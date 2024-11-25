https://ukraina.ru/20241125/1059174242.html
Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков - 25.11.2024 Украина.ру
Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине и медийную "войну ответов", рассказал о том, каким может быть новый виток эскалации в украинском конфликте и кого он может затянуть
2024-11-25T08:49
2024-11-25T08:49
2024-11-25T08:50
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
видео
удары
сво
энергетика
беспилотники
энергосистема украины
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Также он проанализировал ситуацию на фронте и изменения за тысячу дней СВО:00:26 – Об ожидании массированных ударов.06:53 – О новом витке эскалации кофликта.10:45 – О "войне ответов".15:04 – Тысяча дней СВО: итоги и изменения.23:16 – О "выключении" пропаганды и очищении Украины.29:11 – О котлах для ВСУ и новых участниках конфликта. * В материале упоминается "Радио Свобода", внесённое в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, видео, удары, сво, энергетика, беспилотники, энергосистема украины, херсон, ядерное, брянск, кремль, бпла, видео
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Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
08:49 25.11.2024 (обновлено: 08:50 25.11.2024)
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине и медийную "войну ответов", рассказал о том, каким может быть новый виток эскалации в украинском конфликте и кого он может затянуть
Также он проанализировал ситуацию на фронте и изменения за тысячу дней СВО:
00:26 – Об ожидании массированных ударов.
06:53 – О новом витке эскалации кофликта.
10:45 – О "войне ответов".
15:04 – Тысяча дней СВО: итоги и изменения.
23:16 – О "выключении" пропаганды и очищении Украины.
29:11 – О котлах для ВСУ и новых участниках конфликта.
* В материале упоминается "Радио Свобода", внесённое в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.