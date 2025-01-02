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Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер

Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер - 02.01.2025 Украина.ру

Украину заставят забыть о войне за потерянные территории - Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер считает, что утраченные Украиной территории повторят судьбу Крыма. Украину же обяжут не пытаться возвращать их военным путем

2025-01-02T17:35

2025-01-02T17:35

2025-01-02T17:35

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По его словам, санкционное давление на Россию сохранится.Ранее советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность мирных переговоров. Он заявил, что Россия "заплатить достаточно высокую цену за эту войну".Тем не менее все более высокие потери приходится нести Украине, что становится причиной для разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.В интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, станислав крапивник, курт волкер, украина.ру