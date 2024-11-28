ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье - 28.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье
ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье - 28.11.2024 Украина.ру
ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье
Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
2024-11-28T10:41
2024-11-28T10:41
новости
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житомирская область
правый сектор
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укрэнерго
вс рф
удары
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Детальной информации о последствиях прилета пока нет.Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери."Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал он.Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241127/1059253633.html
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новости, украина, россия, житомирская область, правый сектор, вооруженные силы украины, укрэнерго, вс рф, удары
Новости, Украина, Россия, Житомирская область, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ВС РФ, удары

ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье

10:41 28.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

"В Житомирской области пока один прилет недалеко от Житомира, с западной стороны", - уточнил Лебедев, отметив, что это не первый удар по объекту, "туда на днях прилетало".

Детальной информации о последствиях прилета пока нет.
Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.
В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал он.
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:
  • бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
  • бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
  • бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, который уже являлся членом набсовета "Укрэнерго";
  • председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл.
Вчера, 16:19
Киев позвал "друзей": стали известны фамилии членов набсовета "Укрэнерго", из них ни одной украинскойКабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Все кандидаты оказались иностранцами. Об этом 27 ноября сообщил украинский телеграм-канал "Страна"
Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 15:45
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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