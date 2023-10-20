Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно - 20.10.2023 Украина.ру
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Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно
Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно - 20.10.2023 Украина.ру
Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно
Президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в телеобращении к нации
2023-10-20T07:11
2023-10-20T07:40
джо байден
сша
новости
украина
оружие
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Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам."В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден.Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
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джо байден, сша, новости, украина, оружие
Джо Байден, США, Новости, Украина, оружие

Не унимается: Байден хочет снабжать Украину оружием бесперебойно

07:11 20.10.2023 (обновлено: 07:40 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден призвал Конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Об этом он сообщил в телеобращении к нации
Он собирается в пятницу отправить в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
"В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден.
Он повторил, что не отправит американские войска сражаться на Украине.

"Все, о чем просит Украина, - это помощь, оружие, боеприпасы... системы ПВО...", - сказал президент.

Все более скептически настроенным соотечественникам он разъяснил, что украинцы получают оружие с американских складов, а средства, которые выделяет конгресс, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, "производимым в Америке и защищающим Америку".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине "мудрой инвестицией", подтверждением лживости слов Вашингтона о борьбе за свободу и демократию. Об этом Захарова 20 октября написала в своём телеграм-канале
 
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