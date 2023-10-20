Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно
07:11 20.10.2023 (обновлено: 07:40 20.10.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в телеобращении к нации
Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
"В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден.
Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.
"Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы... системы ПВО...", - сказал президент.
Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
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