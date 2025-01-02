https://ukraina.ru/20250102/1060094951.html

Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих

Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих - 02.01.2025 Украина.ру

Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих

Почти четверть немцев выступают за отправку своих миротворцев на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov

2025-01-02T15:55

2025-01-02T15:55

2025-01-02T15:55

новости

украина

германия

дональд трамп

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103238/39/1032383938_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_03c33b2c17c897c5a430e5c3f9b6fca2.jpg

Миротворческий контингент из ФРГ на украинской земле хотели бы увидеть 23% опрошенных.При этом 56% жителей Германии, выступая за отправку "голубых касок" на Украину, предпочитают, чтобы за соблюдением режима прекращения огня следили не их соотечественники, а иностранцыПротив отправки любых миротворцев в Украину 19% респондентов.Ранее власти Германии заявляли, что для отправки их миротворцев необходимо согласие российской стороны. Позиция же России остается непреклонной: любые иностранные формирования на Украине будут рассматриваться как законная цель российских военных.О том, зачем на самом деле НАТО собирается ввести войска на запад Украины Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

украина

германия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, дональд трамп, россия, нато