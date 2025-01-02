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Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике

Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике - 02.01.2025 Украина.ру

Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетике

Разрушения, которые претерпела энергосистема Украины в результате ударов российских военных в прошлом годы, стали самыми значительными за все время боевых действий. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

2025-01-02T10:44

2025-01-02T10:44

2025-01-02T10:44

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По его словам, изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось.Как сообщалось ранее, ВС России ха минувший год нанесли 1,5 тыс. ударов по военным целям на Украине.В ночь на 2 января Украина начала экспортировать электроэнергию в Молдавию.Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС

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новости, украина, россия, молдавия, евросоюз