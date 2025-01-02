Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире - 02.01.2025 Украина.ру
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Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире
Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире - 02.01.2025 Украина.ру
Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире
Риторика, которая призывает продолжать боевые действия до возврата потерянных территорий или до капитуляции России, губительна для Украины. Об этом заявил харьковский иммунолог, главврач и основатель одной из частных клиник Андрей Волянский.
2025-01-02T12:16
2025-01-02T12:16
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По его словам, огромное количество политиков, экспертов, блогеров и комментаторов непоколебимо уверены в необходимости продолжения Украиной боевых действий и навязывают эту непоколебимую уверенность зрителям или слушателям.Спокойствие, с которым предлагается продолжать массовое ежедневное жертвоприношение ужасает, так как в 2024 году ВСУ только отступали и теряли сотни жизней. Врач отметил, что российский мобилизационный потенциал втрое выше украинского, а мотивированность и эффективность призыва в Украине "остаются под вопросом". Численность же российской армии только растет.Кроме того, Украину ждут серьезные экономические потери из-за остановки транзита газа. Это означает риск ухудшения отношений с Венгрией и Словакией, а также возможные удары по газовой инфраструктуре Украины.Поскольку новая администрация США намерена остановить конфликт, основания для начала переговоров есть, уверен Волянский.Прогнозы на 2025 год "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
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новости, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

Украинский врач призвал остановить "массовое жертвоприношение" и начать переговоры о мире

12:16 02.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Риторика, которая призывает продолжать боевые действия до возврата потерянных территорий или до капитуляции России, губительна для Украины. Об этом заявил харьковский иммунолог, главврач и основатель одной из частных клиник Андрей Волянский.
По его словам, огромное количество политиков, экспертов, блогеров и комментаторов непоколебимо уверены в необходимости продолжения Украиной боевых действий и навязывают эту непоколебимую уверенность зрителям или слушателям.
Спокойствие, с которым предлагается продолжать массовое ежедневное жертвоприношение ужасает, так как в 2024 году ВСУ только отступали и теряли сотни жизней. Врач отметил, что российский мобилизационный потенциал втрое выше украинского, а мотивированность и эффективность призыва в Украине "остаются под вопросом". Численность же российской армии только растет.

"После освобождения востока Харьковской области и Херсона осенью 2022 года возврата наших территорий в течение более, чем двух лет нет. Плацдармы возле Роботино в Запорожской области и вокруг Суджи на Курщине слишком малы. Динамика осени-зимы 2024 года неутешительна. Ежемесячные потери более 500 квадратных километров", - пишет Волянский.

Кроме того, Украину ждут серьезные экономические потери из-за остановки транзита газа. Это означает риск ухудшения отношений с Венгрией и Словакией, а также возможные удары по газовой инфраструктуре Украины.
Поскольку новая администрация США намерена остановить конфликт, основания для начала переговоров есть, уверен Волянский.
Прогнозы на 2025 год "Влажные мечты" украинского ГУР накануне идеального шторма. Что ждут от 2025-го года эксперты и политики
 
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