Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях. Киевский режим может начать некое наступление в Брянской области до инаугурации Дональда Трампа. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Кроме того, бойцы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать российскую группировку войск, сообщил эксперт.
"Если бы туда [в приграничные районы Курской области] не было постоянной переброски украинских войск, мы бы ее давно освободили. Но сейчас противник направил в Сумскую область четыре бригады с ротации", — отметил Евсеев.
"Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях. Надо просто быть готовыми к отражению этой угрозы", — указал эксперт.
Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
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