https://ukraina.ru/20241125/1059170835.html

Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру

Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру - 25.11.2024 Украина.ру

Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру

Полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях. Киевский режим может начать некое наступление в Брянской области до инаугурации Дональда Трампа. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-11-25T03:15

2024-11-25T03:15

2024-11-25T03:15

новости

курская область

россия

брянская область

владимир евсеев

дональд трамп

вооруженные силы украины

всу

вс рф

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/18/1059170678_0:803:2049:1955_1920x0_80_0_0_0c7f9e900ac4431802f75852bbe50525.jpg

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Кроме того, бойцы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать российскую группировку войск, сообщил эксперт.Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление, подчеркнул он."Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях. Надо просто быть готовыми к отражению этой угрозы", — указал эксперт.Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241123/1059145503.html

курская область

россия

брянская область

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, брянская область, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, вс рф, франция, наступление, сво, детали, спецоперация