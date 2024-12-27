https://ukraina.ru/20241227/1060001928.html

Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны

Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны - 27.12.2024 Украина.ру

Борис Рожин: за праздники ВСУ потеряют Курахово, но ВС России возьмут Покровск не раньше весны

За праздники противник потеряет Курахово. Как за счет продвижения ВС РФ в самом городе, так и за счет продвижения с севера и с юга. Все понимают, что его судьба обречена и город станет частью России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-27T04:30

2024-12-27T04:30

2024-12-27T04:30

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Я не сторонник взятия каких-то городов к праздничным датам. Были ожидания, что Вооруженные силы РФ возьмут Покровск к новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы, отметил эксперт.Пока противник пытается затянуть свое пребывание в Курахово. Но все это сопряжено с рисками, что там повторится ситуация с карманом в Успеновке, где враг тоже затянул с выходом и понес серьезные потери при отступлении, указал журналист."То есть несколько дней ВСУ разменяли на личный состав. А так все понимают, что судьба Курахово обречена и город станет частью России", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О том, почему Путин предложил США согласовать удар по любой назначенной цели в Киеве — в материале Алексея Туманова "Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059956024.html

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