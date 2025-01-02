Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год
Экономика Украины, коллаж
Прогнозирование — дело неблагодарное так как прогнозы часто не сбываются. Вдвойне неблагодарное это дело для аналитика — они слишком погружаются в исследуемую тему и начинают рационализировать действия политиков, забывая о том, что они часто носят иррациональный характер.
Тем не менее, 2024 год показал ряд тенденций, на основании которых несложно построить прогнозы на 2025 год — важно их продлить и скорректировать.
Война продолжится
Главной надеждой 2025 года для многих по-прежнему является Дональд Трамп. В России от него на протяжении 2024 года ожидали завершения боевых действий. На Украине его президентства опасаются.
Война продолжится в силу ряда факторов.
Во-первых, Запад не готов учитывать даже минимальные российские требования, изложенные президентом Путиным в своём летнем ультиматуме. Задача максимум сейчас для Запада — принудить Россию к заморозке конфликт по линии фронта, что для России является поражением. Задача максимум для России — сломать ВСУ как военную машину, а после взять то, что нужно и принудить Киев к тому, что требуется.
Во-вторых, представления Трампа о возможностях США и их месте в мире неадекватны. США не являются всесильной сверхдержавой, оказавшейся временно неспособной навязывать свою волю другим государствам лишь из-за престарелого президента с деменцией. США ослабли, их влияние на мир ограничено.
В-третьих, ЕС по-прежнему обладает достаточными ресурсами, чтобы продолжать финансирование Украины, обеспечивая её деньгами даже в случае, если США прекратят поддержку киевского режима. Плюс евробюрократия является сторонницей глобализма, воспринимая Трампа как очередную аномалию, а не новую нормальность.
Кроме того, киевская власть не является безвольной. Она обладает внутренним финансовым ресурсом для продолжения войны. Она непрерывно занимается эскалацией конфликта, а оружием её попытаются обеспечить с небольшим запасом до инаугурации Трампа.
Поэтому, с большей долей вероятности, стратегия Трампа на украинском направлении сведётся к скоротечным попыткам завершить конфликт Украины и России, но в силу невозможности учесть российские требования, упрямства Киева и готовности ЕС его поддерживать, инициатива быстро заглохнет. После чего Трамп сократит поддержку Украины до минимального объёма, но будет подвергаться резкой критике со стороны ЕС и американской оппозиции в лице демократов. Ему будут вменять предательство союзника и потворство усилению России, вынуждая возобновить поддержку Украины. В таком случае киевской власти нужно будет как-то продержаться ещё два года, в надежде на возвращение к власти демократов в ходе промежуточных выборов.
Но есть ряд непрогнозируемых факторов, делающих эту задачу практически нереализуемой. Во-первых, скорость с которой у ВСУ возникают кризисы на отдельных участках фронта, возрастает и в какой-то момент перейдёт из количество в качество, за чем последует глубокий прорыв ВС РФ вглубь подконтрольной Украине территории. Во-вторых, украинское общество надломлено войной, бедностью и бусификацией.
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Тьмы будет больше
В 2024 году проблем у украинской тепло-, и электроэнергетики стало больше. В 2025 году они перейдут из количества в качество.
Двойной запас прочности по генерации и сетям распределения, деиндустриализация и отток населения, а также перетоки электроэнергии из ЕС вместе с помощью в восстановлении энергосистемы позволяют адаптироваться к российским ударам. При этом Россия, нанося их, исходит из того, что общество постУкраины когда-то будет включено в состав России, что не позволяет относиться к украинцам так, как израильтяне относятся к жителям сектора Газа. Им электроэнергию и воду отключили в первые дни после начала операции.
Однако киевская власть не может не заниматься эскалацией конфликта — это единственный способ удерживать внимание спонсоров к своим проблемам, срывать попытки мирного урегулирования и не позволять ослабевшей внутренней оппозиции создавать угрозы Зеленскому. Но это же вынуждает Россию наносить ответные удары, каждый из которых является политически обусловленным решением, не имеющим ничего общего с экономикой. Просто украинская экономика как таковая деградировала, а Киеву пока перекрывают большую часть экономических потерь.
Следовательно, в какой-то момент наносимые ВКС РФ удары по объектам украинской тепло-, и электроэнергетики перейдут из количества в качество, после чего единая энергосистема Украины распадётся на энергоострова или и вовсе прекратит своё существование. В период обострений ВКС наносят удары по украинской энергетике примерно раз в две недели: неделя у украинских специалистов уходит на частичное восстановление, после чего Россия занимается доразведкой и анализом слабых мест. Для постановки ударов на паузу необходимы два условия:
1. Длительность отключений в коридоре от 6 до 12 часов;
2. Отсутствие обострений со стороны ВСУ, вынуждающих ВС РФ отвечать.
Исходя из этих вводных, в конце весны, по окончанию отопительного сезона, можно ожидать новой масштабной волны ударов по украинской энергетике на добивание. Впрочем, Киев своими действиями может ускорить события.
При этом, как показала практика, ЕС не в состоянии обеспечить энергетические потребности Украины — энергетика объединения зависит от погодных условий и каждый кВт*ч поставляемый на Украину оборачивается убытками. Следовательно, перетоки будут ограничены, а стоимость "помощи" будет всё выше — платить придётся больше.
Соковыжималка
Важнейший компонент, обеспечивающий устойчивость киевской власти, — приток денег в казну. У него два источника: внешний и внутренний.
С внешним всё понятно: финансирование обеспечит преимущественно ЕС как из собственных средств, так и из денег, выделяемых из доходов от российских ЗВР, и, в меньшей степени МВФ и ВБ, а также (не исключено) США. На эти деньги Украина воюет, эти деньги киевская власть активно разворовывает. На объём и динамику поступления этих средств Киев может влиять лишь опосредованно, в том числе через обострения на фронте и демонстрацию собственных "достижений".
А вот внутренним источником денег киевская власть в состоянии управлять, посредством увеличения скорости работы соковыжималки, выжимающей средства из граждан и бизнеса. Весь прошлый год киевская власть занималась детенизацией — борьбой с нелегальным оборотом подакцизных товаров (сигареты и алкоголь), "кошмарила" бизнес проверками и готовила граждан с компаниями к повышению налогов.
В 2025 году соковыжималка будет работать ещё быстрее, чтобы отжать всё до последней капли.
Во-первых, будут введены новые налоги — сколько ни дай денег киевской власти, всё равно не хватит, поэтому в ходе ежегодного пересмотра госбюджета (это уже традиция после начала СВО) вновь придётся сводить дебет с кредитом. Девальвация гривны окончательно станет фоновым процессом — всё равно те, у кого есть деньги, давно покупают доллар.
Во-вторых, чиновники будут рассказывать об успехах украинской порнономики как новой и прорывной отрасли экономики, которая, в их представлении, свидетельствует не о деградации и падении нравов, а о свободе. Порно легализуют, тружениц OnlyFans принудят платить налоги.
В-третьих, из бизнеса будут выжимать соки проверками, штрафами и поборами.
И всё это будет происходить на фоне продолжающегося урезания социальных гарантий. В высшем образовании продолжат закрывать и объединять ВУЗы (всё равно там учиться некому из-за оттока молодёжи), госзаказ заменят грантами на обучение (всё равно учить незачем так как долг украинца — умереть на фронте).
тВ медицине с 1 января все услуги за пределами назначений семейного врача будут платными. В пенсионном обеспечении назрела реформа, которая ухудшит условия для пенсионеров так как эти люди власти нужны лишь во время выборов. Но скорость, с которой киевская власть будет сбрасывать социальные обязательства, будет зависеть от того, потребуется ли проводить выборы. Пока киевская власть находится на развилке: если Трамп принудит к миру (что маловероятно) и придётся проводить выборы, то Зеленский к этому готов — не зря власти раздают "Вовину тысячу", выделяют деньги на программу "Зимней поддержки" и добавили денег учителям в рамках отдельной выплаты. Но киевская власть готова и к продолжению войны до последнего украинца со снижением мобилизационного возраста и обвальным сбросом социальных обязательств. Последний вариант ей нравится даже больше — ещё никогда она не была столь всесильной и не купалась в таком объёме денег.
На какой скорости будет работать в следующем году украинская соковыжималка, станет понятно уже к началу весны.
Кризис в реальном секторе
И всё это будет происходить на фоне ужесточающегося кризиса в остатках реального сектора украинской экономики.
В декабре линия фронта вплотную приблизилась к Красноармейску. Это привело к тому, чего опасались украинские металлурги: добыча коксующегося угля остановилась, а значит украинская металлургия вновь скатывается в кризис, несмотря на все свои попытки восстановиться после катастрофы 2022 года. Потеря кокса гарантирует обвал в металлургии и сокращение её мощностей до 2–3 млн тонн в год против 6 млн тонн в 2022–2023 годах и 7 с небольшими миллионов по итогам 2024 года. А это означает, что Украина перестаёт быть не только сколь-либо значащим субъектом на мировом рынке чёрных металлов, но и станет их импортёром. Этот импорт в части проката, уже является нормой последних двух лет. Но 2–3 млн тонн производства означает, что меткомбинаты столкнутся с резким падением рентабельности и будут вынуждены закрываться. Вместе с ними возникнут проблемы в крупных городах и не только на социальном уровне, но и на уровне поддержания инфраструктуры, особенно там, где тепло в многоквартирные дома подаётся с заводских котельных. Впрочем, киевской власти от того только легче — проще будет выполнить мобилизационные планы.
Также декабрь показал, что обескровленному коммунальному сектору с трудом удаётся поддерживать жизнеобеспечение: проблемы с подачей тепла были в Запорожье, в Кривом Роге без теплоснабжения с началом отопительного сезона оказались 150 тыс. человек. Прифронтовая зона и вовсе целиком и полностью отключена от благ цивилизации. И это всё происходило на фоне мягкой зимы и сдвига с середины осени на начало зимы старта отопительного сезона. Мобилизация среди работников ЖКХ будет продолжаться несмотря на возмущения отдельных градоначальников — киевской власти нужны люди для удержания линии фронта, и она без колебаний жертвует теми, без кого жизнь в городах рискует стать невыносимой.
11 декабря 2024, 05:56Экономика Украины и война: косметические реформы, некосметические ужесточения и запоздалые инициативыНачало календарной зимы не внесло существенных изменений в ситуацию с украинской электроэнергетикой — страна живёт по графикам отключений. Однако обострились социальные проблемы, а власти анонсировали проведение косметических реформ и некосметические ужесточения в других сферах.
Усугублять кризисные проявления будет и желание киевской власти устроить передел на рынках. В декабре 2023 года она пыталась отнять имущество сотового оператора "Киевстар", выдавая "отжим" за атаку русских хакеров. В декабре 2024 года в нокаут — вновь по вине хакеров, которым почему-то нравится шкодить в декабре — отправились украинские реестры, а это открывает бесчисленное пространство для передела собственности и мобилизации. Бизнес в таких условиях будет закрываться так как не у всех есть возможность выписать себе из США "крышу" в лице бывшего госсекретаря Майка Помпео. Единственное, что будет демонстрировать стабильность в таких условиях, так это АПК украинских латифундистов в его бикультурной части (зерновые и масличные). Украина уже давно не может обходиться без импорта продуктов питания в 2025 году эта зависимость лишь усилится. Продукты физически будут, но цены на них для многих станут недоступными — голод в XXI веке выглядит именно так.
Отчаянное желание киевской власти превратить Украину в транзитный тупик, в чём уже достигнуты немалые успехи, погрузит города в энергетическую нищету. В таком состоянии украинские сёлах живут с 2014 года, когда лишились доступа к углю из Донбасса и крестьян вынудили жечь в своих твердотопливных котлах всё, что горит. Теперь такая же судьба грозит и газифицированным городам, которым — в силу разных причин — не хватит давления в магистральных газопроводах в условиях работы украинской ГТС в изолированном режиме. Остальным же придётся платить за транспортировку газа в разы больше, чем сейчас (тариф — гривны за "куб" при рыночных 3,5–4 гривнах и грядущих 7-8 гривнах при условии прекращения транзита), что означает рост расходов на отопление раза в 2. Вместе с этим в 2 раза подорожает и электроэнергия — с мая кВт*ч будет стоить не меньше 7 гривен.
Скорее всего, в следующем году стоит ожидать и прекращения транзита нефти по территории Украины в Словакию и Венгрию — Киев создаёт проблемы на этом направлении с 2022 года и останавливаться не собирается. А вместе с этим и электроэнергетической войны между этими странами и Украиной: они ограничат перетоки электроэнергии в качестве ответной меры.
Об энергетическом конфликте Украины с некоторыми странами Европы - в статье Олега Хавича "Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо"