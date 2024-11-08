https://ukraina.ru/20241108/1058761774.html

Мир во вред. Ради "нормализации" с Турцией и Азербайджаном Армения забудет свою историю

Мир во вред. Ради "нормализации" с Турцией и Азербайджаном Армения забудет свою историю - 08.11.2024 Украина.ру

Мир во вред. Ради "нормализации" с Турцией и Азербайджаном Армения забудет свою историю

Нормализация отношений между Анкарой и Ереваном последует за заключением мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом 6 ноября заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан турецким СМИ.

2024-11-08T19:11

2024-11-08T19:11

2024-11-08T19:11

эксклюзив

армения

турция

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дипломатические отношения

азербайджан

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По словам Фидана, Анкара рассматривает достижение мира между этими двумя государствами в качестве важного элемента обеспечения стабильности в Закавказье, и поэтому оказывает максимальную поддержку сторонам в попытках достичь договоренностей.До этого шаг навстречу Турции сделала армянская сторона. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 31 октября о том, что власти его страны не считают международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом."Изучение трагических событий, геноцида армян или их превращение в приоритет номер один, несомненно, не является повесткой министерства иностранных дел", — сказал он.Напомним, что между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, несмотря на то, что Турция была одной из первых стран, признавших независимость Армении после распада Советского Союза в 1991 году.Граница между двумя государствами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Между Турцией и Арменией отсутствует автомобильное и железнодорожное сообщение, а существующий грузопоток проходит в основном через территорию Грузии.Главными камнями преткновения в отношениях между странами являются поддержка Анкарой азербайджанской позиции в карабахском урегулировании и острая реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.Инициатором процесса нормализации армянско-турецких отношений в 2008 году стал тогдашний президент Армении Серж Саргсян. В октябре 2009 года министры иностранных дел двух стран подписали в Цюрихе протоколы об установлении дипломатических отношений и об их развитии. Эти два документа должны были ратифицировать парламенты двух стран, однако уже в декабре этого же года Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время занимал пост премьера Турции, заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта.В апреле 2010 года процесс ратификации протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией приостановил и Саргсян. В 2015 году он отозвал протоколы из парламента, а в 2018 году аннулировал их. Саргсян заявил, что Армения сделала все, чтобы урегулировать армянско-турецкие отношения, в то время как Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".Стороны вернулись к переговорам о нормализации 14 января 2022 года, когда в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по этому вопросу. Тогда была достигнута договоренность о продлении переговоров по полноценному урегулированию. В марте 2022 года глава армянской дипломатии Мирзоян заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.По словам армянского политолога Армана Гукасяна, последние заявления министра иностранных дел Армении свидетельствуют о том, что армянская политическая элита, очевидно, готова к тому, к чему не готово подавляющее большинство армян, а именно к преданию забвению геноцида армянского народа."Поэтому заявление Мирзояна было воспринято в армянском обществе в штыки. Однако армянская власть сегодня готова отодвинуть вопрос признания геноцида армян в сторону. Представители власти идут еще дальше и заявляют о том, что этот вопрос для них даже не стоит на повестке дня. Это полностью идет в разрез с той политикой, которой придерживалась Армения за последние девятилетия", - отметил Гукасян в интервью изданию Украина.ру.По словам политолога, вопрос геноцида армян очень чувствительный и важный для каждого представителя нации вне зависимости от того, проживает ли он в самой стране или в диаспоре. Поэтому смело можно утверждать, что курс, которого придерживается команда премьер-министра Никола Пашиняна, сформирован не на основе интересов самой Армении, добавил Гукасян.Политолог допустил, что чрезмерная уступчивость армянского руководства по таким важным национальным вопросам продиктована желанием премьер-министра и его команды добиться ощутимых политических успехов до парламентских выборов 2026 года. Одним из таких успехов могла бы быть нормализация отношений с соседями и подписание мирного договора, предположил эксперт."Но мир, достигнутый таким путем, будет очень хрупким, условным и относительным. Если мы идем постоянно на односторонние уступки, о каком мире может идти речь? Нет гарантий долгосрочной стабильности", - сказал Гукасян.По его словам, процесс выработки мирного соглашения не может быть коротким с учетом заявлений как Еревана, так и Баку о том, что по некоторым чувствительным вопросам их позиции все еще весьма далеки друг от друга."Я считаю, что Азербайджан требует все больше и больше — переписать конституцию Армении, разоружить ее, но не предоставить ей при этом гарантии безопасности. Такие требования являются поводом задуматься, а является ли разрабатываемый документ мирным договором по своей сути", - заявил армянский политолог.Он считает, что для выработки основательного и долгосрочного соглашения, которое реально установит мир на земле, потребуется много времени, гораздо больше, чем осталось до выборов 2026 года. Гукасян считает реальным подписание какого-то рамочного соглашения. Тем не менее, о полноценном документе, который поставит точку в конфликте и установит мир, говорить пока рано, полагает он.Гукасян допускает, что быстрый результат нужен прежде всего американцам и европейцам для решения их внешнеполитических задач в закавказском регионе. При этом самой Армении мирный процесс, который сейчас происходит при западном посредничестве и на западных площадках, не выгоден."Я считаю, что не надо было уходить от трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, которое подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Это был неидеальный документ для Армении, которая в тот момент потерпела поражение в войне, но это был лучший документ из всех имеющихся", - отметил Гукасян.Он добавил, что позже США и ЕС попытались искусственным образом перехватить мирную инициативу и в итоге поставили Армению в такое положение, при котором она полностью лишена возможности продвигать свои интересы."Именно на западной площадке в Праге 6 октября 2022 года при посредничестве лидера Франции Эммануэля Макрона Карабах был признан частью Азербайджана. Мы видим, что на западных площадках никаких армянских интересов нет и о них там никто не думает. Я считаю, что к вопросу окончательной нормализации отношений между Ереваном и Баку необходимо подключить Москву. Мир в Закавказье в обход России абсолютно невозможен. Россия ключевой игрок в этом регионе, и в Закавказье нельзя установить мир во вред России", - подчеркнул политолог.Возвращаясь к условиям нормализации отношений, которые перед Ереваном ставит Анкара, а это подписание мирного договора с Азербайджаном и отказ от призывов к признанию геноцида армян, Гукасян заявил, что её главная цель — сделать из Армении страну, которая не в состоянии обеспечить собственную безопасность."Не будем забывать проект Большого Турана, от которого Турция не отказывается. Армения мешает ей в реализации этого проекта. Получить на выходе слабую Армению, которая не сможет помешать - это та цель которую преследуют в Анкаре и Баку", - рассказал политолог.По его мнению, армянское руководство идет на эти условия потому что оно получило от Запада определенные обещания. Например, того, что Запад будет гарантом мира, если Армения все-таки решится на какие-то уступки. Однако обольщаться не стоит — при посредничестве Запада никакого мира не будет, считает Арман Гукасян.Больше о внутренней политике армянского руководства в материале Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли

https://ukraina.ru/20240923/1057588653.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, турция, никол пашинян, эммануэль макрон, ес, сша, дипломатические отношения, азербайджан, мир