“Подобных операций после ВОВ никто не проводил”: Онуфриенко об изменениях в стратегии ВС РФ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота сводного отряда разминирования МЧС РФ в Курской области
Переход к стратегическим наступательным операциям зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Пока у нашего руководства есть вполне обоснованные опасения [по поводу масштабирования тактики ВС РФ], потому что подобных операций после Великой Отечественной войны никто не проводил. <...> Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров”, — отметил Онуфриенко.
По его словам, людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба РФ, заявил собеседник издания.
“Когда это решение будет принято — мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем — очевидно”, — резюмировал Онуфриенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук заметил, что для успешного наступления должно совпасть несколько факторов: кратное превосходство в личном составе, обеспеченность средствами поражения и боеприпасами, а также двухкратное по скорости, чем у противника, восполнение резервов.
А самое главное, уточнил Пинчук, нужно изолировать район боевых действий, чтобы перекрыть врагу возможность восстанавливать ресурсы. Для этого нужны охваты и котлы
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