Ружье или РЭБ: военный волонтер ответил, что лучше использовать против вражеских БПЛА
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Ружье в борьбе с дроном — оружие последнего шанса. Прежде всего ВС РФ нужны подразделения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По его словам, для бойцов ВС РФ надеяться в борьбе с БПЛА только на оружие — это крайняя мера.
"Прежде всего нам нужны подразделения радиоэлектронной разведки и РЭБ. Сначала РЭР определяет частоты, на которых летят вражеские дроны. Потом они, в соответствии с этими частотами, включают блоки РЭБ, перехватывают сигналы и давят управление этих дронов", — рассказал Садулаев.
Он отметил, что это дает войскам РФ, борющимся против вражеских БПЛА, возможность закрыть небо над фронтом на ширину в несколько километров.
На тему работы дронов и системы БПЛА в РФ в интервью изданию Украина.ру также рассуждал Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии
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