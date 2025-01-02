Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике - 02.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250102/1060091655.html
Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике
Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике - 02.01.2025 Украина.ру
Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике
Разрушения, которые претерпела энергосистема Украины в результате ударов российских военных в прошлом годы, стали самыми значительными за все время боевых действий. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
2025-01-02T10:44
2025-01-02T10:44
новости
украина
россия
молдавия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962918_130:102:1033:610_1920x0_80_0_0_acf8b1c0a7fbdfcfbb7ad95a8c546992.jpg
По его словам, изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось.Как сообщалось ранее, ВС России ха минувший год нанесли 1,5 тыс. ударов по военным целям на Украине.В ночь на 2 января Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдавию.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
украина
россия
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962918_59:0:992:700_1920x0_80_0_0_6684c34e860ab6ce9c68e7dc52e5d993.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, молдавия, евросоюз
Новости, Украина, Россия, Молдавия, Евросоюз

Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике

10:44 02.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / S. Hossein Alaei
- РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© commons.wikimedia.org / S. Hossein Alaei
Читать в
ДзенTelegram
Разрушения, которые претерпела энергосистема Украины в результате ударов российских военных в прошлом годы, стали самыми значительными за все время боевых действий. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось.
"Поэтому это действительно был самый тяжелый год с точки зрения энергосистемы", - сказал Галущенко.
Как сообщалось ранее, ВС России ха минувший год нанесли 1,5 тыс. ударов по военным целям на Украине.
В ночь на 2 января Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдавию.
Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
 
НовостиУкраинаРоссияМолдавияЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Набирают без разбора: пленные наемники рассказали о преступлениях ВСУ
10:44Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике
10:23Минобороны России отчиталось об ударах по военным объектам на Украине в прошлом году
09:58В ООН обвинили Украину в ограничениях религиозной свободы
09:28Украина открыла экспорт электричества в Молдавию
08:00Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*
08:00"У Штатов ничего нет": Крапивник рассказал, почему США отстали по гиперзвуку "на пару поколений"
07:11"Ярко выраженная оппортунистка": эксперт жестко раскритиковал Сару Вагенкнехт
07:00Дмитрий Дробницкий: Даже если Трамп посадит в Гуантанамо сторонников Киева, ВСУ хватит оружия на 2025 год
06:36Рожин объяснил, почему он против показательных ответов на эскалацию на Украине
05:15Рожин рассказал о "кумулятивном эффекте" от перемалывания кадровых частей ВСУ
04:44Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в России
04:20Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России
04:00Ищенко объяснил, зачем Запад пошел на убийство российского генерала
18:45"Пропавшая грамота". Почему главную новогоднюю премьеру украинского кино "положили на полку"
17:05Сальдо : украинцы бегут в Россию через страны Европы
16:23Шеремет: закрытый вентиль - месть Зеленского европейским партнерам
16:09"Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
15:51Украинский взгляд: опыт не впрок. Более 100 лет назад распался СССР, самое гуманное государство земли
15:37В Кишиневе тоже: Молдавия замерзает
Лента новостейМолния