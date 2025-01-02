https://ukraina.ru/20250102/1059870129.html

Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год

Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год - 02.01.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год

Прогнозирование — дело неблагодарное так как прогнозы часто не сбываются. Вдвойне неблагодарное это дело для аналитика — они слишком погружаются в исследуемую тему и начинают рационализировать действия политиков, забывая о том, что они часто носят иррациональный характер.

2025-01-02T14:49

2025-01-02T14:49

2025-01-02T14:49

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Тем не менее, 2024 год показал ряд тенденций, на основании которых несложно построить прогнозы на 2025 год — важно их продлить и скорректировать.Война продолжитсяГлавной надеждой 2025 года для многих по-прежнему является Дональд Трамп. В России от него на протяжении 2024 года ожидали завершения боевых действий. На Украине его президентства опасаются.Война продолжится в силу ряда факторов.Во-первых, Запад не готов учитывать даже минимальные российские требования, изложенные президентом Путиным в своём летнем ультиматуме. Задача максимум сейчас для Запада — принудить Россию к заморозке конфликт по линии фронта, что для России является поражением. Задача максимум для России — сломать ВСУ как военную машину, а после взять то, что нужно и принудить Киев к тому, что требуется.Во-вторых, представления Трампа о возможностях США и их месте в мире неадекватны. США не являются всесильной сверхдержавой, оказавшейся временно неспособной навязывать свою волю другим государствам лишь из-за престарелого президента с деменцией. США ослабли, их влияние на мир ограничено.В-третьих, ЕС по-прежнему обладает достаточными ресурсами, чтобы продолжать финансирование Украины, обеспечивая её деньгами даже в случае, если США прекратят поддержку киевского режима. Плюс евробюрократия является сторонницей глобализма, воспринимая Трампа как очередную аномалию, а не новую нормальность.Кроме того, киевская власть не является безвольной. Она обладает внутренним финансовым ресурсом для продолжения войны. Она непрерывно занимается эскалацией конфликта, а оружием её попытаются обеспечить с небольшим запасом до инаугурации Трампа.Поэтому, с большей долей вероятности, стратегия Трампа на украинском направлении сведётся к скоротечным попыткам завершить конфликт Украины и России, но в силу невозможности учесть российские требования, упрямства Киева и готовности ЕС его поддерживать, инициатива быстро заглохнет. После чего Трамп сократит поддержку Украины до минимального объёма, но будет подвергаться резкой критике со стороны ЕС и американской оппозиции в лице демократов. Ему будут вменять предательство союзника и потворство усилению России, вынуждая возобновить поддержку Украины. В таком случае киевской власти нужно будет как-то продержаться ещё два года, в надежде на возвращение к власти демократов в ходе промежуточных выборов.Но есть ряд непрогнозируемых факторов, делающих эту задачу практически нереализуемой. Во-первых, скорость с которой у ВСУ возникают кризисы на отдельных участках фронта, возрастает и в какой-то момент перейдёт из количество в качество, за чем последует глубокий прорыв ВС РФ вглубь подконтрольной Украине территории. Во-вторых, украинское общество надломлено войной, бедностью и бусификацией.Тьмы будет большеВ 2024 году проблем у украинской тепло-, и электроэнергетики стало больше. В 2025 году они перейдут из количества в качество.Двойной запас прочности по генерации и сетям распределения, деиндустриализация и отток населения, а также перетоки электроэнергии из ЕС вместе с помощью в восстановлении энергосистемы позволяют адаптироваться к российским ударам. При этом Россия, нанося их, исходит из того, что общество постУкраины когда-то будет включено в состав России, что не позволяет относиться к украинцам так, как израильтяне относятся к жителям сектора Газа. Им электроэнергию и воду отключили в первые дни после начала операции.Однако киевская власть не может не заниматься эскалацией конфликта — это единственный способ удерживать внимание спонсоров к своим проблемам, срывать попытки мирного урегулирования и не позволять ослабевшей внутренней оппозиции создавать угрозы Зеленскому. Но это же вынуждает Россию наносить ответные удары, каждый из которых является политически обусловленным решением, не имеющим ничего общего с экономикой. Просто украинская экономика как таковая деградировала, а Киеву пока перекрывают большую часть экономических потерь.Следовательно, в какой-то момент наносимые ВКС РФ удары по объектам украинской тепло-, и электроэнергетики перейдут из количества в качество, после чего единая энергосистема Украины распадётся на энергоострова или и вовсе прекратит своё существование. В период обострений ВКС наносят удары по украинской энергетике примерно раз в две недели: неделя у украинских специалистов уходит на частичное восстановление, после чего Россия занимается доразведкой и анализом слабых мест. Для постановки ударов на паузу необходимы два условия:1. Длительность отключений в коридоре от 6 до 12 часов;2. Отсутствие обострений со стороны ВСУ, вынуждающих ВС РФ отвечать.Исходя из этих вводных, в конце весны, по окончанию отопительного сезона, можно ожидать новой масштабной волны ударов по украинской энергетике на добивание. Впрочем, Киев своими действиями может ускорить события.При этом, как показала практика, ЕС не в состоянии обеспечить энергетические потребности Украины — энергетика объединения зависит от погодных условий и каждый кВт*ч поставляемый на Украину оборачивается убытками. Следовательно, перетоки будут ограничены, а стоимость "помощи" будет всё выше — платить придётся больше.СоковыжималкаВажнейший компонент, обеспечивающий устойчивость киевской власти, — приток денег в казну. У него два источника: внешний и внутренний.С внешним всё понятно: финансирование обеспечит преимущественно ЕС как из собственных средств, так и из денег, выделяемых из доходов от российских ЗВР, и, в меньшей степени МВФ и ВБ, а также (не исключено) США. На эти деньги Украина воюет, эти деньги киевская власть активно разворовывает. На объём и динамику поступления этих средств Киев может влиять лишь опосредованно, в том числе через обострения на фронте и демонстрацию собственных "достижений".А вот внутренним источником денег киевская власть в состоянии управлять, посредством увеличения скорости работы соковыжималки, выжимающей средства из граждан и бизнеса. Весь прошлый год киевская власть занималась детенизацией — борьбой с нелегальным оборотом подакцизных товаров (сигареты и алкоголь), "кошмарила" бизнес проверками и готовила граждан с компаниями к повышению налогов.В 2025 году соковыжималка будет работать ещё быстрее, чтобы отжать всё до последней капли.Во-первых, будут введены новые налоги — сколько ни дай денег киевской власти, всё равно не хватит, поэтому в ходе ежегодного пересмотра госбюджета (это уже традиция после начала СВО) вновь придётся сводить дебет с кредитом. Девальвация гривны окончательно станет фоновым процессом — всё равно те, у кого есть деньги, давно покупают доллар.Во-вторых, чиновники будут рассказывать об успехах украинской порнономики как новой и прорывной отрасли экономики, которая, в их представлении, свидетельствует не о деградации и падении нравов, а о свободе. Порно легализуют, тружениц OnlyFans принудят платить налоги.В-третьих, из бизнеса будут выжимать соки проверками, штрафами и поборами.И всё это будет происходить на фоне продолжающегося урезания социальных гарантий. В высшем образовании продолжат закрывать и объединять ВУЗы (всё равно там учиться некому из-за оттока молодёжи), госзаказ заменят грантами на обучение (всё равно учить незачем так как долг украинца — умереть на фронте). тВ медицине с 1 января все услуги за пределами назначений семейного врача будут платными. В пенсионном обеспечении назрела реформа, которая ухудшит условия для пенсионеров так как эти люди власти нужны лишь во время выборов. Но скорость, с которой киевская власть будет сбрасывать социальные обязательства, будет зависеть от того, потребуется ли проводить выборы. Пока киевская власть находится на развилке: если Трамп принудит к миру (что маловероятно) и придётся проводить выборы, то Зеленский к этому готов — не зря власти раздают "Вовину тысячу", выделяют деньги на программу "Зимней поддержки" и добавили денег учителям в рамках отдельной выплаты. Но киевская власть готова и к продолжению войны до последнего украинца со снижением мобилизационного возраста и обвальным сбросом социальных обязательств. Последний вариант ей нравится даже больше — ещё никогда она не была столь всесильной и не купалась в таком объёме денег.На какой скорости будет работать в следующем году украинская соковыжималка, станет понятно уже к началу весны.Кризис в реальном сектореИ всё это будет происходить на фоне ужесточающегося кризиса в остатках реального сектора украинской экономики.В декабре линия фронта вплотную приблизилась к Красноармейску. Это привело к тому, чего опасались украинские металлурги: добыча коксующегося угля остановилась, а значит украинская металлургия вновь скатывается в кризис, несмотря на все свои попытки восстановиться после катастрофы 2022 года. Потеря кокса гарантирует обвал в металлургии и сокращение её мощностей до 2–3 млн тонн в год против 6 млн тонн в 2022–2023 годах и 7 с небольшими миллионов по итогам 2024 года. А это означает, что Украина перестаёт быть не только сколь-либо значащим субъектом на мировом рынке чёрных металлов, но и станет их импортёром. Этот импорт в части проката, уже является нормой последних двух лет. Но 2–3 млн тонн производства означает, что меткомбинаты столкнутся с резким падением рентабельности и будут вынуждены закрываться. Вместе с ними возникнут проблемы в крупных городах и не только на социальном уровне, но и на уровне поддержания инфраструктуры, особенно там, где тепло в многоквартирные дома подаётся с заводских котельных. Впрочем, киевской власти от того только легче — проще будет выполнить мобилизационные планы.Также декабрь показал, что обескровленному коммунальному сектору с трудом удаётся поддерживать жизнеобеспечение: проблемы с подачей тепла были в Запорожье, в Кривом Роге без теплоснабжения с началом отопительного сезона оказались 150 тыс. человек. Прифронтовая зона и вовсе целиком и полностью отключена от благ цивилизации. И это всё происходило на фоне мягкой зимы и сдвига с середины осени на начало зимы старта отопительного сезона. Мобилизация среди работников ЖКХ будет продолжаться несмотря на возмущения отдельных градоначальников — киевской власти нужны люди для удержания линии фронта, и она без колебаний жертвует теми, без кого жизнь в городах рискует стать невыносимой.Усугублять кризисные проявления будет и желание киевской власти устроить передел на рынках. В декабре 2023 года она пыталась отнять имущество сотового оператора "Киевстар", выдавая "отжим" за атаку русских хакеров. В декабре 2024 года в нокаут — вновь по вине хакеров, которым почему-то нравится шкодить в декабре — отправились украинские реестры, а это открывает бесчисленное пространство для передела собственности и мобилизации. Бизнес в таких условиях будет закрываться так как не у всех есть возможность выписать себе из США "крышу" в лице бывшего госсекретаря Майка Помпео. Единственное, что будет демонстрировать стабильность в таких условиях, так это АПК украинских латифундистов в его бикультурной части (зерновые и масличные). Украина уже давно не может обходиться без импорта продуктов питания в 2025 году эта зависимость лишь усилится. Продукты физически будут, но цены на них для многих станут недоступными — голод в XXI веке выглядит именно так.Отчаянное желание киевской власти превратить Украину в транзитный тупик, в чём уже достигнуты немалые успехи, погрузит города в энергетическую нищету. В таком состоянии украинские сёлах живут с 2014 года, когда лишились доступа к углю из Донбасса и крестьян вынудили жечь в своих твердотопливных котлах всё, что горит. Теперь такая же судьба грозит и газифицированным городам, которым — в силу разных причин — не хватит давления в магистральных газопроводах в условиях работы украинской ГТС в изолированном режиме. Остальным же придётся платить за транспортировку газа в разы больше, чем сейчас (тариф — гривны за "куб" при рыночных 3,5–4 гривнах и грядущих 7-8 гривнах при условии прекращения транзита), что означает рост расходов на отопление раза в 2. Вместе с этим в 2 раза подорожает и электроэнергия — с мая кВт*ч будет стоить не меньше 7 гривен.Скорее всего, в следующем году стоит ожидать и прекращения транзита нефти по территории Украины в Словакию и Венгрию — Киев создаёт проблемы на этом направлении с 2022 года и останавливаться не собирается. А вместе с этим и электроэнергетической войны между этими странами и Украиной: они ограничат перетоки электроэнергии в качестве ответной меры.Об энергетическом конфликте Украины с некоторыми странами Европы - в статье Олега Хавича "Рубильником по задвижке. Почему Киеву стоит серьёзно воспринимать угрозы премьера Словакии Роберта Фицо"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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