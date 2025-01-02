МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину - 02.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250102/1060093302.html
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину - 02.01.2025 Украина.ру
МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.
2025-01-02T14:14
2025-01-02T14:14
новости
европа
россия
украина
мария захарова
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/39/1029503947_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_6b2f9bf259d98076b78b174aaff98937.jpg
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности.Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. Первой жертвой США уже стала экономика Германии – крупнейшая в Европе. После подрыва "Северных потоков" немцы вынуждены закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных производств.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину.Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
европа
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/39/1029503947_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_3daaf4a5f31c393e2ec67a68b9e39c2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз
Новости, Европа, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз

МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину

14:14 02.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности.
Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. Первой жертвой США уже стала экономика Германии – крупнейшая в Европе. После подрыва "Северных потоков" немцы вынуждены закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных производств.
"Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза", - говорится в сообщении.
1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину.
Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет.
Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
 
НовостиЕвропаРоссияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы
14:58Украинская кухня: рецепт сладкой гамулы
14:57Эротика, которую мы не увидели. Заслуженный цыган Советского Союза сначала был китайцем, а потом негром
14:54Александр Кофман: Война за благополучие России начнется после нашей победы
14:49Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 год
14:14МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину
13:58Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ
13:00Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине
12:56"Добрий вечір тобі, вільний пролетарю!". Запрещенные советские колядки
12:16Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире
11:58Кому это нужно — Зеленскому или Трампу: эксперт о "наступлении последней надежды" для Украины
11:56Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА
11:54России надо готовиться воевать всерьез: Монтян о правдивости западных "договорняков"
11:51Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины
11:44“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ
11:19Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ
10:44Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике
10:23Минобороны России отчиталось об ударах по военным объектам на Украине в прошлом году
09:58В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы
09:28Украина открыла экспорт электричества в Молдавию
Лента новостейМолния