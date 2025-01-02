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Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы

Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы - 02.01.2025 Украина.ру

Армии НАТО. Соотношение сил и угрозы

Прямое столкновение НАТО с Россией станет возможным тогда, когда на Западе убедятся в поражении Украины, невозможности применения РФ ядерного оружия и при ожидаемой на Западе нестабильности в российском госаппарате. В технической сфере НАТО значительно превосходит ВС РФ в т.ч. из-за зависимости российской ВПК от импортных комплектующих

2025-01-02T15:11

2025-01-02T15:11

2025-01-02T15:13

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Соотношение сил. ТехникаФормальное превосходствоЧисто статистическое соотношение сил производит печальное впечатление. Разумеется, совместный потенциал стран НАТО намного больше потенциала России. В то же время очевидно, что даже европейские члены НАТО не смогут (и не захотят) сосредотачивать все силы против России, упуская из вида другие операционные направления. Тем более это относится к США.С другой стороны, Россия, учитывая протяжённость границ, тоже не будет сосредоточивать на Западе всю военную технику. Например, в 1941 году из примерно 25 тыс. танков в западных округах находилось около 10 тыс. (40%).Более вероятно, что в конфликт на стороне Украины могут вмешаться две другие страны "Люблинского треугольника" (Польша и Литва), а НАТО в целом вмешается только в случае опасности для сохранения их государственности или применения Россией ядерного оружия.Для начала немного статистики.Авиация:Танки:Артиллерийских систем, включая САУ и РСЗО:Итого:По авиации у возможной западной коалиции значительное превосходство, даже совместные силы Польши, Литвы и Украины сопоставимы с возможностями ВКС России. Нельзя не отметить, что за время СВО российская авиация, имея абсолютное превосходство, не смогла завоевать господство в воздухе. Правда, такой задачи перед ней, по всей видимости, не ставили.По танкам Россия превосходства над НАТО не имеет, но имеет превосходство над Польшей-Литвой-Украиной.Лучше ситуация в артиллерии, где у России есть паритет с НАТО и превосходство над силами "Люблинского треугольника".Силы ядерного сдерживанияТочное количество ядерного оружия, находящегося в распоряжении каждой страны, является государственной тайной. На начало 2023 г. девять стран обладали примерно 12500 боеголовками. Из них более 9500 находятся на военных складах и около 3800 развернуты в составе оперативных сил. Порядка 2000 боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности.США и РФ в совокупности обладают приблизительно 89% мирового запаса ядерного оружия и 86% доступных для использования боеголовок.Россия. На 5 февраля 2018 года (по ДСНВ-3) объемы стратегических наступательных вооружений России составляли: 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и ТБ (тяжелых бомбардировщиков); 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) и Федерации американских ученых (FAS) к началу 2022 г. у России было 5977 ядерных боеголовок, в т.ч. 1588 развернутых на боеготовых носителях и 2889 законсервированных.РВСН и ВКС РФ обладают: пятью типами МБР ("Ярс", "Сатана", "Тополь-М", "Сармат", "Авангард"), десятью атомными подлодками с баллистическими ракетами дальностью поражения в 8 тыс. км, бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95 с крылатыми ракетами Х-55, а также тактическими ядерными средствами.Ядерным оружием обладают три страны НАТО: США, Великобритания и Франция.США. Летом 2022 г., по данным SIPRI, Пентагон имел 5428 ядерных зарядов, из них 1744 оперативно развернутых и 1964 резервных ядерных боеголовок. В распоряжении ВВС и ВМС США находятся: 400 МБР шахтного базирования Minuteman III (50 шахт в резерве), примерно 200 тактических зарядов для бомб В61-3 и В61-4 (половина находится на базах в Европе и Турции), около 300 боеголовок для бомбардировщиков В-2А (20 шт.) и В-52Н (87 шт.), более 480 резервных боеголовок для бомб и крылатых ракет, 14 стратегических субмарин класса Ohio с баллистическими ракетами Trident II (8 в Тихом океане, 6 — в Атлантике).Франция. По данным SIPRI в июне 2022 года общий запас ядерных боеголовок Франции составлял 290 шт., из них число развернутых — 280 шт., резервных — 10 шт. Большая часть размещена на атомных ракетных субмаринах типа Triomphant, которые используют ракету M51 дальностью от 8 до 10 тыс. км. Остальной ядерный арсенал находится на истребителях Rafale B (2 эскадрильи, до 40 самолетов), вооруженных сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A (дальность до 500 километров). Истребители Rafale M и авианосец R91 Charles de Gaulle в мирное время не оснащены ядерным вооружением, но могут использовать те же ракеты ASMP-A.Великобритания. По данным SIPRI, всего у Великобритании имеется 180 развернутых боеголовок и 60 резервных. Развернутые находятся на 4-х атомных подводных лодках с баллистическими ракетами Vanguard на военно-морской базе Clyde в Шотландии. Кроме того, в резерве у Великобритании есть взятые в лизинг у США ракеты подводных лодок Trident II, которые хранятся на американской военно-морской базе Kings Bay. Часть функций по обеспечению ядерной безопасности Соединенного королевства передана США.Таким образом, в ядерном вооружении у России и НАТО сохраняется примерный паритет.Качество вооружений и технологии управленияТеперь, сравнив данные в общем виде, вспомним, что существует ложь, наглая ложь и статистика. И это тот самый случай.Во-первых, сама по себе эта статистика совершенно недостоверна, поскольку все эти данные имеют динамический характер. В особенности это относится к России, которая ведёт активные боевые действия и, соответственно, несёт потери. Количество техники меняется постоянно по довольно сложной схеме: часть уничтожается, часть отбывает на ремонт, часть – возвращается с ремонта, кроме того, в войска прибывает новая и снятая с хранения техника. В несколько меньшей степени это касается Польши – она ведёт большую программу перевооружения, передав Украине значительную часть имевшего вооружения советского образца (в т.ч. – собственного производства). Причём получение заказанных в США и Южной Корее вооружений только ожидается, дефицит оружия в армии замещается размещением вооружений стран-союзников.Во-вторых, в статистике, естественным образом не учитываются качественных характеристики вооружений. Допустим, большая часть танков, применяемых на Украине, относятся к поколениям 3 и 3+ (Т-64 и Т-72 разных модификаций), но с обеих сторон применяются также танки поколения 2+ (российские Т-62М) и даже 1+ (украинские Т-55S, на железных дорогах были зафиксированы снятые с хранения российские Т-54/55). У всех этих машин совершенно разная устойчивость к противотанковым средствам противника, а танки первого и второго поколения не способны вести бой с танками третьего и четвёртого поколений.Не столь очевидна и ситуация в артиллерии – опыт СВО показывает, что, имея преимущество в весе залпа, российская артиллерия проигрывает в точности. Соответственно, даже на украинском ТВД преимущество Россия имеет скорее психологическое.Надо также иметь в виду, что у стран НАТО качественно иное зенитное вооружение, чем у ВСУ, потому способности российских войск наносить эффективные удары в глубину вражеской территории будут ограничены. При этом российские системы ПВО и РЭБ имели возможность адаптироваться к западным ракетным системам (этот фактор – одна из причин отказа США поставлять дальнобойные ракеты Украине).В-третьих, результаты противостояния определяются не столько непосредственным соотношением техники, а технологиями управления, связи, разведки, снабжения и т.п. Собственно, успехи ВСУ на настоящий момент объясняются именно превосходством в этих сферах. Тут нам пришлось столкнуться с армией НАТО "на минималках" (хотя есть все основания полагать, что армии НАТО "на максималках" во многих случаях будут ВСУ существенно уступать – просто из-за отсутствия боевого опыта).Согласно докладу британского аналитического центра Royal United Services Institute(RUSI) от 19 мая 2023 г. по результатам года СВО, в российской армии обнаружены такие слабые стороны:Однако отмечены и сильные стороны:Что будет, если воевать "по глобусу"В смысле технологий управления все проблемы хорошо известны, но, увы решить их чрезвычайно тяжело. С точки зрения чисто технической западные военные имеют гаджеты, на которых отражается весь объём тактической информации. Т.е. командиру в бою приходится не угадывать действия противника и местонахождение своих частей, а реагировать на наблюдаемую ситуацию, что, понятно, намного проще. Здесь проблема техническая – командиров нужно оснастить планшетами с соответствующим программным обеспечением. Это худо-бедно делается.С точки зрения психологической большая проблема состоит в том, что ряд командиров и работающих в штабах экспертов (представителей военных ВУЗов) новые технические реальности не понимают и не принимают. Хотя в нынешних реалиях рисовать стрелочки на бумажных картах это, буквально, "воевать по глобусу" – совсем другой уровень информации.С точки зрения организационной всё хуже. Западные армии построены на доверии к младшему командному составу – ему ставят задачу, дают средства и требуют выполнения. В российской армии каждый шаг младшего командира контролируется, а средств ему не дают – как бы чего не вышло. Потому, в частности, постоянно запаздывает артиллерийская и авиационная поддержка – согласование должно пройти через штаб. С другой стороны, младший командир не всегда способен управлять своим подразделением. Эту проблему в натуре мы видели в Белгородской области, где на передовой руководство осуществлял генерал-полковник Лапин, а командиры среднего звена командовали из тыла. Решение этой проблемы должно быть комплексным, но оно невозможно без радикальных изменений кадровой политики в МО.Проблема со связью общеизвестна – если во время крымской операции 2014 г. Россия продемонстрировала высочайший уровень координации действий благодаря отличной связи, то в 2022 г. от этого великолепия остались только станции "Азарт" с известными их недостатками. В результате солдаты на фронте вынуждены пользоваться китайскими рациями и мобильными телефонами (последние официально запрещены, но в реальности отказ от них означает отсутствие связи) которые не имеют защиты, легко пеленгуются и наводят на себя артиллерийский огонь. Сейчас проблема стоит не так остро, но превосходство стран НАТО в этой сфере сохраняется.Ситуация в сфере разведки по сравнению с началом СВО, когда удары, нередко, наносились "по карте", существенно изменилась в лучшую сторону, но отставание очевидно. В первую очередь это относится к спутниковой группировке. Спутники НАТО, которые многократно превосходят по численности российские, сейчас работают на интересы ВСУ, так что размер опасности российское командование должно понимать. Кстати, вполне вероятно, что в случае начала конфликта с НАТО Россия свою спутниковую группировку вообще потеряет (существует, правда, точка зрения, что это будет "красная линия", но мы к этому термину относимся скептически).Проблема дефицита специальных самолётов разведки и целеуказания стоит очень остро, при том, что Украина, например, не имеет самолётов AWACS (что налагает очень значительные ограничения на использование F-16, когда они появятся у Украины). В случае конфликта со странами НАТО, ВКС России столкнутся со значительным превосходством противника именно за счёт преимуществ в разведке и целеуказании.Первоначальное отставание России в БПЛА на настоящий момент несколько сглажено, но в случае с вступлением в войну стран НАТО, мы столкнёмся с новыми вызовами, в частности – с массовым использованием тяжёлых разведывательных и ударных БПЛА. Сейчас они используются на периферии (можно вспомнить инцидент с MQ-9 Reaper 14 марта). Насколько повлияет на картину боёв массовое использование таких БПЛА, пока непонятно. Как минимум, они загрузят российскую ПВО.Относительно снабжения российской армии на определённом этапе говорилось, что логистика находится на уровне I Мировой войны. Сейчас об этом уже не говорят – логистика отрегулировалась, длинные колонны снабжения ушли в прошлое, HIMARS научили не делать больших складов и т.п. Вопрос относительно того, умеют ли то же самое делать армии стран НАТО, актуален – сейчас, например, польская армия начинает разворачивать склады вблизи белорусской границы. По словам специалистов, больше всего они напоминают мишени, тем более что именно на этом направлении комплексы Patriot не развёрнуты. Но, в целом украинская система снабжения изначально выглядела более совершенной.ВЫВОДЫАгрессия НАТО против России: возможные сценарии и основные угрозыСтепень возможности перехода НАТО к полномасштабной агрессии против России будет определять ситуация в зоне СВО.Воевать с Россией посредством УкраиныСейчас в отношениях между Западом и Россией основополагающими являются два взаимосвязанных момента. Первое: целью западных стратегов является нанесение РФ стратегического поражения, и никакой иной исход их не устраивает. Под этим подразумевается возможность достичь ситуации, в рамках которых Москва будет вынуждена выполнить либо все ключевые условия её оппонентов, либо их большую часть. И второе: до того Запад не пойдёт ни на какие компромиссы с РФ.На данный момент США, Британия, ЕС и их союзники в своём военном противостоянии с Россией сделали основную ставку на Украину. Они воюют с РФ посредством ВСУ – именно с этой целью последние создавались в их нынешнем виде, укомплектовывались и в массовом порядке снабжались западными образцами вооружения. На сегодняшний день ВСУ, как принято считать, завершают подготовку к масштабному наступлению. Однако, судя по публикациям в западных СМИ и высказываниям западных политиков, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе уже не уверены в том, что Киев сможет достичь серьёзного военного успеха.В идеале под таковым подразумевался переход под контроль ВСУ всех российских регионов, которые Запад считает принадлежащими Украине, включая Крым. Основная часть подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации, должна либо отступить, либо оказаться в окружении и быть полностью разгромленной. После этого станет очевидным, что Россия не может продолжать военные действия, которые могут быть перенесены уже на её "международно признанную территорию".Мирные переговоры будут проводиться на условиях Запада и Украины, их итоги могут быть очень разными, однако очевидно, что по престижу российской власти будет нанесён тяжелейший удар. От России с большой долей вероятности начнут отворачиваться все страны, которые продолжают поддерживать с ней политические и, что важнее, экономические связи. Ни на какой статус "полюса" в новом "многополярном мире" претендовать уже не получится. Более того, обвальное падение репутации власти способно привести к масштабному внутриполитическому кризису с абсолютно непредсказуемыми последствиями.Но и в Америке, и в Европе многим уже стало очевидно, что наступление ВСУ может и не достичь стратегического успеха. Более того, его провал может полностью передать стратегическую инициативу в руки ВС РФ. Теоретически ВСУ могут вообще отказаться от начала операции, осознав её бесперспективность, или же постепенно свернуть её, столкнувшись с ожесточённым сопротивлением, делающим невозможным прорыв фронта. В этом случае, вероятно, Запад будет склонять Киев к фактической заморозке конфликта. Но сделано это будет отнюдь не для того, чтобы закончить боевые действия, а для того, чтобы максимально накачать Украину оружием, включая боевую авиацию, и при этом продолжить экономическую войну с Россией с целью лишить её возможности обеспечивать ВС РФ всем необходимым. После этого новое масштабное украинское наступление станет лишь вопросом времени.Иными словами, при реализации большинства сценариев Запад и НАТО продолжат воевать с Россией украинскими руками.Есть слона по частямНо в каком случае Североатлантический альянс или отдельные входящие в него страны могут принять решение о собственном участии в конфликте? Сделано это может быть в том случае, если в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе одновременно решат, что: а) военный конфликт с Россией должен в любом случае продолжаться; б) ВСУ не справляются с возложенной на них задачей и терпят поражение; в) Россия не применит ядерное оружие.Одной из основных черт нынешнего противостояния с самого его начала была своеобразная этапность. Запад наращивал военную поддержку Украины постепенно. Изначально ВСУ передавались в основном лёгкие образцы вооружения (ручные противотанковые комплексы, гранатомёты, ПЗРК, и т.д.), а также средства защиты, обмундирование, сухпайки, аптечки и пр. В итоге дело дошло до современных танков, РСЗО, планирующих авиабомб, боевой авиации и тактических ракет. При этом на Западе неоднократно говорили, что это стало возможным потому, что Россия в связи с происходящим не пошла на серьёзную эскалацию и фактически "привыкла" к тому, что поставки Киеву тяжёлых образцов западного оружия приобрели системный характер. Исходя из этого, можно предполагать, что НАТО, если оно всерьёз захочет втянуться в конфликт, будет делать это поэтапно.В качестве авангарда, по всей видимости, будут использоваться польские и румынские части. Можно предположить, что будет реализован уже озвученный ранее сценарий, при котором польские вооружённые формирования зайдут на запад Украины официально с целью замены дислоцирующихся там подразделений ВСУ с тем, чтобы они могли отбыть на фронт. То, что перспектива российского наступления с территории Белоруссии, которое теоретически могло бы угрожать этому району, сейчас отсутствует, не столь важно – формальная причина в данном случае не будет играть главной роли. Силы польско-румынской коалиции, скорее всего, будут действовать под украинским флагом под видом "добровольческих частей" или какого-то их аналога – по крайней мере, на данном этапе.Очевидно, что НАТО в ближайшей перспективе всё же не готово к открытому столкновению с Россией и не ищет его – об этом, в частности, свидетельствует нежелание незамедлительно принять Украину в состав альянса, распространив на неё, таким образом, пятую статью его устава. Поэтому на данном этапе альянс ограничится участием контингента из нескольких стран Восточной и Южной Европы под украинским флагом.Целью данных формирований будет укрепление "второй линии" ВСУ, которые по-прежнему будут выполнять роль основной ударной силы. Польских и румынских военнослужащих под видом наёмников в зоне СВО хватает и сейчас, и таким образом их присутствие будет легализовано.Что касается их боевых возможностей, то представляется очевидным, что им будет предоставлена вся необходимая тяжёлая техника западного производства, и, что важнее, они будут полностью подключены к натовской системе управления войсками, снабжены новейшими системами связи, и т.д. Польша и так обладает более 240 танками Leopard 2, в том числе новейших модификаций. Польская авиация (в распоряжении Варшавы имеется более 30 F-16) вряд ли будет использоваться, по крайней мере на первом этапе. А сухопутные части ВС Польши будут выполнять скорее вспомогательные функции: основная тяжесть боевых действий продолжит лежать на плечах ВСУ. Дальнейшее будет зависеть от результата: если поддерживаемые коалицией украинские части добьются оперативного успеха, то в дело могут быть введены и другие формирования НАТО, причём уже в открытую.Ещё одним возможным сценарием станет вторжение польских "добровольцев" не на Украину, а в Белоруссию, и на этот раз в происходящем могут принять участие прибалтийские "коллеги". Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак неспроста упомянул такую возможность: подобные планы в любом случае должны были обсуждаться внутри Североатлантического альянса. Этот вариант выглядит даже более предпочтительным: у России может не хватить сил держать ещё один фронт, а реальная готовность ВС Белоруссии защищать свою территорию в случае серьёзного вторжения – вопрос дискуссионный. При этом Москва окажется перед дилеммой: защищать своего официального союзника, с которыми она связана военными обязательствами, истратив на это драгоценные резервы, или оказать ему лишь ограниченную помощь, тем самым поставив Белоруссию на грань военного поражения, оккупации и установления марионеточного антироссийского режима. Несомненно, переход Белоруссии под контроль противников России не только создаст для неё сильнейшую военную угрозу, но и самым непосредственным образом повлияет на внешнеполитический статус Москвы. Говоря проще, это будет удар невероятной силы, от которого вряд ли удастся быстро оправиться.Одновременно с этим ВС Румынии (опять же, под видом "добровольцев") по договорённости с властями Молдавии могут совместно с ВСУ нанести удар по Приднестровью. У России сейчас нет возможности отправить на помощь Тирасполю сухопутные части, поэтому операция на данном направлении имеет все шансы на успех. Потеря ПМР тоже станет тяжелейшим поражением Москвы.Таким образом, на данный момент НАТО в лице своего европейского командования (которым руководит американский генерал), с одной стороны, будет стараться избегать открытого столкновения с Россией, а с другой – всё сильнее испытывать её на прочность, постепенно усиливая своё участие в происходящем. Основной ареной по-прежнему останется зона украинского конфликта, в который, помимо Польши и Румынии, могут быть вовлечены такие страны, как Литва, Чехия, Хорватия и некоторые другие государства Восточной и Юго-восточной Европы. Если их действия приведут к успеху, под которым можно подразумевать вытеснение России со всех её новых территорий (или с их большей части), а также из Крыма, следующим этапом может быть уже полномасштабная агрессия, осуществляемая силами всего альянса и ставящая своей целью оккупацию РФ с её последующим расчленением или установление в Москве марионеточной власти, полностью управляемой извне. Однако это произойдёт лишь тогда, когда на Западе будут уверены в полном параличе российской государственности, что сделает руководство РФ неспособным к принятию необходимых для таких случаев политических и военных решений. Соответственно, США, Британия, ЕС и их союзники будут стараться, насколько возможно, подталкивать ситуацию именно к этому.Призрачные угрозыВ данной публикации нет смысла описывать весь арсенал средств, который может быть использован вооружёнными силами и спецслужбами западных стран, если они решатся на коллективную агрессию в отношении РФ. В ход пойдут и кибератаки, и попытки нанести максимальный ущерб инфраструктуре, и психологические операции, и, разумеется, применение всех средств поражения, кроме ядерных. Интереснее примеры возможных провокаций, целью которых будет прощупывание силы и интенсивности реакции России.В качестве одного из таких примеров следует упомянуть возможность перекрытия Финского залива, о котором ранее упоминали власти Эстонии. Напомним, в начале текущего года эстонское правительство поручило рассмотреть вопрос введения "прилежащей зоны" у своего побережья, что теоретически даёт возможность перекрыть российскому Балтийскому флоту выход в Балтику, или, по крайней мере, начать обставлять предоставление этого выхода различными условиями. Кроме этого, НАТО может заблокировать Калининградскую область и перекрыть Северный морской путь, выведя на него серьёзную морскую группировку, состоящую из кораблей всех стран, имеющих отношения к Арктике — в первую очередь, США.По всем вышеперечисленным направлениям НАТО проводит регулярные учения: в частности, с 29 мая на севере европейского континента проходят маневры Arctic Challenge.И это если не говорить о российском "мягком подбрюшье" в виде Казахстана и лежащей за ним Средней Азии. Однако формирования НАТО напрямую здесь задействованы по понятным причинам не будут. В отличие от Закавказья, поскольку Турция тоже является членом НАТО, и Анкара, учитывая её неоосманистские устремления, может иметь виды на российский Кавказ и Поволжье.Особый интерес представляет собой позиция Китая. Известно, что Пекин на дипломатическом уровне в целом поддерживает Россию, однако в контексте СВО он официально не присоединяется ни к одной из сторон, сосредотачивая усилия на миротворчестве. КНР, очевидно, также не оказывает РФ никакой военной помощи (речь прежде всего идёт об организации поставок боеприпасов) – а она могла бы серьёзно повлиять на ход боевых действий. Очевидно, что Китай решает проблему повышения своего внешнеполитического статуса, при этом стараясь избегать прямого противостояния с ведущими западными странами. Однако поражение РФ многократно усилит риски, с которыми сталкивается Китай. Без сомнения, смяв Россию, коллективный Запад полностью сосредоточится на том, кого он считает своим основным соперником. Поэтому есть основания предполагать, что на первых же этапах вовлечения НАТО в конфликт Китай всё же начнёт оказывать России поддержку с помощью поставок боеприпасов и летальных видов оружия – прежде всего, БПЛА. По мере развития противостояния степень участия КНР в нём будет возрастать.ВЫВОДЫО том, что в это время происходит в арктическом регионе в статье "Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?"

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нато, польша, украина, война, эксклюзив