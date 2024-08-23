Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКельбаджарский район накануне передачи Азербайджану
Карабахский конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Я очень давно слежу за карабахским конфликтом. Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном (они еще были в составе СССР), я был в группировке МВД в Степанакерте, рассказал генерал-майор.
"Я руководил там группой разведки, у меня были первичные материалы. И я могу уверенно сказать, что инициатором этого конфликта была именно армянская сторона", - отметил эксперт.
Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. В свое время его населяли езиды. Езиды - это курды, которые преследовались турками, когда были кровопролитные бои и известная резня. Езиды пришли к армянам и те согласились взять их под свою защиту при условии, что они примут христианство, сообщил советник.
"Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы", - заключил собеседник издания.
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