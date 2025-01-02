Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА - 02.01.2025 Украина.ру
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Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА
Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА - 02.01.2025 Украина.ру
Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА
Ружье в борьбе с дроном — оружие последнего шанса. Прежде всего ВС РФ нужны подразделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-01-02T11:56
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По его словам, для бойцов ВС РФ надеяться в борьбе с БПЛА только на оружие — это крайняя мера.Он отметил, что это дает войскам РФ, борющимся против вражеских БПЛА, возможность закрыть небо над фронтом на ширину в несколько километров.На тему работы дронов и системы БПЛА в РФ в интервью изданию Украина.ру также рассуждал Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииПолный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241030/1058476033.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, дроны, рэб, детали
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА, дроны, РЭБ, детали

Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА

11:56 02.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ружье в борьбе с дроном — оружие последнего шанса. Прежде всего ВС РФ нужны подразделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По его словам, для бойцов ВС РФ надеяться в борьбе с БПЛА только на оружие — это крайняя мера.
"Прежде всего нам нужны подразделения радиоэлектронной разведки и РЭБ. Сначала РЭР определяет частоты, на которых летят вражеские дроны. Потом они, в соответствии с этими частотами, включают блоки РЭБ, перехватывают сигналы и давят управление этих дронов", — рассказал Садулаев.
Он отметил, что это дает войскам РФ, борющимся против вражеских БПЛА, возможность закрыть небо над фронтом на ширину в несколько километров.
На тему работы дронов и системы БПЛА в РФ в интервью изданию Украина.ру также рассуждал Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
Игорь Воронченко
30 октября 2024, 12:42
Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА Главный инспектор адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко успел вывезти свои вещи из здания украинского Генштаба до прилёта российского беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале экс-депутат украинского парламента и участник "АТО" Игорь Мосийчук*
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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