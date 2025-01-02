Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПострадавший в ходе боев квартал Юбилейный в Авдеевке
Риторика, которая призывает продолжать боевые действия до возврата потерянных территорий или до капитуляции России, губительна для Украины. Об этом заявил харьковский иммунолог, главврач и основатель одной из частных клиник Андрей Волянский.
По его словам, огромное количество политиков, экспертов, блогеров и комментаторов непоколебимо уверены в необходимости продолжения Украиной боевых действий и навязывают эту непоколебимую уверенность зрителям или слушателям.
Спокойствие, с которым предлагается продолжать массовое ежедневное жертвоприношение ужасает, так как в 2024 году ВСУ только отступали и теряли сотни жизней. Врач отметил, что российский мобилизационный потенциал втрое выше украинского, а мотивированность и эффективность призыва в Украине "остаются под вопросом". Численность же российской армии только растет.
"После освобождения востока Харьковской области и Херсона осенью 2022 года возврата наших территорий в течение более, чем двух лет нет. Плацдармы возле Роботино в Запорожской области и вокруг Суджи на Курщине слишком малы. Динамика осени-зимы 2024 года неутешительна. Ежемесячные потери более 500 квадратных километров", - пишет Волянский.
Поскольку новая администрация США намерена остановить конфликт, основания для начала переговоров есть, уверен Волянский.