Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы" - 02.01.2025 Украина.ру
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Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"
Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы" - 02.01.2025 Украина.ру
Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"
О позитивных и негативных явлениях в отечественной культурной повестке года нынешнего и задачах на следующий, а также о том, как Шаман поднял уровень патриотизма, чего ради уехали творческие релоканты, рассказал глава Общественной палаты ДНР, организатор Международного мультикультурного фестиваля "Звезды над Донбассом" Александр Кофман.
2025-01-02T14:54
2025-01-02T14:54
интервью
россия
донецкая народная республика
донбасс
константин симонов (политолог)
океан эльзы
патриотизм
русская культура
культура
сво
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- Александр, вот с начала СВО мы боремся за патриотизм в культуре: кого-то отменяем, кого-то продвигаем. У тебя, как у организатора крупного литературного фестиваля и ассоциации творческих деятелей, хочу спросить: что происходит с культурой под конец 2024 года?- На мой взгляд, можно сколько угодно бить себя ушами по щекам от восторга, но по факту мы все равно несколько обнищали в культурном плане. Со мной, наверное, многие не согласятся и я не призываю к возвращению релокантов, но считаю, что нужно приложить все усилия для зарождения новых культурных трендов и явлений. На данный момент ситуация грустненькая.Вместе с тем у нас достаточно неплохо развивается именно патриотическая повестка в культуре, но это скорее за счет общекультурных событий и явлений. Не, нельзя…понимаешь, я с удовольствием слушаю и пою песни, в которых прославляется Россия, но сомневаюсь, что все песни должны быть об этом. Должны ведь быть песни про любовь, про маму, про жизнь. И в этом отношении есть просадка.Связана она даже не с отсутствием исполнителей, а с некоторым перекосом в позиционировании. У нас есть ряд ротаций, которые и сегодня крутят музыку вплоть до "Океан Эльзы". То есть не только сама группа враждебна к нам, но и нарративы ее. Я вот частенько слышу на радио явно антироссийские группы. Но потихоньку и патриотическую музыку начинают крутить. Это хорошо, но общекультурные вещи, к сожалению, исчезают.- Еще относительно недавно поэтесса Анна Долгарева призвала коллег не зацикливаться на спецоперации и писать на самые разные темы. Реакция была на удивление агрессивной.- Видишь? Мысли сходятся. Я этого призыва Анны не слышал. Что же до агрессии, то я могу объяснить. Каждый вращается в том кругу, который сформировался за годы. Наше с тобой окружение абсолютно патриотичное, абсолютно пророссийское. Сейчас, конечно, люди немножко увлеклись. Но это ведь обычно так и бывает: чем дальше от фронта, тем больше патриотизма. Зачастую – дутого.- Так вот, почему многим так нравятся песни о России, в которых буквально поется "я люблю Россию"!- Нет, подожди, это тоже нужно. Я понимаю, что ты намекаешь на Шамана, но он, как ни парадоксально, много сделал для поднятия уровня патриотизма в России. Другое дело, что из-за агрессии его аудитории теперь с водой начинают ребенка выплескивать.Я вот нашел хорошую аналогию. Феномен Шамана – это как книга "Метро 2033" Глуховского. Не к ночи он будет помянут. Ну, то есть, первая книга, в которой еще не было ничего антироссийского, в принципе неплохая. На раскрутку ее было потрачено много сил, она стала популярной и породила целую вселенную. Как литературную, так и игровую. С Дроновым похожая ситуация произошла. Его действительно очень качественно раскрутили, причем не за государственные деньги. Вопрос же в другом. Почему не раскручиваем другое?- Например?— Вот сейчас у директора музея Победы на Поклонной горе Александра Яковлевича Школьника выходит замечательный проект "Детские песни о главном". Там поэты и композиторы пишут детские песни, а детки их потом исполняют. Я эти песни могу слушать часами. Это шикарнейший продукт. Всех, кто это читает, я призываю найти и послушать. А теперь внимание, вопрос: ты о нем слышал?- Впервые слышу.- Почему же этот замечательный проект не раскручивается в медийном поле через государственные ресурсы? Ты знаешь, я сейчас делаю интерактивное приложение для Азбуки и Саша подарил мне одну из песен. "Азбука" называется. Боже мой, да я ее слушаю и мурашки по коже бегут.Это просто хорошие детские песни: про маму, про город, про страну, про игрушки, про сказки. Уже три выпуска сделали. В каждом по десять-пятнадцать песен. И где они в ротации на детских радио, на детских телеканалах? Там клипы есть замечательные. Где все это? Государство не замечает, а у Школьника и музея Победы ресурсов для раскрутки нет.Ты вот считаешь, что так называемый госзаказ придавил творчество, а на мой взгляд, все наоборот: не хватает госзаказа на хороший продукт.- Разве нет ощущения, что некоторые творцы очень стараются вписаться в патриотический формат, который, быть может, сами и выдумали?- Не могу не процитировать Воланда: "Люди во все времена одинаковы, только квартирный вопрос испортил их". Во время Великой Отечественной войны был у нас замечательный конъюнктурный писатель Илья Эренбург. И ничего. Он писал, его читали. Конъюнктура была, есть и будет всегда. С этим ты ничего не поделаешь.- Проблема в том, что конъюнктурное часто транслирует слишком уж поверхностный взгляд на предмет: "мы вместе против врагов". Донбасс пережил это в 2014–2015 годах и это было достаточно болезненно.- Я мог бы, процитировав Ленина, заговорить о болезни роста, но проблема скорее в том, что люди, которые формировали культурную повестку, в большинстве своем…хм. Вот мы недавно с Максимом Поташевым говорили о знатоках, принявших другую сторону. Вот умнейшие люди вроде бы. "А с чего ты взял, что они умнейшие люди? Они прекрасные специалисты в своих узких сферах, которые другими темами не интересовались никогда, а потому не развиты в общем плане", - ответил Максим.С людьми, которые формировали культурную повестку в России, примерно та же беда. Но главное – они хотят жить для себя. То есть они могут быть даже не врагами России. Они просто не хотят переживать вместе с ней все тяготы и лишения. Потому и сбежали. А потом, оправдывая свою позицию, они выдумывают, что и страна плохая, и люди в ней плохие. Что их не поняли, не услышали.Но кем их заменить? Слушай, я презираю Васильева из группы "Сплин". Это мерзавец, трус и конъюнктурщик. Но когда на душе плохо, я включаю песню "Храм". Слушаю и думаю: чего ж тебе не хватало?Я вот не припоминаю ни одного культурного деятеля, которому хорошо работалось на чужбине. Разве что Бродский. Но он, во-первых, гений, а, во-вторых, уехал не по доброй воле. Кто еще? Бунин? Многие не согласятся, но я не считаю "Окаянные дни" сильной вещью. Это антисоветская, антироссийская, античеловеческая агитка. Горький в Италии? Так он уезжал на отдых и связей с Родиной не рвал.- Выходит, что в культурном плане мы продолжаем стоять на том же перепутье, что и в 2022 году?- Во время Великой Отечественной выходили фильмы и многие из них даже стали жемчужинами советского кинематографа. "Отец солдата", если не ошибаюсь, вышел в эти годы. Но лучшие фильмы о войне появились спустя годы после ее завершения. Потому, что появилось время на то, чтобы осмыслить ее.Есть ли у нас свой Симонов? Не знаю. Мне очень нравится, как пишет Сергей Волков. На мой взгляд, это замечательный поэт, хотя в этом качестве он сейчас реализуется лишь в нашем проекте "Азбука Победы". Там шикарные стихи, которые хватают за живое не хуже, чем у того же Симонова.Могу лишь сказать, что перед патриотическим сегментом культуры сегодня открыты все двери. Если раньше мы жаловались, что их зажимают и не пускают, то сегодня этого нет. Благодаря той же АНО "Интеграция", благодаря обществу "Знание", платформе "Россия – страна возможностей", культурно-патриотическая повестка заняла положенное ей место.Теперь нужно заниматься и просто культурной повесткой. Не культурно-патриотической. И тогда эти позиции сравняются, а патриотическая обрастет определенными качествами и лоском. Ну вот давай откровенно, да? После Великой Октябрьской революции… мы же понимаем, что стихи Демьяна Бедного читать невозможно? У каждой эпохи свои поэты. На смену Демьяну Бедному пришли другие. Тот же Симонов. То же будет и теперь.- Творчество некоторых Z-поэтов я сравнил бы с дембельскими песнями: за пределами казармы это невозможно слушать, но в казарме – самое то.- Конечно! Но ведь и в казарме нужно что-то слушать. Тут, кстати, интересно, что армейские культурные тренды ведь тоже меняются очень быстро. Еще два-три месяца назад меня с восторгом уверяли, что в каждом окопе слушают Пламенева и "Radio Tapok", а сегодня это уходит в прошлое. Но это, наверное, тоже правильно и естественно.- Что, по-твоему, ждет нас в 2025 году?- Мне кажется, что новая российская культура. Этот термин еще войдет в историю. Она пока только зарождается. Она зарождается в окопах, зарождается на кухнях и на концертах. Того же Шамана, кстати, нельзя вычеркивать. Это тоже продукт российской культуры. К сожалению, у нас никогда не умели находить золотую середину. Ну это наша особенность.Просто есть момент, с которым уже сейчас российская политическая повестка начала успешно бороться. Раньше ведь как было? Вот есть один Шаман и достаточно. Больше не надо. Так вот этот подход сейчас уходит. Сейчас начинают, скажем так, диверсифицировать процесс, что тоже неплохо. Я бы, кстати, очень хотел посмотреть в этом году "Голубой огонек". Что и кого мы там увидим? Это ведь очень важный момент.Что нас ждет в 2025 году? Я надеюсь, в первую очередь, нас ждет победа. Причем именно победа, а не заморозка конфликта. На мой взгляд, Украина уже не в состоянии воевать так, как воевала в начале. Возможна ли сейчас у них мобилизация пяти-десяти миллионов человек? А одевать их во что и чем вооружать? Скорее всего, в течение этой зимы фронт должен посыпаться, и тогда начнется очень быстрое продвижение. Это мой прогноз и мои "хотелки", да.Тем не менее, мы должны быть готовы к жизни в новых реалиях. И в этих реалиях с фронта начнут возвращаться солдаты. Со всеми их проблемами и трудностями. И вот тут культура должна сыграть огромную роль, чтобы наши ребята не пережили то же, с чем в свое время столкнулись ветераны-"афганцы". Чтобы они чувствовали себя абсолютными и безусловными героями.В этом смысле, кстати, я восхищен работой Комитета семей воинов Отечества. Мощно, в том числе и в культурном плане, работают. Недавно в музее Победы состоялось крупное мероприятие, посвященное именно адаптации вернувшихся бойцов во всех абсолютно профессиональных сферах, включая культуру. То есть собирают военнослужащих, которые пишут стихи и книги, с ними работают. В том числе и участники фестиваля "Звезды над Донбассом", писатели. Такие же программы есть для художников и так далее.Ребят нужно будет возвращать в мирную жизнь, поскольку настоящая война, война за процветание нашей страны, она начнется после победы. К тому же нужно отдавать себе отчет, что пусть не железный занавес, но определенные трудности в отношениях с условным Западом будут лишь нарастать. Тут могу лишь процитировать свою школьную учительницу географии Веру Петровну: вы должны понимать, что нас окружают враги. К сожалению, с тех пор ничего не изменилось.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20241107/1058716554.html
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Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, донецкая народная республика, донбасс, константин симонов (политолог), океан эльзы, патриотизм, русская культура, культура, сво, александр кофман
Интервью, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Константин Симонов (политолог), Океан Эльзы, патриотизм, русская культура, культура, СВО, Александр Кофман

Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"

14:54 02.01.2025
 
© из личного архиваАлександр Кофман интервью
Александр Кофман интервью
© из личного архива
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О позитивных и негативных явлениях в отечественной культурной повестке года нынешнего и задачах на следующий, а также о том, как Шаман поднял уровень патриотизма, чего ради уехали творческие релоканты, рассказал глава Общественной палаты ДНР, организатор Международного мультикультурного фестиваля "Звезды над Донбассом" Александр Кофман.
- Александр, вот с начала СВО мы боремся за патриотизм в культуре: кого-то отменяем, кого-то продвигаем. У тебя, как у организатора крупного литературного фестиваля и ассоциации творческих деятелей, хочу спросить: что происходит с культурой под конец 2024 года?
- На мой взгляд, можно сколько угодно бить себя ушами по щекам от восторга, но по факту мы все равно несколько обнищали в культурном плане. Со мной, наверное, многие не согласятся и я не призываю к возвращению релокантов, но считаю, что нужно приложить все усилия для зарождения новых культурных трендов и явлений. На данный момент ситуация грустненькая.
Вместе с тем у нас достаточно неплохо развивается именно патриотическая повестка в культуре, но это скорее за счет общекультурных событий и явлений. Не, нельзя…понимаешь, я с удовольствием слушаю и пою песни, в которых прославляется Россия, но сомневаюсь, что все песни должны быть об этом. Должны ведь быть песни про любовь, про маму, про жизнь. И в этом отношении есть просадка.
Связана она даже не с отсутствием исполнителей, а с некоторым перекосом в позиционировании. У нас есть ряд ротаций, которые и сегодня крутят музыку вплоть до "Океан Эльзы". То есть не только сама группа враждебна к нам, но и нарративы ее. Я вот частенько слышу на радио явно антироссийские группы. Но потихоньку и патриотическую музыку начинают крутить. Это хорошо, но общекультурные вещи, к сожалению, исчезают.
- Еще относительно недавно поэтесса Анна Долгарева призвала коллег не зацикливаться на спецоперации и писать на самые разные темы. Реакция была на удивление агрессивной.
- Видишь? Мысли сходятся. Я этого призыва Анны не слышал. Что же до агрессии, то я могу объяснить. Каждый вращается в том кругу, который сформировался за годы. Наше с тобой окружение абсолютно патриотичное, абсолютно пророссийское. Сейчас, конечно, люди немножко увлеклись. Но это ведь обычно так и бывает: чем дальше от фронта, тем больше патриотизма. Зачастую – дутого.
- Так вот, почему многим так нравятся песни о России, в которых буквально поется "я люблю Россию"!
- Нет, подожди, это тоже нужно. Я понимаю, что ты намекаешь на Шамана, но он, как ни парадоксально, много сделал для поднятия уровня патриотизма в России. Другое дело, что из-за агрессии его аудитории теперь с водой начинают ребенка выплескивать.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Я вот нашел хорошую аналогию. Феномен Шамана – это как книга "Метро 2033" Глуховского. Не к ночи он будет помянут. Ну, то есть, первая книга, в которой еще не было ничего антироссийского, в принципе неплохая. На раскрутку ее было потрачено много сил, она стала популярной и породила целую вселенную. Как литературную, так и игровую. С Дроновым похожая ситуация произошла. Его действительно очень качественно раскрутили, причем не за государственные деньги. Вопрос же в другом. Почему не раскручиваем другое?
- Например?
— Вот сейчас у директора музея Победы на Поклонной горе Александра Яковлевича Школьника выходит замечательный проект "Детские песни о главном". Там поэты и композиторы пишут детские песни, а детки их потом исполняют. Я эти песни могу слушать часами. Это шикарнейший продукт. Всех, кто это читает, я призываю найти и послушать. А теперь внимание, вопрос: ты о нем слышал?
- Впервые слышу.
- Почему же этот замечательный проект не раскручивается в медийном поле через государственные ресурсы? Ты знаешь, я сейчас делаю интерактивное приложение для Азбуки и Саша подарил мне одну из песен. "Азбука" называется. Боже мой, да я ее слушаю и мурашки по коже бегут.
Это просто хорошие детские песни: про маму, про город, про страну, про игрушки, про сказки. Уже три выпуска сделали. В каждом по десять-пятнадцать песен. И где они в ротации на детских радио, на детских телеканалах? Там клипы есть замечательные. Где все это? Государство не замечает, а у Школьника и музея Победы ресурсов для раскрутки нет.
Ты вот считаешь, что так называемый госзаказ придавил творчество, а на мой взгляд, все наоборот: не хватает госзаказа на хороший продукт.
- Разве нет ощущения, что некоторые творцы очень стараются вписаться в патриотический формат, который, быть может, сами и выдумали?
- Не могу не процитировать Воланда: "Люди во все времена одинаковы, только квартирный вопрос испортил их". Во время Великой Отечественной войны был у нас замечательный конъюнктурный писатель Илья Эренбург. И ничего. Он писал, его читали. Конъюнктура была, есть и будет всегда. С этим ты ничего не поделаешь.
- Проблема в том, что конъюнктурное часто транслирует слишком уж поверхностный взгляд на предмет: "мы вместе против врагов". Донбасс пережил это в 2014–2015 годах и это было достаточно болезненно.
- Я мог бы, процитировав Ленина, заговорить о болезни роста, но проблема скорее в том, что люди, которые формировали культурную повестку, в большинстве своем…хм. Вот мы недавно с Максимом Поташевым говорили о знатоках, принявших другую сторону. Вот умнейшие люди вроде бы. "А с чего ты взял, что они умнейшие люди? Они прекрасные специалисты в своих узких сферах, которые другими темами не интересовались никогда, а потому не развиты в общем плане", - ответил Максим.
С людьми, которые формировали культурную повестку в России, примерно та же беда. Но главное – они хотят жить для себя. То есть они могут быть даже не врагами России. Они просто не хотят переживать вместе с ней все тяготы и лишения. Потому и сбежали. А потом, оправдывая свою позицию, они выдумывают, что и страна плохая, и люди в ней плохие. Что их не поняли, не услышали.
Но кем их заменить? Слушай, я презираю Васильева из группы "Сплин". Это мерзавец, трус и конъюнктурщик. Но когда на душе плохо, я включаю песню "Храм". Слушаю и думаю: чего ж тебе не хватало?
Я вот не припоминаю ни одного культурного деятеля, которому хорошо работалось на чужбине. Разве что Бродский. Но он, во-первых, гений, а, во-вторых, уехал не по доброй воле. Кто еще? Бунин? Многие не согласятся, но я не считаю "Окаянные дни" сильной вещью. Это антисоветская, антироссийская, античеловеческая агитка. Горький в Италии? Так он уезжал на отдых и связей с Родиной не рвал.
- Выходит, что в культурном плане мы продолжаем стоять на том же перепутье, что и в 2022 году?
- Во время Великой Отечественной выходили фильмы и многие из них даже стали жемчужинами советского кинематографа. "Отец солдата", если не ошибаюсь, вышел в эти годы. Но лучшие фильмы о войне появились спустя годы после ее завершения. Потому, что появилось время на то, чтобы осмыслить ее.
Есть ли у нас свой Симонов? Не знаю. Мне очень нравится, как пишет Сергей Волков. На мой взгляд, это замечательный поэт, хотя в этом качестве он сейчас реализуется лишь в нашем проекте "Азбука Победы". Там шикарные стихи, которые хватают за живое не хуже, чем у того же Симонова.
Могу лишь сказать, что перед патриотическим сегментом культуры сегодня открыты все двери. Если раньше мы жаловались, что их зажимают и не пускают, то сегодня этого нет. Благодаря той же АНО "Интеграция", благодаря обществу "Знание", платформе "Россия – страна возможностей", культурно-патриотическая повестка заняла положенное ей место.
Теперь нужно заниматься и просто культурной повесткой. Не культурно-патриотической. И тогда эти позиции сравняются, а патриотическая обрастет определенными качествами и лоском. Ну вот давай откровенно, да? После Великой Октябрьской революции… мы же понимаем, что стихи Демьяна Бедного читать невозможно? У каждой эпохи свои поэты. На смену Демьяну Бедному пришли другие. Тот же Симонов. То же будет и теперь.
- Творчество некоторых Z-поэтов я сравнил бы с дембельскими песнями: за пределами казармы это невозможно слушать, но в казарме – самое то.
- Конечно! Но ведь и в казарме нужно что-то слушать. Тут, кстати, интересно, что армейские культурные тренды ведь тоже меняются очень быстро. Еще два-три месяца назад меня с восторгом уверяли, что в каждом окопе слушают Пламенева и "Radio Tapok", а сегодня это уходит в прошлое. Но это, наверное, тоже правильно и естественно.
- Что, по-твоему, ждет нас в 2025 году?
- Мне кажется, что новая российская культура. Этот термин еще войдет в историю. Она пока только зарождается. Она зарождается в окопах, зарождается на кухнях и на концертах. Того же Шамана, кстати, нельзя вычеркивать. Это тоже продукт российской культуры. К сожалению, у нас никогда не умели находить золотую середину. Ну это наша особенность.
7 ноября 2024, 17:41
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Просто есть момент, с которым уже сейчас российская политическая повестка начала успешно бороться. Раньше ведь как было? Вот есть один Шаман и достаточно. Больше не надо. Так вот этот подход сейчас уходит. Сейчас начинают, скажем так, диверсифицировать процесс, что тоже неплохо. Я бы, кстати, очень хотел посмотреть в этом году "Голубой огонек". Что и кого мы там увидим? Это ведь очень важный момент.
Что нас ждет в 2025 году? Я надеюсь, в первую очередь, нас ждет победа. Причем именно победа, а не заморозка конфликта. На мой взгляд, Украина уже не в состоянии воевать так, как воевала в начале. Возможна ли сейчас у них мобилизация пяти-десяти миллионов человек? А одевать их во что и чем вооружать? Скорее всего, в течение этой зимы фронт должен посыпаться, и тогда начнется очень быстрое продвижение. Это мой прогноз и мои "хотелки", да.
Тем не менее, мы должны быть готовы к жизни в новых реалиях. И в этих реалиях с фронта начнут возвращаться солдаты. Со всеми их проблемами и трудностями. И вот тут культура должна сыграть огромную роль, чтобы наши ребята не пережили то же, с чем в свое время столкнулись ветераны-"афганцы". Чтобы они чувствовали себя абсолютными и безусловными героями.
В этом смысле, кстати, я восхищен работой Комитета семей воинов Отечества. Мощно, в том числе и в культурном плане, работают. Недавно в музее Победы состоялось крупное мероприятие, посвященное именно адаптации вернувшихся бойцов во всех абсолютно профессиональных сферах, включая культуру. То есть собирают военнослужащих, которые пишут стихи и книги, с ними работают. В том числе и участники фестиваля "Звезды над Донбассом", писатели. Такие же программы есть для художников и так далее.
Ребят нужно будет возвращать в мирную жизнь, поскольку настоящая война, война за процветание нашей страны, она начнется после победы. К тому же нужно отдавать себе отчет, что пусть не железный занавес, но определенные трудности в отношениях с условным Западом будут лишь нарастать. Тут могу лишь процитировать свою школьную учительницу географии Веру Петровну: вы должны понимать, что нас окружают враги. К сожалению, с тех пор ничего не изменилось.
 
ИнтервьюРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассКонстантин Симонов (политолог)Океан Эльзыпатриотизмрусская культуракультураСВОАлександр Кофман
 
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Заголовок открываемого материала
15:11Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы
14:58Украинская кухня: рецепт сладкой гамулы
14:57Эротика, которую мы не увидели. Заслуженный цыган Советского Союза сначала был китайцем, а потом негром
14:54Александр Кофман: "Война за благополучие России начнется после нашей победы"
14:49Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год
14:14МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
13:58Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ
13:00Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине
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