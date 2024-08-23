Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Министерства обороны СССР на улицах г. Физули, Гадрутского района НКР
Я могу уверенно сказать, что инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона. Этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский
Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном, я был в группировке МВД в Степанакерте. И я могу уверенно сказать, что инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона, рассказал генерал-майор.
Армянская община в США надавила на Михаила Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. Тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня, отметил он.
Но надо отметить, что до этого были погромы азербайджанцев в Степанакерте (их выселяли из города) и на территории самой Армении. А в сумагистской резне главную роль сыграл шесть раз судимый рецидивист Григорян, отметил Овчинский.
"Он вместе со своей группировкой нанятых бандитов убивал армянские семьи. Все это фотографировалось, вбрасывалось в СМИ и создавалось впечатление, что азербайджанцы устроили геноцид армян в Сумгаите", - констатировал советник.
Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы, заключил собеседник издания.
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