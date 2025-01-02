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В Киеве осудят медиков, которые помогали призывникам бежать с Украины

В Киеве осудят медиков, которые помогали призывникам бежать с Украины - 02.01.2025 Украина.ру

В Киеве осудят медиков, которые помогали призывникам бежать с Украины

В Киеве на скамью подсудимых сядут врачи, которые за взятки обеспечивали уклонистам от мобилизации в ряды ВСУ свободный выезд за границу. Об этом сообщают украинские СМИ

2025-01-02T16:40

2025-01-02T16:40

2025-01-02T16:40

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Справки о негодности к воинской службе помогали получить директор и старшая медсестра коммунальной поликлиники, хирург одного из медучреждений, заведующий эндокринологического отделения больницы и три посредника.За свои услуги они брали от пяти до восьми тысяч долларов.Кроме них, под суд пойдут и шесть военнообязанных, которые, видимо, не успели покинуть территорию Украины, оформив липовые справки.Ранее представители партии "Европейская солидарность" сообщили о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут начать работу и за границей.В интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник напомнил, что американцы давно открыто требуют от Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Крапивник отметил, что уже известны случаи, когда на фронте гибли совсем молодые украинские добровольцы.О бесчинствах ТЦК в материале Западная Украина в 2024 году. Война с ТЦК, массовое бегство и 50 прокуроров-инвалидов

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сша

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новости, украина, сша, западная украина, станислав крапивник, владимир зеленский, украина.ру