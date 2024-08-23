https://ukraina.ru/20240823/1057006000.html

Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона

Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона - 23.08.2024 Украина.ру

Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона

Карабахский конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T04:15

2024-08-23T04:15

2024-08-23T04:15

новости

армения

россия

азербайджан

михаил горбачёв

карабах

езиды

христианство

конфликт

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102975/35/1029753547_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_21b81c3b84ed2300ecb40ba577ca6573.jpg

Я очень давно слежу за карабахским конфликтом. Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном (они еще были в составе СССР), я был в группировке МВД в Степанакерте, рассказал генерал-майор.Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. В свое время его населяли езиды. Езиды - это курды, которые преследовались турками, когда были кровопролитные бои и известная резня. Езиды пришли к армянам и те согласились взять их под свою защиту при условии, что они примут христианство, сообщил советник.Позднее армянская община в США надавила на Михаила Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. И тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня, добавил он."Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056988813.html

армения

россия

азербайджан

карабах

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, азербайджан, михаил горбачёв, карабах, езиды, христианство, конфликт, мвд