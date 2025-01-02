https://ukraina.ru/20250102/1060044705.html

“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ

“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ - 02.01.2025 Украина.ру

“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ

Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной

2025-01-02T11:44

2025-01-02T11:44

2025-01-02T11:44

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба РФ, заявил собеседник издания.“Когда это решение будет принято — мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем — очевидно”, — резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заметил, что для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двухкратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.А самое главное, уточнил Пинчук, нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы. Для этого нужны охваты и котлыПодробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060036238.html

россия

курская область

харьков

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новости, россия, курская область, харьков, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, детали