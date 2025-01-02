“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ - 02.01.2025 Украина.ру
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“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ
“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ - 02.01.2025 Украина.ру
“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ
Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной
2025-01-02T11:44
2025-01-02T11:44
новости
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курская область
харьков
вооруженные силы украины
генштаб
вс рф
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба РФ, заявил собеседник издания.“Когда это решение будет принято — мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем — очевидно”, — резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заметил, что для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двухкратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.А самое главное, уточнил Пинчук, нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы. Для этого нужны охваты и котлыПодробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, харьков, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, детали
Новости, Россия, Курская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ, детали

“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ

11:44 02.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области
Работа сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.

“Пока у нашего руководства есть вполне обоснованные опасения [по поводу масштабирования тактики ВС РФ], потому что подобных операций после Великой Отечественной войны никто не проводил. <...> Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров”, — отметил Онуфриенко.

По его словам, людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба РФ, заявил собеседник издания.
“Когда это решение будет принято — мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем — очевидно”, — резюмировал Онуфриенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заметил, что для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двухкратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
А самое главное, уточнил Пинчук, нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы. Для этого нужны охваты и котлы
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
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