Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны - 27.12.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны
Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны - 27.12.2024 Украина.ру
Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны
За праздники противник потеряет Курахово. Как за счет продвижения ВС РФ в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Все понимают, что его судьба обречена и город станет частью России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-27T04:30
2024-12-27T04:30
новости
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Я не сторонник взятия каких-то городов к праздничным датам. Были ожидания, что Вооруженные силы РФ возьмут Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы, отметил эксперт.Пока противник пытается затянуть свое пребывание в Курахово. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении, указал журналист."То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав. А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, россия, сша, борис рожин, донбасс, вс рф, сво, детали, спецоперация, наступление
Новости, Курахово, Россия, США, Борис Рожин, Донбасс, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация, наступление

Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны

04:30 27.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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За праздники противник потеряет Курахово. Как за счет продвижения ВС РФ в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Все понимают, что его судьба обречена и город станет частью России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Я не сторонник взятия каких-то городов к праздничным датам. Были ожидания, что Вооруженные силы РФ возьмут Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы, отметил эксперт.
"Я думаю, что за эти праздники противник потеряет Курахово. Как за счет нашего продвижения в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Как только мы возьмем Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение", — подчеркнул Рожин.
Пока противник пытается затянуть свое пребывание в Курахово. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении, указал журналист.
"То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав. А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.
Вячеслав Некрасов интервью
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