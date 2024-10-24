Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058330076.html
Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам
Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам - 24.10.2024 Украина.ру
Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам
По обвинению в шпионаже на 12 лет лишения свободы осужден украинский гражданин Дмитрия Шайнога. Такой приговор в Мелитополе вынес Запорожский областной суд, сообщает Генпрокуратура РФ
2024-10-24T13:56
2024-10-24T13:56
новости
мелитополь
россия
украина
генпрокуратура
приговор
новые регионы
криминал
шпионаж
шпионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6bdbca6c332a167eddd22dfa0dce3cf.jpg
В ходе судебного следствия установлено, Шайнога собирал в Запорожской области и передавал через мессенджер сотруднику военной разведки Украины сведения о расположении личного состава, вооружения и военной техники российской армии.Такая деятельность фигуранта осуществлялась с августа по октябрь 2022 года. Она могла привести к поражению мест дислокации российских военнослужащих."Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины Дмитрия Шайноги. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Шайногу к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.До этого В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими Ранее в новостях: Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
мелитополь
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042083808_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1084d09ad709f2b102f60cd06569da0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мелитополь, россия, украина, генпрокуратура, приговор, новые регионы, криминал, шпионаж, шпионы, спецслужба, сво, гур моу
Новости, Мелитополь, Россия, Украина, генпрокуратура, приговор, Новые регионы, криминал, шпионаж, шпионы, спецслужба, СВО, ГУР МОУ

Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам

13:56 24.10.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
По обвинению в шпионаже на 12 лет лишения свободы осужден украинский гражданин Дмитрия Шайнога. Такой приговор в Мелитополе вынес Запорожский областной суд, сообщает Генпрокуратура РФ
В ходе судебного следствия установлено, Шайнога собирал в Запорожской области и передавал через мессенджер сотруднику военной разведки Украины сведения о расположении личного состава, вооружения и военной техники российской армии.
Такая деятельность фигуранта осуществлялась с августа по октябрь 2022 года. Она могла привести к поражению мест дислокации российских военнослужащих.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины Дмитрия Шайноги. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Шайногу к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в официальном сообщении.
До этого В Мелитополе за экстремизм задержали женщину, призывавшую к насилию над русскими
Ранее в новостях: Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
 
НовостиМелитопольРоссияУкраинагенпрокуратураприговорНовые регионыкриминалшпионажшпионыспецслужбаСВОГУР МОУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружие
14:45Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
14:26"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья
14:00Войска поразили аэродромную инфраструктуру Украины - Минобороны РФ
13:59Украинский сельхозэкспорт в обход "зерновой сделки" сократится, несмотря на усилия НАТО
13:56Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам
13:28Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Шанс России в эпоху глобального потепления
13:08Почему иностранцы хотят жить в России и какими должны быть законы для мигрантов? Наш эксклюзив
13:01Путин заявил о необходимости реформировать ООН
13:00В БРИКС оценили Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 октября
13:00Юрий Зверев: НАТО надеется на свои технологии, но Россия может сделать неожиданный ход в Атлантике
12:52Не время для переговоров? О вероятности войны России с НАТО и ситуации в Германии - Борисов
12:52"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
12:52Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
12:28Для поддержания иллюзии своей популярности: Галкина* обвинили в обмане
12:12Минобороны РФ опубликовало видео поражения отряда БПЛА ВСУ в Курахово авиабомбой ФАБ-3000
12:04"Сразу стало понятно, чья": Ким взял на поруки незаконно обогатившегося депутата Аллахвердиеву
11:48"Легитимный": Зеленскому важно сберечь энергетику для кредитования строительства военных заводов
11:46Украину используют для создания критических угроз безопасности РФ - Путин
11:44Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода
Лента новостейМолния