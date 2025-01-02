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Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине

Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине - 02.01.2025 Украина.ру

Соратник Зеленского назвал иллюзией переговоры о мире на Украине

Обсуждение переговоров о мире на Украине - это иллюзия, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк

2025-01-02T13:00

2025-01-02T13:00

2025-01-02T13:00

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"Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - считает он.По его словам, исход войны, при котором Украина получит гарантии безопасности, которые несли бы "дополнительную угрозу военного сдерживания", с участием США, не имеет альтернатив.Ранее украинский врач Андрей Волянский высказался за немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.Анализ ситуации на Украине от ведущих экспертов "Их мечта - убивать русских". "Мы уже в войне и хуже не будет". 2024 год в цитатах экспертов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, словакия, михаил подоляк, владимир зеленский, владимир путин