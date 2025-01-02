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МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину

МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину - 02.01.2025 Украина.ру

МИД РФ назвал цену, которую заплатит Европа за отказ от транзита российского газа через Украину

Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Об этом говорится в официально заявлении МИД РФ.

2025-01-02T14:14

2025-01-02T14:14

2025-01-02T14:14

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По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности.Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США. Первой жертвой США уже стала экономика Германии – крупнейшая в Европе. После подрыва "Северных потоков" немцы вынуждены закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных производств.1 января 2025 года истек срок действия соглашений, в рамках которых Европа получала российский газ, идущий транзитом через Украину.Украинские власти до этого заявляли, что договор о транзите газа продлен не будет.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС

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новости, европа, россия, украина, мария захарова, евросоюз