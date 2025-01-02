https://ukraina.ru/20250102/1060046564.html

Кому это нужно — Зеленскому или Трампу: эксперт о "наступлении последней надежды" для Украины

Кому это нужно — Зеленскому или Трампу: эксперт о "наступлении последней надежды" для Украины - 02.01.2025 Украина.ру

Кому это нужно — Зеленскому или Трампу: эксперт о "наступлении последней надежды" для Украины

Когда в СМИ появились новости о возможном нападении ВСУ на Брянскую область, украинские ресурсы обозвали его "наступлением последней надежды”. Но теперь осталось выяснить чьей последней надеждой оно является

2025-01-02T11:58

2025-01-02T11:58

2025-01-02T11:58

новости

брянская область

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

детали

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, у США нет цели обеспечить победу киевской “хунте” в этой войне. Их цель — нанести максимально возможный экономический и политический ущерб России руками Украины.Когда в новостях стали мелькать сообщения о подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область, некоторые эксперты сравнили их с публикациями на тему форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области.Например, в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что обе новости могут быть частью информационной кампании.По словам эксперта, ВСУ, возможно, готовятся наступать на Брянскую область, а, может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060033193.html

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новости, брянская область, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, детали