Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе - 02.01.2025 Украина.ру
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Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе
Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе - 02.01.2025 Украина.ру
Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе
Первое января в 2025 году выпало на среду, но для работающих украинцев это снова был рабочий день, поскольку праздники отменили на время военного положения.
2025-01-02T15:57
2025-01-02T15:57
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
николай азаров
республиканская партия
вооруженные силы украины
минобороны
эксклюзив
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С прошлого года Украина также перенесла Рождество на 25 декабря на западный манер. Украинский политолог Андрей Золотарев недавно рассказывал, что празднование православного Рождества в январе может стать даже поводом для репрессий и огульных обвинений в "работе на Кремль"."Учитывая уровень демократии и, скажем, то, как у нас играют с подобными ярлыками, это вполне вероятный сценарий, когда на людей, которые отмечают Рождество не в декабре, а в январе, ну это становится уже поводом, скажем, перестать с этим человеком, в лучшем случае, разговаривать. А то еще и написать, что он там пророссийски настроен. Вот такие реалии когнитивной войны, в которой сегодня живет Украина", – рассказывает политолог.В конце декабря Зеленский подписал законопроект, согласно которому для предпринимателей в очередной раз повышаются налоги и военный сбор. Также с нового года ужесточается налоговая отчетность для предпринимателей. Любое повышение налогов предприниматели вписывают в ценники товаров и услуг, перекладывая на покупателя налоговую нагрузку, а это означает повышение цен для всех категорий населения.В условиях ужесточения налоговой политики и обнищания населения выживут в малом бизнесе немногие. Украинский ресурс "Опендатабот" в конце декабря сообщал, что 27% ФЛП планируют закрыться в 2025 году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов. Еще в декабре закрылись 22 500 ФЛП по той же причине.Таким образом, попытка выжать больше денег в казну обернется в итоге сокращением бюджетных поступлений.Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в конце декабря заявила, что из-за повышения военного сбора украинцев в январе ждет сокращение зарплат. "Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", - рассказала Южанина.Украина в этом плане – уникальная страна, где инфляция и рост цен сопровождается не повышением зарплат, а их сокращением.Украинские политики с замиранием сердца ждут 20 января инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, так как от его политики зависит их будущее, а также перспективы продолжения военного конфликта и президентских выборов на Украине.В начале января в Киеве ждут с визитом спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который должен очертить украинским элитам их перспективы. В конце декабря издание Kyiv Post сообщало, что после инаугурации новая администрация намерена провести тщательный аудит по поводу нецелевого расходования американской помощи Киеву.Среди украинских чиновников и экспертов пока царит неопределенность. Близкие к Зеленскому чиновники надеются, что Республиканская партия и американский истеблишмент смогут загнать Трампа в колею прежней политики. В то же время оппоненты Зеленского надеются на краткосрочное примирение при Трампе, чтобы провести выборы, перевооружиться и продолжить военные действия.Украинские военнослужащие тем временем не дождутся закона о демобилизации, который должен четко определить сроки службы. В ВСУ его требуют уже несколько лет, но чиновники и депутаты лишь пичкают их обещаниями, постоянно сдвигая графики. В конце декабря нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Минобороны снова попросило депутатов отсрочить подачу законопроекта о демобилизации воюющих на фронте военных до 18 марта.С 1 января 2025 г. на Украине также вступают в силу новые правила предоставления медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.Суть изменений в том, что большая часть ранее бесплатных услуг отныне станет платной. В частности, само обращение за медицинской помощью без направления семейного врача будет теперь возможно только за деньги. Платным также станет выбор лечащего врача. Мало того, экс-заместитель Министра здравоохранения Наталья Лисневская рассказывала на днях на телеканале "Киев-24", что платными станут любые услуги, которые не являются критическими важными для пациента, а степень важности будет определять сам врач. В итоге пенсионерам придется лечиться исключительно подорожником.В Минздраве Украины введение дополнительных платных услуг объясняют необходимостью борьбы с коррупцией – взятками медикам. Примечательно, что для борьбы с коррупцией среди чиновников им обычно повышают зарплату. В случае медиков – повышают расценки для пациентов по той же причине.С нового года автогражданка существенно подорожает для украинцев в рамках приближения к европейским расценкам. На рынке прогнозируется рост средней стоимости в 2-2,5 раза. Об этом уже предупреждают автомобилистов в профильных приложениях.С января также повышаются тарифы большинства интернет-провайдеров (в среднем на 25%), мобильных операторов, а также "Укрпочты".С 1 января 2025 года полностью прекратился транзит российского газа через Украину. США постепенно добивают экономику ЕС, присаживая ее на свой сжиженный газ. "Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ", — заявил в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.Одесский анархист Вячеслав Азаров допускает, что для полного прекращения транзита Украина может подорвать газораспределительную станцию в Судже, а в ответ россияне уничтожат ПХГ на Западной Украине. "Вот тогда и мы с вами почувствуем себя настоящими европейцами, - будем мерзнуть вместе", - резюмирует Азаров.Тем не менее, большинству людей свойственно надеяться на лучшее, а эти надежды они зачастую связывают с календарным началом нового года. Одни надеются на прекращение военного конфликта и возвращение родственников живыми, другие – на счастье вырваться из украинского концлагеря, третьи – на возможность получить доступное лечение. Однако пока на пути к реализации их надежд стоит режим Зеленского.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
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Дмитрий Ковалевич
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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, николай азаров, республиканская партия, вооруженные силы украины, минобороны, эксклюзив
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Николай Азаров, Республиканская партия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Эксклюзив

Рождественские репрессии, сокращение зарплат и подорожание медицинских услуг. Что ждет украинцев в январе

15:57 02.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский, тысяча гривен, украинцы
Коллаж: Зеленский, тысяча гривен, украинцы - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Первое января в 2025 году выпало на среду, но для работающих украинцев это снова был рабочий день, поскольку праздники отменили на время военного положения.
С прошлого года Украина также перенесла Рождество на 25 декабря на западный манер. Украинский политолог Андрей Золотарев недавно рассказывал, что празднование православного Рождества в январе может стать даже поводом для репрессий и огульных обвинений в "работе на Кремль".
"Учитывая уровень демократии и, скажем, то, как у нас играют с подобными ярлыками, это вполне вероятный сценарий, когда на людей, которые отмечают Рождество не в декабре, а в январе, ну это становится уже поводом, скажем, перестать с этим человеком, в лучшем случае, разговаривать. А то еще и написать, что он там пророссийски настроен. Вот такие реалии когнитивной войны, в которой сегодня живет Украина", – рассказывает политолог.
В конце декабря Зеленский подписал законопроект, согласно которому для предпринимателей в очередной раз повышаются налоги и военный сбор. Также с нового года ужесточается налоговая отчетность для предпринимателей. Любое повышение налогов предприниматели вписывают в ценники товаров и услуг, перекладывая на покупателя налоговую нагрузку, а это означает повышение цен для всех категорий населения.
В условиях ужесточения налоговой политики и обнищания населения выживут в малом бизнесе немногие. Украинский ресурс "Опендатабот" в конце декабря сообщал, что 27% ФЛП планируют закрыться в 2025 году. Из них 62% заявили, что приняли такое решение из-за повышения налогов. Еще в декабре закрылись 22 500 ФЛП по той же причине.
Таким образом, попытка выжать больше денег в казну обернется в итоге сокращением бюджетных поступлений.
Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в конце декабря заявила, что из-за повышения военного сбора украинцев в январе ждет сокращение зарплат. "Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", - рассказала Южанина.
Украина в этом плане – уникальная страна, где инфляция и рост цен сопровождается не повышением зарплат, а их сокращением.
Экономика Украины, коллаж
14:49
Экономика Украины и война: от тенденций 2024 года к прогнозам на 2025 годПрогнозирование — дело неблагодарное так как прогнозы часто не сбываются. Вдвойне неблагодарное это дело для аналитика — они слишком погружаются в исследуемую тему и начинают рационализировать действия политиков, забывая о том, что они часто носят иррациональный характер.
Украинские политики с замиранием сердца ждут 20 января инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, так как от его политики зависит их будущее, а также перспективы продолжения военного конфликта и президентских выборов на Украине.
В начале января в Киеве ждут с визитом спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, который должен очертить украинским элитам их перспективы. В конце декабря издание Kyiv Post сообщало, что после инаугурации новая администрация намерена провести тщательный аудит по поводу нецелевого расходования американской помощи Киеву.
Среди украинских чиновников и экспертов пока царит неопределенность. Близкие к Зеленскому чиновники надеются, что Республиканская партия и американский истеблишмент смогут загнать Трампа в колею прежней политики. В то же время оппоненты Зеленского надеются на краткосрочное примирение при Трампе, чтобы провести выборы, перевооружиться и продолжить военные действия.
Украинские военнослужащие тем временем не дождутся закона о демобилизации, который должен четко определить сроки службы. В ВСУ его требуют уже несколько лет, но чиновники и депутаты лишь пичкают их обещаниями, постоянно сдвигая графики. В конце декабря нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Минобороны снова попросило депутатов отсрочить подачу законопроекта о демобилизации воюющих на фронте военных до 18 марта.
С 1 января 2025 г. на Украине также вступают в силу новые правила предоставления медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
Суть изменений в том, что большая часть ранее бесплатных услуг отныне станет платной. В частности, само обращение за медицинской помощью без направления семейного врача будет теперь возможно только за деньги. Платным также станет выбор лечащего врача.
Мало того, экс-заместитель Министра здравоохранения Наталья Лисневская рассказывала на днях на телеканале "Киев-24", что платными станут любые услуги, которые не являются критическими важными для пациента, а степень важности будет определять сам врач. В итоге пенсионерам придется лечиться исключительно подорожником.
В Минздраве Украины введение дополнительных платных услуг объясняют необходимостью борьбы с коррупцией – взятками медикам. Примечательно, что для борьбы с коррупцией среди чиновников им обычно повышают зарплату. В случае медиков – повышают расценки для пациентов по той же причине.
С нового года автогражданка существенно подорожает для украинцев в рамках приближения к европейским расценкам. На рынке прогнозируется рост средней стоимости в 2-2,5 раза. Об этом уже предупреждают автомобилистов в профильных приложениях.
С января также повышаются тарифы большинства интернет-провайдеров (в среднем на 25%), мобильных операторов, а также "Укрпочты".
С 1 января 2025 года полностью прекратился транзит российского газа через Украину. США постепенно добивают экономику ЕС, присаживая ее на свой сжиженный газ. "Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ", — заявил в конце декабря премьер-министр Денис Шмыгаль.
Одесский анархист Вячеслав Азаров допускает, что для полного прекращения транзита Украина может подорвать газораспределительную станцию в Судже, а в ответ россияне уничтожат ПХГ на Западной Украине. "Вот тогда и мы с вами почувствуем себя настоящими европейцами, - будем мерзнуть вместе", - резюмирует Азаров.
Тем не менее, большинству людей свойственно надеяться на лучшее, а эти надежды они зачастую связывают с календарным началом нового года. Одни надеются на прекращение военного конфликта и возвращение родственников живыми, другие – на счастье вырваться из украинского концлагеря, третьи – на возможность получить доступное лечение. Однако пока на пути к реализации их надежд стоит режим Зеленского.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также: "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампНиколай АзаровРеспубликанская партияВооруженные силы УкраиныМинобороныЭксклюзив
 
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