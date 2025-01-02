https://ukraina.ru/20250102/1060094433.html

Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе

Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе - 02.01.2025 Украина.ру

Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе

Первое января в 2025 году выпало на среду, но для работающих украинцев это снова был рабочий день, поскольку праздники отменили на время военного положения.

2025-01-02T15:57

2025-01-02T15:57

2025-01-02T15:57

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

николай азаров

республиканская партия

вооруженные силы украины

минобороны

эксклюзив

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С прошлого года Украина также перенесла Рождество на 25 декабря на западный манер. Украинский политолог Андрей Золотарев недавно рассказывал, что празднование православного Рождества в январе может стать даже поводом для репрессий и огульных обвинений в "работе на Кремль"."Учитывая уровень демократии и, скажем, то, как у нас играют с подобными ярлыками, это вполне вероятный сценарий, когда на людей, которые отмечают Рождество не в декабре, а в январе, ну это становится уже поводом, скажем, перестать с этим человеком, в лучшем случае, разговаривать. А то еще и написать, что он там пророссийски настроен. Вот такие реалии когнитивной войны, в которой сегодня живет Украина", – рассказывает политолог.В конце декабря Зеленский подписал законопроект, согласно которому для предпринимателей в очередной раз повышаются налоги и военный сбор. Также с нового года ужесточается налоговая отчетность для предпринимателей. Любое повышение налогов предприниматели вписывают в ценники товаров и услуг, перекладывая на покупателя налоговую нагрузку, а это означает повышение цен для всех категорий населения.В условиях ужесточения налоговой политики и обнищания населения выживут в малом бизнесе немногие. Украинский ресурс "Опендатабот" в конце декабря сообщал, что 27% ФЛП планируют закрыться в 2025 году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов. Еще в декабре закрылись 22 500 ФЛП по той же причине.Таким образом, попытка выжать больше денег в казну обернется в итоге сокращением бюджетных поступлений.Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в конце декабря заявила, что из-за повышения военного сбора украинцев в январе ждет сокращение зарплат. "Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", - рассказала Южанина.Украина в этом плане – уникальная страна, где инфляция и рост цен сопровождается не повышением зарплат, а их сокращением.Украинские политики с замиранием сердца ждут 20 января инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, так как от его политики зависит их будущее, а также перспективы продолжения военного конфликта и президентских выборов на Украине.В начале января в Киеве ждут с визитом спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который должен очертить украинским элитам их перспективы. В конце декабря издание Kyiv Post сообщало, что после инаугурации новая администрация намерена провести тщательный аудит по поводу нецелевого расходования американской помощи Киеву.Среди украинских чиновников и экспертов пока царит неопределенность. Близкие к Зеленскому чиновники надеются, что Республиканская партия и американский истеблишмент смогут загнать Трампа в колею прежней политики. В то же время оппоненты Зеленского надеются на краткосрочное примирение при Трампе, чтобы провести выборы, перевооружиться и продолжить военные действия.Украинские военнослужащие тем временем не дождутся закона о демобилизации, который должен четко определить сроки службы. В ВСУ его требуют уже несколько лет, но чиновники и депутаты лишь пичкают их обещаниями, постоянно сдвигая графики. В конце декабря нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Минобороны снова попросило депутатов отсрочить подачу законопроекта о демобилизации воюющих на фронте военных до 18 марта.С 1 января 2025 г. на Украине также вступают в силу новые правила предоставления медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.Суть изменений в том, что большая часть ранее бесплатных услуг отныне станет платной. В частности, само обращение за медицинской помощью без направления семейного врача будет теперь возможно только за деньги. Платным также станет выбор лечащего врача. Мало того, экс-заместитель Министра здравоохранения Наталья Лисневская рассказывала на днях на телеканале "Киев-24", что платными станут любые услуги, которые не являются критическими важными для пациента, а степень важности будет определять сам врач. В итоге пенсионерам придется лечиться исключительно подорожником.В Минздраве Украины введение дополнительных платных услуг объясняют необходимостью борьбы с коррупцией – взятками медикам. Примечательно, что для борьбы с коррупцией среди чиновников им обычно повышают зарплату. В случае медиков – повышают расценки для пациентов по той же причине.С нового года автогражданка существенно подорожает для украинцев в рамках приближения к европейским расценкам. На рынке прогнозируется рост средней стоимости в 2-2,5 раза. Об этом уже предупреждают автомобилистов в профильных приложениях.С января также повышаются тарифы большинства интернет-провайдеров (в среднем на 25%), мобильных операторов, а также "Укрпочты".С 1 января 2025 года полностью прекратился транзит российского газа через Украину. США постепенно добивают экономику ЕС, присаживая ее на свой сжиженный газ. "Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ", — заявил в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.Одесский анархист Вячеслав Азаров допускает, что для полного прекращения транзита Украина может подорвать газораспределительную станцию в Судже, а в ответ россияне уничтожат ПХГ на Западной Украине. "Вот тогда и мы с вами почувствуем себя настоящими европейцами, - будем мерзнуть вместе", - резюмирует Азаров.Тем не менее, большинству людей свойственно надеяться на лучшее, а эти надежды они зачастую связывают с календарным началом нового года. Одни надеются на прекращение военного конфликта и возвращение родственников живыми, другие – на счастье вырваться из украинского концлагеря, третьи – на возможность получить доступное лечение. Однако пока на пути к реализации их надежд стоит режим Зеленского.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики

https://ukraina.ru/20250102/1059870129.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, николай азаров, республиканская партия, вооруженные силы украины, минобороны, эксклюзив