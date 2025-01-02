https://ukraina.ru/20250102/1060054189.html

Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА

Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА - 02.01.2025 Украина.ру

Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА

Ружье в борьбе с дроном — оружие последнего шанса. Прежде всего ВС РФ нужны подразделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-01-02T11:56

2025-01-02T11:56

2025-01-02T11:56

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По его словам, для бойцов ВС РФ надеяться в борьбе с БПЛА только на оружие — это крайняя мера.Он отметил, что это дает войскам РФ, борющимся против вражеских БПЛА, возможность закрыть небо над фронтом на ширину в несколько километров.На тему работы дронов и системы БПЛА в РФ в интервью изданию Украина.ру также рассуждал Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241030/1058476033.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, дроны, рэб, детали