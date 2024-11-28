Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов - 28.11.2024 Украина.ру
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Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов - 28.11.2024 Украина.ру
Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников
2024-11-28T08:25
2024-11-28T08:25
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"По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить ряд противотанковых средств из запасов США для сдерживания наступающих российских войск, в том числе наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS", - говорится в материале.В пакет также могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня.Один из чиновников заявил, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить уже в следующий понедельник. Содержимое и размер пакета могут измениться, указывает агентство.В то же время издание Defense News пишет, что решения Байдена по помощи Украине не помогут, а ухудшат положение ВСУ."Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении", - говорится в публикации.О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, киев, джо байден, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Новости, Киев, Джо Байден, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО

Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов

08:25 28.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 миллионов долларов для Киева, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников
"По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить ряд противотанковых средств из запасов США для сдерживания наступающих российских войск, в том числе наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS", - говорится в материале.
В пакет также могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня.
Один из чиновников заявил, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить уже в следующий понедельник.
Содержимое и размер пакета могут измениться, указывает агентство.
В то же время издание Defense News пишет, что решения Байдена по помощи Украине не помогут, а ухудшат положение ВСУ.
"Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении", - говорится в публикации.
О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДжо БайденСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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