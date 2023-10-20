https://ukraina.ru/20231020/1050347400.html

Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно

Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно - 20.10.2023 Украина.ру

Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно

Президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в телеобращении к нации

2023-10-20T07:11

2023-10-20T07:11

2023-10-20T07:40

джо байден

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новости

украина

оружие

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Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам."В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден.Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".

https://ukraina.ru/20231020/1050346959.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, новости, украина, оружие