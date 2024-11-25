https://ukraina.ru/20241125/1059174242.html

Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков

Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков - 25.11.2024 Украина.ру

Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков

Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине и медийную "войну ответов", рассказал о том, каким может быть новый виток эскалации в украинском конфликте и кого он может затянуть

2024-11-25T08:49

2024-11-25T08:49

2024-11-25T08:50

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

видео

удары

сво

энергетика

беспилотники

энергосистема украины

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Также он проанализировал ситуацию на фронте и изменения за тысячу дней СВО:00:26 – Об ожидании массированных ударов.06:53 – О новом витке эскалации кофликта.10:45 – О "войне ответов".15:04 – Тысяча дней СВО: итоги и изменения.23:16 – О "выключении" пропаганды и очищении Украины.29:11 – О котлах для ВСУ и новых участниках конфликта. * В материале упоминается "Радио Свобода", внесённое в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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