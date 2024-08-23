https://ukraina.ru/20240823/1057006149.html

Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе

Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе - 23.08.2024 Украина.ру

Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе

Я могу уверенно сказать, что инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона. Этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинский

2024-08-23T05:30

2024-08-23T05:30

2024-08-23T05:30

новости

армения

россия

сша

михаил горбачёв

мвд

карабах

война

конфликт

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102930/03/1029300320_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_0670b4c9bc9c61e13aa8f93aeb9d628b.jpg

Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном, я был в группировке МВД в Степанакерте. И я могу уверенно сказать, что инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона, рассказал генерал-майор.Армянская община в США надавила на Михаила Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. Тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня, отметил он.Но надо отметить, что до этого были погромы азербайджанцев в Степанакерте (их выселяли из города) и на территории самой Армении. А в сумагистской резне главную роль сыграл шесть раз судимый рецидивист Григорян, отметил Овчинский.Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией читайте на сайте Украина.руО том, зачем после ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

армения

россия

сша

карабах

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, сша, михаил горбачёв, мвд, карабах, война, конфликт, азербайджан, геноцид, история ссср