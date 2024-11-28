https://ukraina.ru/20241128/1059268144.html

ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье

ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье - 28.11.2024 Украина.ру

ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье

Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

2024-11-28T10:41

2024-11-28T10:41

2024-11-28T10:41

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Детальной информации о последствиях прилета пока нет.Утром 28 ноября стало известно о взрывах в разных частях Украины. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери."Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал он.Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241127/1059253633.html

https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html

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новости, украина, россия, житомирская область, правый сектор, вооруженные силы украины, укрэнерго, вс рф, удары