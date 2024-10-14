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На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность

На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность - 14.10.2024 Украина.ру

На Украине врач-невролог и фельдшер продавали уклонистам фальшивую инвалидность

Врач-невролог и фельдшер в Хмельницкой области Украины помогали уклонистам за деньги получить группу инвалидности, сообщили в Офисе генпрокурора

2024-10-14T14:01

2024-10-14T14:01

2024-10-14T14:18

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"Медики разработали незаконную схему заработка на помощи в получении инвалидности", - говорится в материале.По информации ведомства, фельдшер подыскивал желающих оформить группу инвалидности, врач оформляла их на стационарное лечение в неврологическое отделение и готовила документы.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признавал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, хмельницкая область, ивано-франковск, владимир зеленский, офис генпрокурора, верховная рада