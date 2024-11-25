Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру - 25.11.2024 Украина.ру
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Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру - 25.11.2024 Украина.ру
Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
Полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях. Киевский режим может начать некое наступление в Брянской области до инаугурации Дональда Трампа. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T03:15
2024-11-25T03:15
новости
курская область
россия
брянская область
владимир евсеев
дональд трамп
вооруженные силы украины
всу
вс рф
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Ранее Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Кроме того, бойцы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать российскую группировку войск, сообщил эксперт.Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление, подчеркнул он."Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях. Надо просто быть готовыми к отражению этой угрозы", — указал эксперт.Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, брянская область, владимир евсеев, дональд трамп, вооруженные силы украины, всу, вс рф, франция, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Франция, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру

03:15 25.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях. Киевский режим может начать некое наступление в Брянской области до инаугурации Дональда Трампа. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговском лесу, это очень важный успех. Кроме того, бойцы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит более эффективно снабжать российскую группировку войск, сообщил эксперт.
"Если бы туда [в приграничные районы Курской области] не было постоянной переброски украинских войск, мы бы ее давно освободили. Но сейчас противник направил в Сумскую область четыре бригады с ротации", — отметил Евсеев.
Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление, подчеркнул он.
"Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях. Надо просто быть готовыми к отражению этой угрозы", — указал эксперт.
Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у российской армии будут серьезные успехи на других направлениях, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, как на Западе отреагировали на успешное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" — в материале Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
23 ноября, 05:26
Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицыМы прекрасно знаем, кто стоит за Украиной. Вопрос в том, куда бить. А тут у нашего руководства гораздо больше информации, чем у нас с вами. Приоритетность целей и порядок прохождения лестницы эскалации они знают

 
НовостиКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ЕвсеевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВСУВС РФФранциянаступлениеСВОдеталиСпецоперация
 
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