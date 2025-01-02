Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих
Почти четверть немцев выступают за отправку своих миротворцев на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov
Миротворческий контингент из ФРГ на украинской земле хотели бы увидеть 23% опрошенных.
При этом 56% жителей Германии, выступая за отправку "голубых касок" на Украину, предпочитают, чтобы за соблюдением режима прекращения огня следили не их соотечественники, а иностранцы
Против отправки любых миротворцев в Украину 19% респондентов.
Ранее власти Германии заявляли, что для отправки их миротворцев необходимо согласие российской стороны. Позиция же России остается непреклонной: любые иностранные формирования на Украине будут рассматриваться как законная цель российских военных.
О том, зачем на самом деле НАТО собирается ввести войска на запад Украины Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины