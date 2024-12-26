Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство - 26.12.2024 Украина.ру
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Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство
Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство - 26.12.2024 Украина.ру
Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство
Цены на оборонное производство на Западе действительно поднялись. В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-26T05:00
2024-12-26T05:00
новости
сша
россия
запад
станислав крапивник
владимир путин
нато
производство
впк
завод
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нарастила свой оборонный комплекс, а у Запада нет такой возможности из-за огромных финансовых проблем. По его словам, стоимость одного 155-мм снаряда выросла в четыре раза с 2 до 8 тысяч евро, а с такими темпами странам НАТО не хватит даже 3% ВВП, чтобы догнать Россию по уровню военного производства.По мнению эксперта, сейчас на Западе действительно поднялись цены на оборонное производство. И у этого есть разные мотивы. Основная причина их роста в США — это дополнительная прибыль оружейных компаний, добавил он.Он отметил, что уровень этого оборонного производства остается на низком уровне. Завод выпускает всего около 65 тысяч снарядов в месяц. Но сам факт говорит о том, что инвестиции продолжают поступать, указал эксперт."Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для нас. Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, запад, станислав крапивник, владимир путин, нато, производство, впк, завод, оборонный бюджет, сво, детали
Новости, США, Россия, Запад, Станислав Крапивник, Владимир Путин, НАТО, производство, ВПК, завод, оборонный бюджет, СВО, детали

Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство

05:00 26.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Цены на оборонное производство на Западе действительно поднялись. В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нарастила свой оборонный комплекс, а у Запада нет такой возможности из-за огромных финансовых проблем.
По его словам, стоимость одного 155-мм снаряда выросла в четыре раза с 2 до 8 тысяч евро, а с такими темпами странам НАТО не хватит даже 3% ВВП, чтобы догнать Россию по уровню военного производства.
По мнению эксперта, сейчас на Западе действительно поднялись цены на оборонное производство. И у этого есть разные мотивы. Основная причина их роста в США — это дополнительная прибыль оружейных компаний, добавил он.
"В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. До этого производство велось вручную, а работали там пенсионеры, которых позвали обратно. И тут за два года открывают новый завод, удваивают производство", — подчеркнул Крапивник.
Он отметил, что уровень этого оборонного производства остается на низком уровне. Завод выпускает всего около 65 тысяч снарядов в месяц. Но сам факт говорит о том, что инвестиции продолжают поступать, указал эксперт.
"Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для нас. Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
24 декабря, 18:33
Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныТрамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.
 
НовостиСШАРоссияЗападСтанислав КрапивникВладимир ПутинНАТОпроизводствоВПКзаводоборонный бюджетСВОдетали
 
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