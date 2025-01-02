Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих - 02.01.2025 Украина.ру
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Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих
Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих - 02.01.2025 Украина.ру
Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих
Почти четверть немцев выступают за отправку своих миротворцев на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov
2025-01-02T15:55
2025-01-02T15:55
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Миротворческий контингент из ФРГ на украинской земле хотели бы увидеть 23% опрошенных.При этом 56% жителей Германии, выступая за отправку "голубых касок" на Украину, предпочитают, чтобы за соблюдением режима прекращения огня следили не их соотечественники, а иностранцыПротив отправки любых миротворцев в Украину 19% респондентов.Ранее власти Германии заявляли, что для отправки их миротворцев необходимо согласие российской стороны. Позиция же России остается непреклонной: любые иностранные формирования на Украине будут рассматриваться как законная цель российских военных.О том, зачем на самом деле НАТО собирается ввести войска на запад Украины Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
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452
60
Новости
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Украина.ру
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5
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новости, украина, германия, дональд трамп, россия, нато
Новости, Украина, Германия, Дональд Трамп, Россия, НАТО

Половина немцев выступила за отправку миротворцев на Украину. Но не своих

15:55 02.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Почти четверть немцев выступают за отправку своих миротворцев на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov
Миротворческий контингент из ФРГ на украинской земле хотели бы увидеть 23% опрошенных.
При этом 56% жителей Германии, выступая за отправку "голубых касок" на Украину, предпочитают, чтобы за соблюдением режима прекращения огня следили не их соотечественники, а иностранцы
Против отправки любых миротворцев в Украину 19% респондентов.
Ранее власти Германии заявляли, что для отправки их миротворцев необходимо согласие российской стороны. Позиция же России остается непреклонной: любые иностранные формирования на Украине будут рассматриваться как законная цель российских военных.
О том, зачем на самом деле НАТО собирается ввести войска на запад Украины Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины
 
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