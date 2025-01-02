https://ukraina.ru/20250102/1060091938.html

Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире

Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире - 02.01.2025 Украина.ру

Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире

Риторика, которая призывает продолжать боевые действия до возврата потерянных территорий или до капитуляции России, губительна для Украины. Об этом заявил харьковский иммунолог, главврач и основатель одной из частных клиник Андрей Волянский.

2025-01-02T12:16

2025-01-02T12:16

2025-01-02T12:16

новости

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053515058_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_e3efd5b9652a69f5e6a061240d229e15.jpg

По его словам, огромное количество политиков, экспертов, блогеров и комментаторов непоколебимо уверены в необходимости продолжения Украиной боевых действий и навязывают эту непоколебимую уверенность зрителям или слушателям.Спокойствие, с которым предлагается продолжать массовое ежедневное жертвоприношение ужасает, так как в 2024 году ВСУ только отступали и теряли сотни жизней. Врач отметил, что российский мобилизационный потенциал втрое выше украинского, а мотивированность и эффективность призыва в Украине "остаются под вопросом". Численность же российской армии только растет.Кроме того, Украину ждут серьезные экономические потери из-за остановки транзита газа. Это означает риск ухудшения отношений с Венгрией и Словакией, а также возможные удары по газовой инфраструктуре Украины.Поскольку новая администрация США намерена остановить конфликт, основания для начала переговоров есть, уверен Волянский.Прогнозы на 2025 год "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики

украина

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины