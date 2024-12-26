"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией
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© Public domain
Нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По словам эксперта, сейчас нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Европейские армии пока к такому не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил он.
Потом в такую армию накачиваются молодые солдаты. В первое время потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт. Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, указал офицер.
Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию, отметил Крапивник.
"Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку. Я не преувеличиваю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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