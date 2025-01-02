Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
Обсуждение переговоров о мире на Украине - это иллюзия, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк
"Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - считает он.
По его словам, исход войны, при котором Украина получит гарантии безопасности, которые несли бы "дополнительную угрозу военного сдерживания", с участием США, не имеет альтернатив.
"Россия должна понимать, что как только она начнет агрессию, в ответ она получит значительное количество ударов", — сказал Подоляк.
Ранее украинский врач Андрей Волянский высказался за немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
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