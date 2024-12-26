Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Цены на оборонное производство на Западе действительно поднялись. В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нарастила свой оборонный комплекс, а у Запада нет такой возможности из-за огромных финансовых проблем.
По его словам, стоимость одного 155-мм снаряда выросла в четыре раза с 2 до 8 тысяч евро, а с такими темпами странам НАТО не хватит даже 3% ВВП, чтобы догнать Россию по уровню военного производства.
По мнению эксперта, сейчас на Западе действительно поднялись цены на оборонное производство. И у этого есть разные мотивы. Основная причина их роста в США — это дополнительная прибыль оружейных компаний, добавил он.
"В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. До этого производство велось вручную, а работали там пенсионеры, которых позвали обратно. И тут за два года открывают новый завод, удваивают производство", — подчеркнул Крапивник.
Он отметил, что уровень этого оборонного производства остается на низком уровне. Завод выпускает всего около 65 тысяч снарядов в месяц. Но сам факт говорит о том, что инвестиции продолжают поступать, указал эксперт.
"Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для нас. Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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24 декабря, 18:33Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныТрамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.