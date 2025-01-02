https://ukraina.ru/20250102/1060096509.html

Я не проснулся звездой, но остался человеком: Сергей Нихаенко о творчестве и концертах "за ленточкой"

Я не проснулся звездой, но остался человеком: Сергей Нихаенко о творчестве и концертах "за ленточкой" - 02.01.2025 Украина.ру

Я не проснулся звездой, но остался человеком: Сергей Нихаенко о творчестве и концертах "за ленточкой"

Автор-исполнитель, артист лейбла "Таврида.АРТ" Сергей Нихаенко в студии Украина.ру рассказал о своей жизни, о патриотизме, о детстве, о творческом пути и о предстоящем концертном туре.

2025-01-02T16:56

2025-01-02T16:56

2025-01-02T16:56

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00:24 - О себе; 00:42 - О детстве и творчестве; 01:50 - О музыкальном образовании; 03:14 - О боевом опыте на СВО; 04:29 - О творчестве; 05:48 - О новом альбоме и его создании; 07:50 - О жизни во время обстрелов Донбасса; 09:25 - Почему альбом пролежал на полке 7 лет? 11:27 - О совместном творчестве; 14:45 - Об опыте большой сцены; 16:11 - О музыкальном стиле исполнения; 16:36 - О концертах для бойцов СВО; 20:50 - Что такое патриотизм? 21:37 - О целях и миссии в жизни; 25:22 - О творческих планах и концертах в 2025 году, 27:34 - О дуэтах с другими артистами.#Нихаенко #музыка #творчество #Таврида #искусство #исполнитель #автор #альбом #ХолодныйАльбом #ЛНР #Донбасс #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #песни #голос #вокал #Москва #Крым #Лутугино #патриотизм #дуэт #поэт #композитор #концерты #ТавридаАРТ #Кремль #выступления #сцена #песни #война Холодный альбом: https://band.link/SN_coldalbum Музыка: Сергей Нихаенко Стихи: Сергей Нихаенко Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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