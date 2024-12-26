Расчет на жесткую реакцию: Ищенко рассказал, почему дроны стали залетать на объекты спецназа в Грозном
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
В Москве знают цену оставшемуся "украинскому пушечному мясу", а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать. Поэтому украинские БПЛА стали регулярно залетать на объекты чеченского спецназа в Грозном. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Избранному президенту США Трампу нужны аргументы, чтобы продать России свой вариант мирного урегулирования. Пугать Москву "планом Макрона" для Запада даже выгоднее, чем "мобилизацией Зеленского", указал эксперт.
"Цену оставшемуся украинскому пушечному мясу в Москве знают, а вот прямой военной конфронтации с Западом стараются избежать", — отметил политолог.
Поэтому украинские БПЛА стали регулярно залетать на объекты чеченского спецназа в Грозном. Расчёт на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров, который должен соответствовать местным представлениям о крутости руководителя, не удержится от резких заявлений, считает обозреватель.
"Заявления Кадырова, ясное дело, американцам не продашь – их собственные губернаторы и сенаторы и более эпатажные заявления себе позволяют, но есть надежда, что в условиях запроса значительной части народа на жёсткую реакцию власти, кавказский мачизм подтолкнёт к более жёсткой реакции Москву. Действия же Кремля потребуют западного "ответа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".
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