Главное за 2024 год: Украина.ру подводит итоги и раздаёт номинации. Не пропустите! - 02.01.2025 Украина.ру
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Главное за 2024 год: Украина.ру подводит итоги и раздаёт номинации. Не пропустите!
Главное за 2024 год: Украина.ру подводит итоги и раздаёт номинации. Не пропустите! - 02.01.2025 Украина.ру
Главное за 2024 год: Украина.ру подводит итоги и раздаёт номинации. Не пропустите!
В спецвыпуске Украина.ру мы собрали для вас самые значимые политические моменты, произошедшие в мире в 2024 году, а также спортивные, экономические и культурные мероприятия.
2025-01-02T15:30
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Каждое событие попало в отдельную номинацию нашего обзора. Смотрите - и вспоминайте вместе с нами. Ну и, конечно же, пишите, что в этом году стало знаковым лично для вас.00:31 - Выборы года; 01:50 - Покушение года; 02:45 - Переворот года; 03:29 - Путч года; 04:02 - Убийство года; 04:56 - Катастрофа года; 05:34 - Погромы года; 06:16 - Игры года; 07:41 - Открытие года; 08:21 - Саммит года. *в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ #Итоги #2024 #номинации #Путин #Трамп #Фицо #выборы #Санду #Молдавия #Молдова #РФ #Россия #ЕС #Европа #Украина #президент #Румыния #Словакия #Раиси #БлижнийВосток #Париж #Франция #Макрон #голосование #США #покушение #убийсво #трагедия #ОлимпийскиеИгры #ИгрыБудущего #Казань #БРИКС #экономика #политика #Турция #Израиль #Ливан #Бейрут #теракты #Асад #Сирия #олимпиада #переворот #ЮнСокЁль #Корея #ЮжнаяКорея #Сеул #путч #спорт #Алеппо #Дамаск #Хама #Хомс #ХАМАС #инаугурация #Пезешкиан #Иран #Хезболла #Раиси #вертолёт #Азербайджан #погромы #Британия #Лондон #Сена #НотрДамдеПари #саммит #премьер #рейтинг Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/ Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, молдавия, украина, украина.ру, ес, брикс, видео
Видео, Россия, Молдавия, Украина, Украина.ру, ЕС, БРИКС

Главное за 2024 год: Украина.ру подводит итоги и раздаёт номинации. Не пропустите!

15:30 02.01.2025
 
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В спецвыпуске Украина.ру мы собрали для вас самые значимые политические моменты, произошедшие в мире в 2024 году, а также спортивные, экономические и культурные мероприятия.
Каждое событие попало в отдельную номинацию нашего обзора. Смотрите - и вспоминайте вместе с нами. Ну и, конечно же, пишите, что в этом году стало знаковым лично для вас.
00:31 - Выборы года;
01:50 - Покушение года;
02:45 - Переворот года;
03:29 - Путч года;
04:02 - Убийство года;
04:56 - Катастрофа года;
05:34 - Погромы года;
06:16 - Игры года;
07:41 - Открытие года;
08:21 - Саммит года.
*в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#Итоги #2024 #номинации #Путин #Трамп #Фицо #выборы #Санду #Молдавия #Молдова #РФ #Россия #ЕС #Европа #Украина #президент #Румыния #Словакия #Раиси #БлижнийВосток #Париж #Франция #Макрон #голосование #США #покушение #убийсво #трагедия #ОлимпийскиеИгры #ИгрыБудущего #Казань #БРИКС #экономика #политика #Турция #Израиль #Ливан #Бейрут #теракты #Асад #Сирия #олимпиада #переворот #ЮнСокЁль #Корея #ЮжнаяКорея #Сеул #путч #спорт #Алеппо #Дамаск #Хама #Хомс #ХАМАС #инаугурация #Пезешкиан #Иран #Хезболла #Раиси #вертолёт #Азербайджан #погромы #Британия #Лондон #Сена #НотрДамдеПари #саммит #премьер #рейтинг
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643/
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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