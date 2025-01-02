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МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину - 02.01.2025 Украина.ру
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.
2025-01-02T14:14
2025-01-02T14:14
2025-01-02T14:14
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По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности.Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. Первой жертвой США уже стала экономика Германии – крупнейшая в Европе. После подрыва "Северных потоков" немцы вынуждены закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных производств.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину.Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз
Новости, Европа, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности.
Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США
. Первой жертвой США уже стала экономика Германии
– крупнейшая в Европе. После подрыва "Северных потоков" немцы вынуждены закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных производств.
"Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", - говорится в сообщении.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа
получала российский газ, идущий транзитом через Украину.
Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет.