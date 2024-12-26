"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией - 26.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241226/1059948191.html
"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией
"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией - 26.12.2024 Украина.ру
"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией
Нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-26T03:15
2024-12-26T03:15
новости
германия
сша
станислав крапивник
россия
европа
война
арабы
франция
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg
По словам эксперта, сейчас нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Европейские армии пока к такому не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил он.Потом в такую армию накачиваются молодые солдаты. В первое время потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт. Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, указал офицер.Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию, отметил Крапивник. "Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку. Я не преувеличиваю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241225/1059941032.html
германия
сша
россия
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_114:0:1821:1280_1920x0_80_0_0_ad68bf9054dca178136c9bcfd8ce54ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, сша, станислав крапивник, россия, европа, война, арабы, франция, мигранты, детали, сво
Новости, Германия, США, Станислав Крапивник, Россия, Европа, война, арабы, Франция, мигранты, детали, СВО

"Вряд ли арабы пойдут умирать за Германию": офицер ВС США о том, будут ли европейцы воевать с Россией

03:15 26.12.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По словам эксперта, сейчас нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Европейские армии пока к такому не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил он.
"Что могут сделать Германия и Франция? У них много ветеранов, пусть не обстрелянных, но понимающих военное дело. Это сержанты, унтер-офицеры и офицеры. Это основа, на которой строится вся армия", — подчеркнул Крапивник.
Потом в такую армию накачиваются молодые солдаты. В первое время потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт. Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, указал офицер.
Многое зависит и от того, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдет умирать за Германию, отметил Крапивник.
"Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку. Я не преувеличиваю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.
Коллаж: Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Вчера, 14:58
Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и КиевеК концу года всё больше крепнут надежды на то, что в следующем году украинский конфликт будет урегулирован. Надежды эти питаются как усталостью от конфликта, так и заявлениями новоизбранного президента США Трампа, демонстрирующего намерение прекратить все войны (что, вроде бы, подтверждается практикой – в свой первый срок он не начал ни одной)
 
НовостиГерманияСШАСтанислав КрапивникРоссияЕвропавойнаарабыФранциямигрантыдеталиСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01Неподведённые итоги: 45 лет со дня ввода советских войск в Афганистана
07:52Президент Шри-Ланки заинтересовался вступлением в БРИКС
07:38Гагин высказался о зверствах украинских военных в Селидово
07:31Грозит ли Приднестровью судьба Сирии и наступит ли из-за Молдавии ядерная война - Амерберг
07:15"Акт отчаяния украинских спецслужб": Гагин о теракте против генерала Кириллова
06:51Где может быть новая точка конфликта. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике
06:44"Трамп пришел нас нагнуть". Украинские эксперты и политики о перспективах страны
06:36(Не)подарок для Евросоюза. Как украинский вопрос может расколоть Европу
06:30Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
06:15Злые, молодые, в экипировке США: Ищенко раскрыл, для чего Зеленскому нужна армия из новых украинцев
06:00ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин
05:56"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни
05:45Офицер ВС США: Украина скоро будет отправлять детей на фронт, женщин уже регистрируют в военкоматах
05:42Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине
05:30Жертвы майданного воспитания. Политолог о том, из кого Зеленский хочет сколотить полумиллионную армию
05:15Именно это и надо Зеленскому: Ищенко о том, как Макрон хочет затащить на Украину натовских миротворцев
05:00Чем дальше, тем хуже для нас: Крапивник рассказал, как и почему США наращивают оборонное производство
04:45Если на Россию полетят ракеты, добивающие до Питера и Москвы, народ потребует ответить Западу — Ищенко
04:30Поляки набивают руку на Украине: офицер ВС США раскрыл, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году
04:15Перемирие в их интересах: эксперт о том, как за время "заморозки" Запад может "прокачать" свой ВПК и ВСУ
Лента новостейМолния