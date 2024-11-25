"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине - 25.11.2024 Украина.ру
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"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине
"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине - 25.11.2024 Украина.ру
"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине
Война может продлиться еще два-три года. России надо готовиться к длительному противостоянию с противником, которому не перестанет помогать Запад. Сами украинцы понимают, что режим Зеленского бросает своих солдат на смерть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T03:45
2024-11-25T03:45
новости
россия
украина
запад
владимир евсеев
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир зеленский
победа
вс рф
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Очень приятно, что произошли изменения в руководстве российских войск, которые сражаются на Северском направлении. Непонятно, почему столько раз было сказано об освобождении Белогоровки, хотя ее до сих пор не освободили, сказал эксперт.Сами украинцы понимают, что режим Зеленского бросает своих солдат на смерть. В таких условиях их боевой дух будет постепенно ломаться. Никто их не спасет и не деблокирует, констатировал он.Военный эксперт предположил, что война может продлиться еще два-три года. России надо готовиться к длительному противостоянию с противником, которому не перестанет помогать Запад, указал специалист.По мнению Евсеева, избранный президент США Дональд Трамп не будет финансировать Украину, как действующий президент Джо Байден. Но он с удовольствием будет продавать оружие европейцам, которые будут передавать его на Украину. Не исключено, что Южная Корея будет напрямую поставлять технику Киеву."Мы обязательно победим. Но это потребует от нас усилий, чтобы мы освободили всю украинскую территорию и не оставили эти проблемы нашим потомкам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
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новости, россия, украина, запад, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, победа, вс рф, война, сво, детали, северск
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, победа, ВС РФ, война, СВО, детали, Северск

"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине

03:45 25.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Война может продлиться еще два-три года. России надо готовиться к длительному противостоянию с противником, которому не перестанет помогать Запад. Сами украинцы понимают, что режим Зеленского бросает своих солдат на смерть. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Очень приятно, что произошли изменения в руководстве российских войск, которые сражаются на Северском направлении. Непонятно, почему столько раз было сказано об освобождении Белогоровки, хотя ее до сих пор не освободили, сказал эксперт.

"Да, там трудно воевать из-за местности. Да, оттуда забрали десантников. Но я надеюсь, что с новым руководством мы сможем освободить Северск и выйти к Славянску", — отметил Евсеев.

Сами украинцы понимают, что режим Зеленского бросает своих солдат на смерть. В таких условиях их боевой дух будет постепенно ломаться. Никто их не спасет и не деблокирует, констатировал он.
Военный эксперт предположил, что война может продлиться еще два-три года. России надо готовиться к длительному противостоянию с противником, которому не перестанет помогать Запад, указал специалист.
По мнению Евсеева, избранный президент США Дональд Трамп не будет финансировать Украину, как действующий президент Джо Байден. Но он с удовольствием будет продавать оружие европейцам, которые будут передавать его на Украину. Не исключено, что Южная Корея будет напрямую поставлять технику Киеву.
"Мы обязательно победим. Но это потребует от нас усилий, чтобы мы освободили всю украинскую территорию и не оставили эти проблемы нашим потомкам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
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