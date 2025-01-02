Кому это нужно — Зеленскому или Трампу: эксперт о "наступлении последней надежды" для Украины
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Когда в СМИ появились новости о возможном нападении ВСУ на Брянскую область, украинские ресурсы обозвали его "наступлением последней надежды”. Но теперь осталось выяснить чьей последней надеждой оно является
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Когда информация [о готовящемся нападении ВСУ на Брянскую область] впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Чьей последней надежды? Зеленского? <...> Еще говорят, что это наступление будет приурочено к инаугурации Трампа. Вы думаете, что Трамп будет руководствоваться результатами какого-то наступления какой-то своей марионетки на какую-то территорию?”, — поделился своими рассуждениями Онуфриенко.
Когда в новостях стали мелькать сообщения о подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область, некоторые эксперты сравнили их с публикациями на тему форсирования ВС РФ Днепра в Херсонской области.
Например, в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что обе новости могут быть частью информационной кампании.
По словам эксперта, ВСУ, возможно, готовятся наступать на Брянскую область, а, может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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