https://ukraina.ru/20241226/1059938020.html

Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство

Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство - 26.12.2024 Украина.ру

Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство

Цены на оборонное производство на Западе действительно поднялись. В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-26T05:00

2024-12-26T05:00

2024-12-26T05:00

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станислав крапивник

владимир путин

нато

производство

впк

завод

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нарастила свой оборонный комплекс, а у Запада нет такой возможности из-за огромных финансовых проблем. По его словам, стоимость одного 155-мм снаряда выросла в четыре раза с 2 до 8 тысяч евро, а с такими темпами странам НАТО не хватит даже 3% ВВП, чтобы догнать Россию по уровню военного производства.По мнению эксперта, сейчас на Западе действительно поднялись цены на оборонное производство. И у этого есть разные мотивы. Основная причина их роста в США — это дополнительная прибыль оружейных компаний, добавил он.Он отметил, что уровень этого оборонного производства остается на низком уровне. Завод выпускает всего около 65 тысяч снарядов в месяц. Но сам факт говорит о том, что инвестиции продолжают поступать, указал эксперт."Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для нас. Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059923781.html

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новости, сша, россия, запад, станислав крапивник, владимир путин, нато, производство, впк, завод, оборонный бюджет, сво, детали