузу, превратив граждан в бесправных рабов.В этом ключе весьма примечательно, что "рупор капитализма", американское издание Financial Times на этой неделе опубликовало хвалебную статью о Зеленском, заявив, что тот якобы бескомпромиссно отстаивает либеральную демократию.О том как Служба безопасности Украины терроризировала бизнесменов и простых граждан в Мариуполе - в статье Захара Виноградова и Сергея Зуева "ОПГ "Служба безопасности Украины". Как СБУ терроризировала Мелитополь руками банды Тучи"

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эксклюзив, украина, кропивницкий, кировоград, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, тцк, минобороны