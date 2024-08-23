Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона - 23.08.2024 Украина.ру
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Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона
Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона - 23.08.2024 Украина.ру
Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона
Карабахский конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
2024-08-23T04:15
2024-08-23T04:15
новости
армения
россия
азербайджан
михаил горбачёв
карабах
езиды
христианство
конфликт
мвд
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Я очень давно слежу за карабахским конфликтом. Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном (они еще были в составе СССР), я был в группировке МВД в Степанакерте, рассказал генерал-майор.Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. В свое время его населяли езиды. Езиды - это курды, которые преследовались турками, когда были кровопролитные бои и известная резня. Езиды пришли к армянам и те согласились взять их под свою защиту при условии, что они примут христианство, сообщил советник.Позднее армянская община в США надавила на Михаила Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. И тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня, добавил он."Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, армения, россия, азербайджан, михаил горбачёв, карабах, езиды, христианство, конфликт, мвд
Новости, Армения, Россия, Азербайджан, Михаил Горбачёв, Карабах, езиды, христианство, конфликт, МВД

Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона

04:15 23.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКельбаджарский район накануне передачи Азербайджану
Кельбаджарский район накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Карабахский конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Я очень давно слежу за карабахским конфликтом. Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном (они еще были в составе СССР), я был в группировке МВД в Степанакерте, рассказал генерал-майор.
"Я руководил там группой разведки, у меня были первичные материалы. И я могу уверенно сказать, что инициатором этого конфликта была именно армянская сторона", - отметил эксперт.
Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. В свое время его населяли езиды. Езиды - это курды, которые преследовались турками, когда были кровопролитные бои и известная резня. Езиды пришли к армянам и те согласились взять их под свою защиту при условии, что они примут христианство, сообщил советник.
Позднее армянская община в США надавила на Михаила Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. И тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня, добавил он.
"Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
Леопард-1
Вчера, 11:34
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