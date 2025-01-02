https://ukraina.ru/20250102/1059870678.html

Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"

Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы" - 02.01.2025 Украина.ру

Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"

О позитивных и негативных явлениях в отечественной культурной повестке года нынешнего и задачах на следующий, а также о том, как Шаман поднял уровень патриотизма, чего ради уехали творческие релоканты, рассказал глава Общественной палаты ДНР, организатор Международного мультикультурного фестиваля "Звезды над Донбассом" Александр Кофман.

2025-01-02T14:54

2025-01-02T14:54

2025-01-02T14:54

интервью

россия

донецкая народная республика

донбасс

константин симонов (политолог)

океан эльзы

патриотизм

русская культура

культура

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050266505_79:31:814:445_1920x0_80_0_0_3dd0f65816257ef0f172cbd201e92300.jpg

- Александр, вот с начала СВО мы боремся за патриотизм в культуре: кого-то отменяем, кого-то продвигаем. У тебя, как у организатора крупного литературного фестиваля и ассоциации творческих деятелей, хочу спросить: что происходит с культурой под конец 2024 года?- На мой взгляд, можно сколько угодно бить себя ушами по щекам от восторга, но по факту мы все равно несколько обнищали в культурном плане. Со мной, наверное, многие не согласятся и я не призываю к возвращению релокантов, но считаю, что нужно приложить все усилия для зарождения новых культурных трендов и явлений. На данный момент ситуация грустненькая.Вместе с тем у нас достаточно неплохо развивается именно патриотическая повестка в культуре, но это скорее за счет общекультурных событий и явлений. Не, нельзя…понимаешь, я с удовольствием слушаю и пою песни, в которых прославляется Россия, но сомневаюсь, что все песни должны быть об этом. Должны ведь быть песни про любовь, про маму, про жизнь. И в этом отношении есть просадка.Связана она даже не с отсутствием исполнителей, а с некоторым перекосом в позиционировании. У нас есть ряд ротаций, которые и сегодня крутят музыку вплоть до "Океан Эльзы". То есть не только сама группа враждебна к нам, но и нарративы ее. Я вот частенько слышу на радио явно антироссийские группы. Но потихоньку и патриотическую музыку начинают крутить. Это хорошо, но общекультурные вещи, к сожалению, исчезают.- Еще относительно недавно поэтесса Анна Долгарева призвала коллег не зацикливаться на спецоперации и писать на самые разные темы. Реакция была на удивление агрессивной.- Видишь? Мысли сходятся. Я этого призыва Анны не слышал. Что же до агрессии, то я могу объяснить. Каждый вращается в том кругу, который сформировался за годы. Наше с тобой окружение абсолютно патриотичное, абсолютно пророссийское. Сейчас, конечно, люди немножко увлеклись. Но это ведь обычно так и бывает: чем дальше от фронта, тем больше патриотизма. Зачастую – дутого.- Так вот, почему многим так нравятся песни о России, в которых буквально поется "я люблю Россию"!- Нет, подожди, это тоже нужно. Я понимаю, что ты намекаешь на Шамана, но он, как ни парадоксально, много сделал для поднятия уровня патриотизма в России. Другое дело, что из-за агрессии его аудитории теперь с водой начинают ребенка выплескивать.Я вот нашел хорошую аналогию. Феномен Шамана – это как книга "Метро 2033" Глуховского. Не к ночи он будет помянут. Ну, то есть, первая книга, в которой еще не было ничего антироссийского, в принципе неплохая. На раскрутку ее было потрачено много сил, она стала популярной и породила целую вселенную. Как литературную, так и игровую. С Дроновым похожая ситуация произошла. Его действительно очень качественно раскрутили, причем не за государственные деньги. Вопрос же в другом. Почему не раскручиваем другое?- Например?— Вот сейчас у директора музея Победы на Поклонной горе Александра Яковлевича Школьника выходит замечательный проект "Детские песни о главном". Там поэты и композиторы пишут детские песни, а детки их потом исполняют. Я эти песни могу слушать часами. Это шикарнейший продукт. Всех, кто это читает, я призываю найти и послушать. А теперь внимание, вопрос: ты о нем слышал?- Впервые слышу.- Почему же этот замечательный проект не раскручивается в медийном поле через государственные ресурсы? Ты знаешь, я сейчас делаю интерактивное приложение для Азбуки и Саша подарил мне одну из песен. "Азбука" называется. Боже мой, да я ее слушаю и мурашки по коже бегут.Это просто хорошие детские песни: про маму, про город, про страну, про игрушки, про сказки. Уже три выпуска сделали. В каждом по десять-пятнадцать песен. И где они в ротации на детских радио, на детских телеканалах? Там клипы есть замечательные. Где все это? Государство не замечает, а у Школьника и музея Победы ресурсов для раскрутки нет.Ты вот считаешь, что так называемый госзаказ придавил творчество, а на мой взгляд, все наоборот: не хватает госзаказа на хороший продукт.- Разве нет ощущения, что некоторые творцы очень стараются вписаться в патриотический формат, который, быть может, сами и выдумали?- Не могу не процитировать Воланда: "Люди во все времена одинаковы, только квартирный вопрос испортил их". Во время Великой Отечественной войны был у нас замечательный конъюнктурный писатель Илья Эренбург. И ничего. Он писал, его читали. Конъюнктура была, есть и будет всегда. С этим ты ничего не поделаешь.- Проблема в том, что конъюнктурное часто транслирует слишком уж поверхностный взгляд на предмет: "мы вместе против врагов". Донбасс пережил это в 2014–2015 годах и это было достаточно болезненно.- Я мог бы, процитировав Ленина, заговорить о болезни роста, но проблема скорее в том, что люди, которые формировали культурную повестку, в большинстве своем…хм. Вот мы недавно с Максимом Поташевым говорили о знатоках, принявших другую сторону. Вот умнейшие люди вроде бы. "А с чего ты взял, что они умнейшие люди? Они прекрасные специалисты в своих узких сферах, которые другими темами не интересовались никогда, а потому не развиты в общем плане", - ответил Максим.С людьми, которые формировали культурную повестку в России, примерно та же беда. Но главное – они хотят жить для себя. То есть они могут быть даже не врагами России. Они просто не хотят переживать вместе с ней все тяготы и лишения. Потому и сбежали. А потом, оправдывая свою позицию, они выдумывают, что и страна плохая, и люди в ней плохие. Что их не поняли, не услышали.Но кем их заменить? Слушай, я презираю Васильева из группы "Сплин". Это мерзавец, трус и конъюнктурщик. Но когда на душе плохо, я включаю песню "Храм". Слушаю и думаю: чего ж тебе не хватало?Я вот не припоминаю ни одного культурного деятеля, которому хорошо работалось на чужбине. Разве что Бродский. Но он, во-первых, гений, а, во-вторых, уехал не по доброй воле. Кто еще? Бунин? Многие не согласятся, но я не считаю "Окаянные дни" сильной вещью. Это антисоветская, антироссийская, античеловеческая агитка. Горький в Италии? Так он уезжал на отдых и связей с Родиной не рвал.- Выходит, что в культурном плане мы продолжаем стоять на том же перепутье, что и в 2022 году?- Во время Великой Отечественной выходили фильмы и многие из них даже стали жемчужинами советского кинематографа. "Отец солдата", если не ошибаюсь, вышел в эти годы. Но лучшие фильмы о войне появились спустя годы после ее завершения. Потому, что появилось время на то, чтобы осмыслить ее.Есть ли у нас свой Симонов? Не знаю. Мне очень нравится, как пишет Сергей Волков. На мой взгляд, это замечательный поэт, хотя в этом качестве он сейчас реализуется лишь в нашем проекте "Азбука Победы". Там шикарные стихи, которые хватают за живое не хуже, чем у того же Симонова.Могу лишь сказать, что перед патриотическим сегментом культуры сегодня открыты все двери. Если раньше мы жаловались, что их зажимают и не пускают, то сегодня этого нет. Благодаря той же АНО "Интеграция", благодаря обществу "Знание", платформе "Россия – страна возможностей", культурно-патриотическая повестка заняла положенное ей место.Теперь нужно заниматься и просто культурной повесткой. Не культурно-патриотической. И тогда эти позиции сравняются, а патриотическая обрастет определенными качествами и лоском. Ну вот давай откровенно, да? После Великой Октябрьской революции… мы же понимаем, что стихи Демьяна Бедного читать невозможно? У каждой эпохи свои поэты. На смену Демьяну Бедному пришли другие. Тот же Симонов. То же будет и теперь.- Творчество некоторых Z-поэтов я сравнил бы с дембельскими песнями: за пределами казармы это невозможно слушать, но в казарме – самое то.- Конечно! Но ведь и в казарме нужно что-то слушать. Тут, кстати, интересно, что армейские культурные тренды ведь тоже меняются очень быстро. Еще два-три месяца назад меня с восторгом уверяли, что в каждом окопе слушают Пламенева и "Radio Tapok", а сегодня это уходит в прошлое. Но это, наверное, тоже правильно и естественно.- Что, по-твоему, ждет нас в 2025 году?- Мне кажется, что новая российская культура. Этот термин еще войдет в историю. Она пока только зарождается. Она зарождается в окопах, зарождается на кухнях и на концертах. Того же Шамана, кстати, нельзя вычеркивать. Это тоже продукт российской культуры. К сожалению, у нас никогда не умели находить золотую середину. Ну это наша особенность.Просто есть момент, с которым уже сейчас российская политическая повестка начала успешно бороться. Раньше ведь как было? Вот есть один Шаман и достаточно. Больше не надо. Так вот этот подход сейчас уходит. Сейчас начинают, скажем так, диверсифицировать процесс, что тоже неплохо. Я бы, кстати, очень хотел посмотреть в этом году "Голубой огонек". Что и кого мы там увидим? Это ведь очень важный момент.Что нас ждет в 2025 году? Я надеюсь, в первую очередь, нас ждет победа. Причем именно победа, а не заморозка конфликта. На мой взгляд, Украина уже не в состоянии воевать так, как воевала в начале. Возможна ли сейчас у них мобилизация пяти-десяти миллионов человек? А одевать их во что и чем вооружать? Скорее всего, в течение этой зимы фронт должен посыпаться, и тогда начнется очень быстрое продвижение. Это мой прогноз и мои "хотелки", да.Тем не менее, мы должны быть готовы к жизни в новых реалиях. И в этих реалиях с фронта начнут возвращаться солдаты. Со всеми их проблемами и трудностями. И вот тут культура должна сыграть огромную роль, чтобы наши ребята не пережили то же, с чем в свое время столкнулись ветераны-"афганцы". Чтобы они чувствовали себя абсолютными и безусловными героями.В этом смысле, кстати, я восхищен работой Комитета семей воинов Отечества. Мощно, в том числе и в культурном плане, работают. Недавно в музее Победы состоялось крупное мероприятие, посвященное именно адаптации вернувшихся бойцов во всех абсолютно профессиональных сферах, включая культуру. То есть собирают военнослужащих, которые пишут стихи и книги, с ними работают. В том числе и участники фестиваля "Звезды над Донбассом", писатели. Такие же программы есть для художников и так далее.Ребят нужно будет возвращать в мирную жизнь, поскольку настоящая война, война за процветание нашей страны, она начнется после победы. К тому же нужно отдавать себе отчет, что пусть не железный занавес, но определенные трудности в отношениях с условным Западом будут лишь нарастать. Тут могу лишь процитировать свою школьную учительницу географии Веру Петровну: вы должны понимать, что нас окружают враги. К сожалению, с тех пор ничего не изменилось.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20241107/1058716554.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, россия, донецкая народная республика, донбасс, константин симонов (политолог), океан эльзы, патриотизм, русская культура, культура, сво, александр кофман