https://ukraina.ru/20241128/1059262804.html

Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину

Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину - 28.11.2024 Украина.ру

Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину

Украина может держаться еще долго, пока не опустится до уровня беднейших стран Африки. Если по Украине все же прилетит тактическое ядерное оружие, там точно начнется конкретный "Сталкер". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T05:00

2024-11-28T05:00

2024-11-28T05:00

новости

украина

приднестровье

африка

бедность

война

ядерное оружие

запад

гражданская война

сво

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При вялотекущем сценарии Украина может держаться довольно долго, пока не опустится до уровня беднейших стран Африки с болезнями и голодом, а потом там начнется гражданская война всех против всех, рассказал эксперт.Российская армия будет еще долго прогрызать украинскую оборону в разных местах. Запад продолжит давать Киеву оружие. И даже когда войска возьмут под контроль всю территорию, многочисленные диверсанты будут подпитываться из-за рубежа. Предстоит серьезная работа, чтобы их обезвредить, подчеркнул Амерберг."Я сейчас не пытаюсь запугать Украину и Запад, чтобы они не нападали на Приднестровье. Пусть попробуют. Но тогда они сгорят в ядерном пепле, и Россия закончит войну за несколько месяцев. Никаких переговоров не будет. Будет только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О других аспектах международной политики — в интервью Дмитрия Дробницкого: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059261336.html

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новости, украина, приднестровье, африка, бедность, война, ядерное оружие, запад, гражданская война, сво, детали, диверсанты, территория