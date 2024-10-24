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Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам

Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам - 24.10.2024 Украина.ру

Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам

По обвинению в шпионаже на 12 лет лишения свободы осужден украинский гражданин Дмитрия Шайнога. Такой приговор в Мелитополе вынес Запорожский областной суд, сообщает Генпрокуратура РФ

2024-10-24T13:56

2024-10-24T13:56

2024-10-24T13:56

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В ходе судебного следствия установлено, Шайнога собирал в Запорожской области и передавал через мессенджер сотруднику военной разведки Украины сведения о расположении личного состава, вооружения и военной техники российской армии.Такая деятельность фигуранта осуществлялась с августа по октябрь 2022 года. Она могла привести к поражению мест дислокации российских военнослужащих."Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины Дмитрия Шайноги. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Шайногу к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.До этого В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими Ранее в новостях: Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам

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новости, мелитополь, россия, украина, генпрокуратура, приговор, новые регионы, криминал, шпионаж, шпионы, спецслужба, сво, гур моу