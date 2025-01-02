Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине - 02.01.2025 Украина.ру
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Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине
Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине - 02.01.2025 Украина.ру
Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине
Обсуждение переговоров о мире на Украине - это иллюзия, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк
2025-01-02T13:00
2025-01-02T13:00
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"Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - считает он.По его словам, исход войны, при котором Украина получит гарантии безопасности, которые несли бы "дополнительную угрозу военного сдерживания", с участием США, не имеет альтернатив.Ранее украинский врач Андрей Волянский высказался за немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.Анализ ситуации на Украине от ведущих экспертов "Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов
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новости, украина, россия, словакия, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Словакия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине

13:00 02.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Обсуждение переговоров о мире на Украине - это иллюзия, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк
"Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - считает он.
По его словам, исход войны, при котором Украина получит гарантии безопасности, которые несли бы "дополнительную угрозу военного сдерживания", с участием США, не имеет альтернатив.
"Россия должна понимать, что как только она начнет агрессию, в ответ она получит значительное количество ударов", — сказал Подоляк.
Ранее украинский врач Андрей Волянский высказался за немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
Анализ ситуации на Украине от ведущих экспертов "Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов
 
НовостиУкраинаРоссияСловакияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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