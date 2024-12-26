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Поляки набивают руку на Украине: офицер ВС США раскрыл, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году

Поляки набивают руку на Украине: офицер ВС США раскрыл, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году - 26.12.2024 Украина.ру

Поляки набивают руку на Украине: офицер ВС США раскрыл, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году

Европейские армии пока не готовы к войне, но все равно они могут воевать. Хотя от трех до пяти тысяч поляков были убиты за время СВО, но при этом они получают ценный боевой опыт, которого раньше у них не было. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-26T04:30

2024-12-26T04:30

2024-12-26T04:30

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сша

станислав крапивник

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польша

иностранные наемники

афганистан

обучение

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По словам эксперта, сейчас нельзя однозначно сказать, готова ли Европа воевать с Россией в 2025 году. Европейские армии пока к такому не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил он.По его мнению, поляки уже набивают руку на Украине: их наемники — это же на самом деле регулярная армия. Хотя уже от трех до пяти тысяч поляков убиты за время СВО, но при этом они получают боевой опыт на уровне армии, которого раньше у них не было, подчеркнул Крапивник.Но сейчас армии НАТО набирают опыт современной войны, с ними проводят обучение украинские ветераны, добавил он."Что могут сделать Германия и Франция? У них много ветеранов, пусть не обстрелянных, но понимающих военное дело. Это сержанты, унтер-офицеры и офицеры. Это основа, на которой строится вся армия", — уточнил Крапивник.Потом туда накачиваются молодые солдаты. Да, поначалу потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт. Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.О других сценариях СВО — в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059936739.html

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