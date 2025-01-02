https://ukraina.ru/20250102/1060092227.html

Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ

Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ - 02.01.2025 Украина.ру

Зеленский - чемпион мира, но не в спорте. Илон Маск как "агент Кремля", Дания "на передовой войны" с РФ

В последнюю неделю года продолжались и даже множились скандалы, за развитием которых мы будем следить в 2025 году.

2025-01-02T13:58

2025-01-02T13:58

2025-01-02T13:58

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дания

сша

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дональд трамп

илон маск

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нато

северный поток

елена мурзина

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Их инициаторы - ступившие на дорогу троллинга и насмешки Дональд Трамп и Илон Маск. Но это - только кажущийся троллинг.Под иронией и лёгкой пикировкой основных "ньюсмейкеров" уходящего года заложены мины огромного действия. На будущий год, и дальше.Что мы обсудим сегодня?Сколько готов потратить Илон Маск на одну из партий Великобритании?В чём стал чемпионом мира Зеленский?Сколько стоит сжиженный газ из США, который купила Украина?Зачем премьер Дании закупила рыбные консервы?Ну а начнём с основной сенсации: Трамп хочет "присоединить" несколько соседних государств.Трамп, Маск и "суверенные страны"Мир в декабре изумленно наблюдал за новыми претензиями нового президента: Канаду, Гренландию, Мексику и Панамский канал Трамп хочет видеть в составе США.Одна только Канада - это, между прочим, увеличение территории США сразу в два раза.Добро пожаловать в новые Штаты Америки, губернаторы! Так Трамп обращается к суверенным руководителям суверенных стран.Панамский канал он хочет вернуть под юрисдикцию США, а Гренландию - купить у Дании.Панамский канал "подарил" Панаме президент Картер. С 2000 года канал стал полностью Панамским. Теперь эту сделку Трамп хочет повернуть назад.Гренландию Трамп хотел купить ещё во время первого президентства. И сейчас "делает предложение" Дании. Сможет ли Дания отказаться от этого "выгодного" предложения?Объявления Трамп сделал. Скоро узнаем, что будут эти страны предпринимать, чем собираются отвечать."Центр мира" - усадьба ТрампаМаск же сосредоточил свои усилия на двух странах Европы: Англии и Германии.В Германии он открыто вступил в агитацию за партию "Альтернатива для Германии".Маск уже опубликовал свою статью в газете "Вельт". Его тезисы: Германию спасет партия "АдГ".Надо только вдуматься в изнанку западной демократии и так называемой "свободы слова". Дело в "передовой демократической стране" было так.Статью Маска опубликовали в разделе "Мнения", где её ещё попробуй найди. Мнение самого богатого человека в мире скрывали, как могли.Одна из редакторов газеты уволилась, так как не смогла вынести мнение Маска.Редактор газеты опубликовал свое мнение рядом с мнением Маска, обвинив миллиардера в ксенофобии и антисемитизме (?).Мнение Маска уже наделало много шума в Германии. Это буквально взрыв всей политической повестки.Разумеется, "АдГ" - консерваторы, и "за традиционные ценности" как и Маск с Трампом.В Англии же Маск поддерживает "третью партию" Найджела Фараджа (она называется сейчас "Реформировать Соединенное королевство"), и обещает дать им на предвыборную кампанию 100 миллионов долларов.Это сумма огромная по меркам Англии. А Найджел Фарадж может победить и без этой помощи, он довольно популярен, и становится все популярнее. Его и называют "популистом". Разумеется, он евроскептик.И это, конечно, будет сенсация для Великобритании, где десятилетиями правили либо лейбористы, либо консерваторы.Лидер "третьей силы" Британии уже побывал в Мар-о-Лаго, где находится усадьба Трампа, сам Трамп называет теперь свой дом "центром мира".Илон Маск, как сообщают медиа США, уже просто поселился в Мар-о-Лаго, в одном из коттеджей. Чтобы не отлучаться никуда от "босса" в это важное время.Загвоздка только в том, что выборы в Англии ещё не скоро. Но их можно ускорить. Кризис власти налицо, внеочередные выборы могут объявить уже в этом году.А в Германии выборы пройдут, как известно, 23 февраля, уже меньше чем через два месяца.Интересно, будут ли обвинять Маска с Трампом во "вмешательстве в выборы"? Как в этом обвиняют, например, Россию, без всяких на то оснований.По крайней мере, "агентом Кремля" Илона Маска уже называют. Правда, непонятно, как Кремль сумел "купить" и чем нам удалось завербовать самого богатого человека в мире?Зеленский - чемпион мира. В чем? Это называется "Laundry", прачечнаяТот же Маск не забывает продолжать троллить Зеленского.Маск ответил на публикацию мема:"Не посылайте так много денег на Украину. Они могут отмывать только ограниченное количество средств."2,5 миллиарда опять отправила администрация Байдена на Украину."Зеленский провернул одно из величайших денежных ограблений всех времён", - написал пользователь сети Х."Чемпион всех времён" - добавил Илон Маск.Деньги, конечно, дойдут до Украины не все. Их благополучно поделят еще в США. Но и Зеленскому что-то перепадёт.А тем временем граждан на Украине ждёт неприятнейшее и очередное повышение цен: в 4 раза увеличится стоимость транспортировки газа.Это отдельный вид платежа, придуманный Зеленским и Ахметовым. "Транспортировку" должны оплачивать все без исключения, кто подключён к газовой системе.Даже при отсутствии потребления. Например, те 6 или 7 миллионов человек, которые Украину покинули, не живут в своих домах и газ не потребляют, за транспортировку всё равно должны платить.А ведь и газ скоро на Украине будет "как в Европе": свободный, не российский, раз в пять дороже.Почём газ?Украина с восторгом отчиталась: есть первая партия сжиженного газа. В Грецию прибыл газ происхождением из США. Структуры Ахметова заказали.Все счастливы: перемога!Правда, при этом никто не может добиться ответа на вопрос: почём же газ?На Украине в ответ помалкивают. Даже задавать такой вопрос в реалиях современной Украины - это "зрада".Тут надо тонко разбираться в терминологии. Закупка газа в США по фантастической цене - "перемога".Сомнения в целесообразности - "зрада".Так какая же цена?Можно примерно предположить.В пять - десять раз дороже, чем российский по трубам.А ведь следом дорожает электричество. Раньше мегаватт в Европе стоил от 10 евро, теперь "новая норма" - от 100 евро, отмечает "Форбс"."Зрада" и "перемога" - теперь для ЕвропыТаким образом, США решают две задачи. Подкорм собственного производителя (и очень существенный).Уничтожение промышленности в Европе, ведь таких цен не может выдержать ни один производитель.Трамп уже заявил, что Европа должна перейти на американский СПГ. И на американскую нефть. Это якобы "перемога" для Европы.В то же время, другой рукой, Трамп ставит Шольца на место, критикует его: почему не расследует взрыв Северных потоков? Это "зрада". Трамп даже отказался из-за этого от встречи с Шольцем.А третьей рукой (назовём это так) Трамп перекладывает на европейцев груз финансовой и военной поддержки Украины.Как же это просто, тупо и эффективно сделано.Тем более, если поставки по "украинской трубе " российского газа прекратятся. Тогда европейский рынок лишится 120 млрд кубов в год. Еще прибыль США!Причём цены будут расти, запустится "газовая спираль" спроса и предложения.Но это называется "увеличение энергетической безопасности".А вовсе не покупка втридорога газа из США в результате теракта на Северных потоках. И действий Украины, которая перекрывает трубу.Ну а Украина просто идёт в общем тренде. Будут платить США за газ в 5-10 раз больше.И ещё радоваться будут.Это, по украинской классификации, однозначная "перемога"!Дания должна отдать США Гренландию и ещё заплатить за этоА по поводу Гренландии уже пришло разъяснение от экс советника Трампа по нацбезопасности Роберта О"Брайена. Потрясающее. Всё говорят прямым текстом.Мы отберем у вас Гренландию, говорит Роберт. Но это не бесплатно! В смысле, Дания должна за это будет заплатить."Гренландия - это шоссе из Арктики в северную Америку. Русские и китайцы в Арктике повсюду. Королевство Дания владеет Гренландией, и у них есть обязательство защищать Гренландию. Если они не могут, то это будем делать мы. Но не бесплатно!""АВТОНОМИЯ Гренландии начинает приобретать все большее значение по мере потепления климата," - сказал Роберт.Всё же понятно? Автономия - то есть "цветная революция", к которой в Гренландии всё давно готово. Аборигены, правда, не хотели отсоединения от Дании. Но скоро захотят!"Дания находится на передовой войны против России и Китая", - сказал Роберт О"Брайен.Вот это поворот! А в Дании об этом знают?Да! И премьер Дании уже закупилась в местном магазине, опустошив запасы консервов (рыбных).Премьер Дании и рыбные консервыПремьер Дании Метте Фредериксен рассказала, что она запаслась рыбными консервами, чтобы было чем питаться три дня. Если нападёт Россия.На самом деле, на Данию (Гренландию) нападают пока что совершенно откровенно США. И учитывая военные базы НАТО (читай - США) на территории Гренландии, Дании придётся подчиниться. В той или иной форме.Но почему-то Фредериксен не рассказывает душераздирающие истории, как она собирается в Гренландии отражать нападение США.Сама Дания воинственно объявляет, что собирается арестовывать и даже брать на абордаж российский "теневой флот", как они это называют.Но боится Метте Фредериксен при этом почему-то России.Впрочем, о дальновидности и умении стратегически планировать свою собственную жизнь говорит сам этот план личного спасения, разработанный женщиной.Допустим, на три дня консервов хватит. А что потом?Метте вылезет из-под стола и пойдёт за бесплатной кашей к русской военно-полевой кухне? Или как она вообще всё это себе представляет?Все знают умение премьера Дании планировать. Во время пандемии именно она приняла решение убить 15 миллионов норок на фермах якобы из-за того, что животные были носителями коронавируса.Безумное решение. Потом выяснилось, что норки не были носителями, а премьер в принципе не имела права принимать такое решение.Почему эта женщина по прежнему управляет страной?Вот скоро примерно такой вопрос зададут Дональд Трамп и Илон Маск.Но не потому, что их не устраивает глупость премьера. Это как раз отлично. Но им нужна Гренландия.Панамский канал. Вся Канада.Поменять власть кое-где в Европе ещё.Вот такие планы на новый год. Посмотрим, что из этого получится у "властелинов из Мар-о-лаго".Первая часть статьи Ростислава Ищенко - Часы двенадцать бьют. Основные итоги мировой политики в 2024 году

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Елена Мурзина

эксклюзив, дания, сша, украина, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, нато, северный поток, елена мурзина