Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России - 26.11.2024 Украина.ру
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Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России
Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России - 26.11.2024 Украина.ру
Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США разрешили Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней"
2024-11-26T10:02
2024-11-26T10:02
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"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", - сообщил он на брифинге.Кирби также признал, что американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
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новости, россия, джон кирби, киев, украина
Новости, Россия, Джон Кирби, Киев, Украина

Белый дом признал, что позволил Киеву бить ATACMS по России

10:02 26.11.2024
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP / Alex Brandon
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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США разрешили Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней"
"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", - сообщил он на брифинге.
Кирби также признал, что американская администрация действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об уничтожении западных ракет - в материале Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты на сайте Украина.ру.
 
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