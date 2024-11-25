Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков - 25.11.2024 Украина.ру
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Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков - 25.11.2024 Украина.ру
Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине и медийную "войну ответов", рассказал о том, каким может быть новый виток эскалации в украинском конфликте и кого он может затянуть
2024-11-25T08:49
2024-11-25T08:50
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
видео
удары
сво
энергетика
беспилотники
энергосистема украины
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Также он проанализировал ситуацию на фронте и изменения за тысячу дней СВО:00:26 – Об ожидании массированных ударов.06:53 – О новом витке эскалации кофликта.10:45 – О "войне ответов".15:04 – Тысяча дней СВО: итоги и изменения.23:16 – О "выключении" пропаганды и очищении Украины.29:11 – О котлах для ВСУ и новых участниках конфликта. * В материале упоминается "Радио Свобода", внесённое в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
россия
украина
киев
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, видео, удары, сво, энергетика, беспилотники, энергосистема украины, херсон, ядерное, брянск, кремль, бпла, видео
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Видео, удары, СВО, энергетика, беспилотники, Энергосистема Украины, Херсон, ядерное, Брянск, Кремль, БПЛА

Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков

08:49 25.11.2024 (обновлено: 08:50 25.11.2024)
 
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Военный корреспондент, автор ТГ-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары по Украине и медийную "войну ответов", рассказал о том, каким может быть новый виток эскалации в украинском конфликте и кого он может затянуть
Также он проанализировал ситуацию на фронте и изменения за тысячу дней СВО:
00:26 – Об ожидании массированных ударов.
06:53 – О новом витке эскалации кофликта.
10:45 – О "войне ответов".
15:04 – Тысяча дней СВО: итоги и изменения.
23:16 – О "выключении" пропаганды и очищении Украины.
29:11 – О котлах для ВСУ и новых участниках конфликта.
* В материале упоминается "Радио Свобода", внесённое в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.
 
РоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВидеоударыСВОэнергетикабеспилотникиЭнергосистема УкраиныХерсонядерноеБрянскКремльБПЛА
 
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