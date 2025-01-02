Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер - 02.01.2025 Украина.ру
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Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер
Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер - 02.01.2025 Украина.ру
Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер
Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер считает, что утраченные Украиной территории повторят судьбу Крыма. Украину же обяжут не пытаться возвращать их военным путем
2025-01-02T17:35
2025-01-02T17:35
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курт волкер
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По его словам, санкционное давление на Россию сохранится.Ранее советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность мирных переговоров. Он заявил, что Россия "заплатить достаточно высокую цену за эту войну".Тем не менее все более высокие потери приходится нести Украине, что становится причиной для разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.В интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, станислав крапивник, курт волкер, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Станислав Крапивник, Курт Волкер, Украина.ру

Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер

17:35 02.01.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПресс-брифинг спецпредставителя США на Украине Курта Волкера
Пресс-брифинг спецпредставителя США на Украине Курта Волкера - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости
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Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер считает, что утраченные Украиной территории повторят судьбу Крыма. Украину же обяжут не пытаться возвращать их военным путем
"Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть никто не признает российскую оккупацию, но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем", - заявил Волкер.
По его словам, санкционное давление на Россию сохранится.
Ранее советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность мирных переговоров. Он заявил, что Россия "заплатить достаточно высокую цену за эту войну".
Тем не менее все более высокие потери приходится нести Украине, что становится причиной для разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.
В интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСтанислав КрапивникКурт ВолкерУкраина.ру
 
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17:35Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер
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